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Главная Лента новостей Розовый квадрат на красной линии: сити-менеджер Барнаула осмотрел «новинки» городского благоустройства

Розовый квадрат на красной линии: сити-менеджер Барнаула осмотрел «новинки» городского благоустройства

31.05.2017 10:30

Так фасад дома по проспекту Ленина, 85 выглядел осенью 2016 года
Так фасад дома по проспекту Ленина, 85 выглядел осенью 2016 года

30 мая глава администрации Барнаула Сергей Дугин в очередной раз объехал город, чтобы оценить уровень благоустройства и дать советы. От его взора не укрылись явные огрехи ремонта фасада дома по проспекту Ленина, 85, прямо на красной линии: осыпавшуюся штукатурку здесь просто замазали краской, причем явно контрастирующего с остальным зданием цвета. Как объяснил ИА «Банкфакс» представитель управляющей компании, на эту меру пришлось пойти, поскольку подрядчик отказывается устранять недостатки по гарантии, сейчас идут судебные тяжбы.

Судя по фотографиям, представленным на сайте администрации Барнаула, Сергей Дугин в первую очередь проехался по центральной части города. На снимках видны разрушенные вандалами элементы зодиака на «нулевом километре», осыпавшаяся штукатурка и «розовый квадрат» на доме по проспекту Ленина, 85, на который обратили внимание и горожане. По итогам поездки сити-менеджер указал комитету жилищно-коммунального хозяйства на необходимость усиления взаимодействия с управляющими организациями по вопросам эксплуатации зданий и претензионной работы с подрядчиками по выполнению гарантийных обязательств.

Так фасад дома выглядит после ремонта от УК
Так фасад дома выглядит после ремонта от УК

Как пояснил «Банкфаксу» начальник участка ООО УК «Город» Дмитрий Бахтин, штукатурка на здании начала осыпаться еще пару лет назад, вскоре после ремонта, который проводился по заказу властей. «Работы выполнялись по программе ремонта, подрядчиком был «Селф». По гарантии устранять недостатки они отказываются. Сейчас на этот счет идут судебные тяжбы», — объяснил г-н Бахтин.

Действительно, еще в 2015 году региональные СМИ сообщали о том, что с целого ряда домов на проспекте Ленина осыпалась штукатурка. Причем от падающих с неба камней в ряде случаев страдали люди. В частности, жалобы подавали жители домов №№ 63, 63«а», 67«а», 73, 81, 85, которые ремонтировали в 2011 и 2012 годах. При этом гарантийный срок на проведенный в этих домах ремонт еще не истек, поэтому ответственность за фасады в течение пяти лет лежит на подрядчиках. Однако большинство из них не соглашаются делать ремонт заново даже после вынесенных судебных решений в пользу администрации города. Возможно, они аргументируют это неправильной эксплуатацией зданий.

Сергей Дугин не стал упрекать УК в некачественном ремонте
Сергей Дугин не стал упрекать УК в некачественном ремонте

Управляющая компания и тогда, и сейчас, вынуждена по сути выполнять чужую работу. Поскольку это внеплановые расходы, приходится экономить на всем. «В 2015 году мы восстановили осыпавшийся фасад как могли. И сейчас тоже пришлось все делать своими силами. Просто подрядчик отказывается исполнять гарантийные обязательства, а у нас деньги на эти работы не предусмотрены», — рассказал г-н Бахтин.

Таким образом, претензии к подрядчику существуют уже много лет. И администрация Барнаула не впервые обращает внимание на проблему. Как объяснил Дмитрий Бахтин, представитель УК «Город» 30 мая присутствовал на выезде Сергея Дугина. «Да, вчера наше руководство ездило вместе с сити-менеджером. Плохого про этот дом он ничего не сказал. Видимо, будем и дальше ремонтировать силами управляющей компании. Хотя бы так. Ведь дом небольшой, квартир мало, жильцы не смогут профинансировать устранение недостатков», — считает представитель УК.

Между тем, согласно информации сайта «Реформа ЖКХ», на капитальный ремонт дома потрачено более 670 тысяч рублей. Однако сведений о видах работ в справочнике нет.

Фото: просмотр улиц Google, сайт администрации Барнаула


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Комментарий

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Комментариев 18
Коллега

31.05.2017 10:41

Пусть УК Город пояснит как они затопили жителей и магазин адидаса в этом доме. Может поэтому штукатурка и отвалилась?
Дугину

31.05.2017 10:46

Сергей Иванович, спасибо что обращаете внимание на проблемы. но можно действительно приструнить управляющие компании?? деньги собирают, а работы либо выполняют очень плохо, либо вообще не выполняют.
Комментарии

31.05.2017 10:55

Да, как то странно работают, хорошо хоть есть кому их как котят мордой тыкать на их огрехи, надеюсь подобный прессинг кривых работ только усилится, а по хорошему бы показательно кого нибудь наказать, чтобы другим неповадно было. Славно что внимание на это обращают до того, как это начинает вызывать волну возмущения среди граждан
Новая

31.05.2017 10:59

Вот Бахтин молодец, у нас часто ругают УК, а тут прямо противоположный случай
Орел

31.05.2017 11:02


Умилил пост одного из гостей: «Управляющая кампания « затопила=) Рили?Как ты это представляешь вообще? Как такой пост вообще на свет родился? Выглядит это как демотиватор, глава и помощники управляющей кампании пришли и с верхнего этажа с дальней квартиры тазиками воду на первый потащили=)
Сулико

31.05.2017 11:06

На такую затопку тазиков не хватит!Чем плоха та, УК , которая еще и косяки других исправляет, это прецедент вообще- спасибо скажите лучше.
Максим

31.05.2017 11:41

Очень рад, что Дугин уделяет столько внимания городу и его проблемам. Глава Барнаула точно заслуживает, чтобы быть лидером списка на выборах в БГД. Такое неравнодушие должно вознаграждаться!!
Массаж мозга

31.05.2017 11:42

Судя по названию новости,думал,что Дугин осмотрел хоромы госпожи Фодиевой!
Гостья

31.05.2017 11:58

Здание соцзащиты на Ленина,179 в упор не видит. Там не то, что красный квадрат, там следы гражданской войны. Здание после обстрела белых или красных.
гость

31.05.2017 11:58

На Жасминной Дугин был? Если нет, то почему?
Игнатенко

31.05.2017 12:01

Дугину писал(а):
Сергей Иванович, спасибо что обращаете внимание на проблемы

Сергей Иванович, спасибо, что не обращаете внимание на проблемы. Довели соцзащиту до ручки. Теперь мы знаем, как должен выглядеть город, по вашему мнению. Как здание соцзащиты.
Дима

31.05.2017 13:12

До Жасминной далеко ехать, скажете тоже
Народный контроль

31.05.2017 13:20

Это что за вездесущая компания "Селф". они и перинатальный центр поДАРочек строили, и в конкурсе на поставку современного медицинского дорогого оборудования в этот центр тоже выиграли. А после Селфа - шлейфом - сплошные косяки и рекламации. И в роли подрядчика осваивают средства фонда капремонта. То есть - откровенная халтура за государственный (читайте - за счет налогоплательщиков), - т. е. за наш с вами). Кто их лоббирует? И на уровне города, и на уровне края - кто? Тот, кто в месте с ними пилит золотые гири... Мозги у чиновников и их подрядчиков - в полной отключке - страну ободрали до нитки распилами и растратами. Ограбили своих же детей и внуков. На что надеются... За границей выходцы из России никому особенно не нужны. Умный понимает, чтобы иметь тыл и нормальную жизнь, - нужно развивать, а не обдирать свою родную страну. Но мозги, заплывшие жиром, умом не блещут...
Гость

31.05.2017 13:33

гость писал(а):
а Жасминной Дугин


На нулевом километре важнее потусоваться,перед окнами работодателя. Он название Жасминная первый раз слышит.
Давид из Пендилей

31.05.2017 14:23

Народный контроль писал(а):
Кто их лоббирует? И на уровне города, и на уровне края - кто? Тот, кто в месте с ними пилит золотые гири...[

Сам же и ответил. Весь край край знает кто их лоббирует и кто их крышует.
вредный

31.05.2017 14:25


фото зачетное. Как Ленин.
Барнаулец

31.05.2017 14:55

Сергей Иванович! Тимуровская вся в ямах!!! К краевому училищу олимпийского резерва от Сухова нельзя проехать!!! Когда поправим???
Гость

31.05.2017 15:15

Барнаулец писал(а):
Когда поправим???

Может, когда Сергей Иванович научится более уверенно пользоваться ПК, выходить в интернет, читать посты о бедах и чаяниях барнаульцев