Запрет как предсказание: администрация Рубцовска не оставила альтернативы митингу коммунистов

Как и предполагалось, после возвращения с XVII съезда КПРФ в Москве, на котором Геннадий Зюганов дал установку активнее выводить людей на улицы, алтайские коммунисты анонсировали новые публичные акции. 10 июня в центре Рубцовска планировался митинг против повышения тарифов. Однако администрация ответила на уведомление нетрадиционно: отказом без предоставления альтернативы. Прецедент организаторы трактуют как нарушение федерального закона.

Как указано в ответе на уведомление (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»), 10 июня в указанное время на южной части площади Ленина будут проходить праздничные мероприятия. На этом основании горадминистрация отказала коммунистам в проведении митинга. При этом город не предлагает заявителям альтернативной площадки, что само по себе нонсенс.

Ответ действительно нарушает сразу несколько пунктов Федерального закона № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В частности, в п. 1 ст. 12 говорится, что орган муниципальной власти должен донести «обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия». Как видно, в этом случае этого не произошло. «Нам могли бы предложить сместить по времени митинг на два часа. Но этого сделано не было. Не была предложена и другая площадка для мероприятия в случае нашего отказа по переносу времени. В ближайшее время определимся: переносить дату митинга или проводить его в запланированный ранее день, но на территории гайд-парка, который находится на набережной», — рассказала «Банкфаксу» депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина.

Представители КПРФ уже направили в прокуратуру материалы, чтобы оспорить ответ горадминистрации. Однако законом установлен срок ответа в 30 дней, то есть, решение может быть вынесено задним числом.

Интересно также, что этим ответом город лишь подогрел интерес к мероприятию и создал интригу, превратив в целом рядовую акцию коммунистов в прецедент. Не исключено, что ответственные лица в администрации по какой-то причине намеренно пошли на этот шаг, поскольку не предугадать реакцию коммунистов и внимание СМИ к ситуации было проблематично. Отметим, что на документе стоит подпись сити-менеджера Дмитрия Фельдмана.