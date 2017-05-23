Розовый квадрат на красной линии: сити-менеджер Барнаула осмотрел «новинки» городского благоустройства

Так фасад дома по проспекту Ленина, 85 выглядел осенью 2016 года

30 мая глава администрации Барнаула Сергей Дугин в очередной раз объехал город, чтобы оценить уровень благоустройства и дать советы. От его взора не укрылись явные огрехи ремонта фасада дома по проспекту Ленина, 85, прямо на красной линии: осыпавшуюся штукатурку здесь просто замазали краской, причем явно контрастирующего с остальным зданием цвета. Как объяснил ИА «Банкфакс» представитель управляющей компании, на эту меру пришлось пойти, поскольку подрядчик отказывается устранять недостатки по гарантии, сейчас идут судебные тяжбы.

Судя по фотографиям, представленным на сайте администрации Барнаула, Сергей Дугин в первую очередь проехался по центральной части города. На снимках видны разрушенные вандалами элементы зодиака на «нулевом километре», осыпавшаяся штукатурка и «розовый квадрат» на доме по проспекту Ленина, 85, на который обратили внимание и горожане. По итогам поездки сити-менеджер указал комитету жилищно-коммунального хозяйства на необходимость усиления взаимодействия с управляющими организациями по вопросам эксплуатации зданий и претензионной работы с подрядчиками по выполнению гарантийных обязательств.

Так фасад дома выглядит после ремонта от УК

Как пояснил «Банкфаксу» начальник участка ООО УК «Город» Дмитрий Бахтин, штукатурка на здании начала осыпаться еще пару лет назад, вскоре после ремонта, который проводился по заказу властей. «Работы выполнялись по программе ремонта, подрядчиком был «Селф». По гарантии устранять недостатки они отказываются. Сейчас на этот счет идут судебные тяжбы», — объяснил г-н Бахтин.

Действительно, еще в 2015 году региональные СМИ сообщали о том, что с целого ряда домов на проспекте Ленина осыпалась штукатурка. Причем от падающих с неба камней в ряде случаев страдали люди. В частности, жалобы подавали жители домов №№ 63, 63«а», 67«а», 73, 81, 85, которые ремонтировали в 2011 и 2012 годах. При этом гарантийный срок на проведенный в этих домах ремонт еще не истек, поэтому ответственность за фасады в течение пяти лет лежит на подрядчиках. Однако большинство из них не соглашаются делать ремонт заново даже после вынесенных судебных решений в пользу администрации города. Возможно, они аргументируют это неправильной эксплуатацией зданий.

Сергей Дугин не стал упрекать УК в некачественном ремонте

Управляющая компания и тогда, и сейчас, вынуждена по сути выполнять чужую работу. Поскольку это внеплановые расходы, приходится экономить на всем. «В 2015 году мы восстановили осыпавшийся фасад как могли. И сейчас тоже пришлось все делать своими силами. Просто подрядчик отказывается исполнять гарантийные обязательства, а у нас деньги на эти работы не предусмотрены», — рассказал г-н Бахтин.

Таким образом, претензии к подрядчику существуют уже много лет. И администрация Барнаула не впервые обращает внимание на проблему. Как объяснил Дмитрий Бахтин, представитель УК «Город» 30 мая присутствовал на выезде Сергея Дугина. «Да, вчера наше руководство ездило вместе с сити-менеджером. Плохого про этот дом он ничего не сказал. Видимо, будем и дальше ремонтировать силами управляющей компании. Хотя бы так. Ведь дом небольшой, квартир мало, жильцы не смогут профинансировать устранение недостатков», — считает представитель УК.

Между тем, согласно информации сайта «Реформа ЖКХ», на капитальный ремонт дома потрачено более 670 тысяч рублей. Однако сведений о видах работ в справочнике нет.