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Главная Лента новостей Экс-кандидат на пост сити-менеджера Рубцовска нашел дефект легитимности Дмитрия Фельдмана

Экс-кандидат на пост сити-менеджера Рубцовска нашел дефект легитимности Дмитрия Фельдмана

31.05.2017 11:27

30 мая состоялось первое заседание по иску предпринимателя Игоря Фельдбуша к горсовету Рубцовска, который требует признать недействительным конкурс на замещение должности главы администрации города, с которого его сняли за несколько дней до процедуры. В суде сразу выяснилось, что проверки ФСБ, на основании которой г-на Фельдбуша якобы и вычеркнули из списка кандидатов, не проводилось вовсе. Это уже говорит о нарушении процедуры, рассказал ИА «Банкфакс» сам экс-кандидат.

Конкурсная комиссия сняла Игоря Фельдбуша с гонки за пост сити-менеджера за предоставление неполного комплекта документов. «Суть претензий в том, что я не указал в анкете о допуске к гостайне место жительства, место работы и другую информацию, касающуюся моего отца. Но так как я и моя семья не видели его более 30 лет, я фактически не мог знать эти данные. И мною была вписана фраза «сведений не имею», которая и решила судьбу моего допуска к конкурсу», — писал экс-кандидат.

После первого заседания г-н Фельдбуш уточнил, что подавал в конкурсную комиссию два заявления. В первом сведений об отце не содержалось вовсе, во втором была добавлена информация, которую удалось получить от далеких родственников: хотя бы год его рождения. В итоге в край ушло первое заявление, а второе вовсе не было направлено на проверку, поскольку ответственные лица посчитали, что его все равно не успеют проверить в ФСБ.

Однако, как утверждалось в уведомлении об отказе в регистрации, переданном экс-кандидату из конкурсной комиссии, ведомство провело проверку, которая показала, что Игорь Фельдбуш уклонился от предоставления сведений либо указал информацию, не соответствующую действительности. Однако по факту никаких действий ФСБ не совершало. «Судья сразу написал запрос в Управление ФСБ по Алтайскому краю, оперативно был получен ответ о том, что никакой проверки не было. На мой взгляд, это уже является доказательством моей правоты», — считает г-н Фельдбуш.

На следующем заседании 20 июня суд вынесет окончательное решение, считает экс-кандидат. «Я, конечно, на 90 % уверен, что проиграю. Мы с юристом исследовали практику, оказалось, что в России нет прецедентов подобных исков от бывших кандидатов в сити-менеджеры. Проблема еще и в том, что конкурсная комиссия — не юридическое лицо и создавалась лишь на время конкурса. Но в случае решения не в мою пользу будем подавать апелляцию. Вплоть до Верховного суда России», — заявил Игорь Фельдбуш.

Он добавил, что от разных партий ему поступили предложения баллотироваться в горсовет Рубцовска на сентябрьских выборах. Однако окончательного решения на этот счет экс-кандидат еще не принял.


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Комментарий

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Комментариев 1
А кто двигает этого парня?

31.05.2017 13:56

Ненасытные хапуги - Чупин и Вартанов готовят себе замену в горсовете? Или друзья из ЛДПР? Шустрый паренек далеко пойдет, если те же органы не остановят.