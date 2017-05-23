Алтайские власти посулили денег на восстановление муниципалитетов после мощнейшего урагана

В правительстве Алтайского края подсчитали ущерб, нанесенный ряду объектов инфраструктуры после прошедшего 30 мая урагана. В 73 населенных пунктах края было нарушено электроснабжение, а в Тальменском районе жители остались без газа. В связи с этим губернатор распорядился выделить из резервных фондов необходимые на восстановление средства, однако конкретной суммы названо не было.

По данным источника, мощнейший ураган повредил здания школы в Завьяловском районе, центральной районной больницы в Тальменке, а также ряд других объектов и жилых зданий. Кроме того, в Тальменском районе повреждения получили газопроводы, в результате чего большое количество жилых домов и социальных объектов в райцентре остались без газоснабжения. Губернатор Александр Карлин решил взять ситуацию с устранениями последствий урагана под личный контроль. «Начиная со вчерашнего вечера, всю ночь и сегодня утром работают десятки аварийных бригад на восстановлении линий электропередачи, мобилизованы соответствующие службы региональных органов управления. В режиме ЧС работают главы муниципалитетов ряда территорий Алтайского края. Сегодня проводятся оперативные обследования поврежденных зданий и сооружений, определяется объем причиненного ущерба, выстраивается алгоритм проведения аварийных и восстановительных работ. На ликвидацию последствий урагана из резервных фондов муниципальных образований и краевого бюджета будут выделены необходимые средства», - заявил глава региона.

По его словам, уже к утру 31 мая практически полностью восстановили газоснабжение и электроснабжение пострадавших территорий. Работа центральной районной больницы Тальменского района находится на особом контроле Минздрава края, несколько больных перевели в другие лечебные учреждения региона. «В целом ситуация стабильная и контролируемая. К счастью, стихия не привела к гибели людей. В селе Тумановка Завьяловского района, где повреждена кровля начальной школы, учебный процесс завершен днем ранее, поэтому никаких сложностей с тем, чтобы провести подготовку школы к предстоящему новому учебному году, нет. В ближайшее время все оперативные работы по ликвидации последствий стихии будут завершены», - заверил Александр Карлин.

Добавим, что в Барнауле также зафиксировали многочисленные перебои в электроснабжении. По информации городской администрации, упавшее дерево повредило линию электропередач на улице Максима Горького, 64«а», которую смогли отремонтировать только ночью. Также аварийная бригада пригородных РЭС восстановила подачу электричества в поселке Власиха на переулке Угловой, 5, а МУП «Барнаулгорсвет» - устранило обрыв проводов уличного освещения по улице Веры Кащеевой, 1. До сих пор из-за обрыва проводов нет электроэнергии по адресам: улица Квартал 953А, Заводской 9-й проезд, 12 – там работают пригородные РЭС.

Как сообщалось ранее, 30 мая жители Алтайского края стали свидетелями сильного урагана с градом, который срывал крыши со зданий, а также повалил большое количество крупных деревьев. В Немецком национальном районе вихрь закружил пыль и поднялся на высоту нескольких метров. Однако наибольший урон ураган принес краевому центру, где помимо зданий и автомобилей пострадали двое людей.