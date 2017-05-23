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Главная Лента новостей «Здесь люди не жалуются»: сибирский полпред нашел «оазис» в Алтайском крае

«Здесь люди не жалуются»: сибирский полпред нашел «оазис» в Алтайском крае

31.05.2017 17:34

В школьном музее
В школьном музее

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло по итогам визита в Алтайский край 29-30 мая рассыпался в комплиментах региону. В частности, полпред заявил, что Алтай является процветающей территорией, люди здесь не жалуются, а напротив - живут и работают по европейским стандартам. Отчет о поездке г-на Меняйло размещен на сайтах краевого правительства, а также полпредства.

В ходе рабочей поездки в Алтайский край полномочный представитель президента в СФО в сопровождении губернатора Александра Карлина побывал в Целинном районе. В селе Бочкари Сергей Меняйло осмотрел новый жилой микрорайон, детский сад, ледовую площадку, ФАП. В поселке Дружба чиновник посетил стадион и примыкающую к нему зону отдыха, после чего решил поделиться своими впечалениями с прессой.

Визит в детский сад
Визит в детский сад

«Село Бочкари - просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Конечно, Бочкари - не единственный пример в Сибири, но в Алтайском крае по отношению к другим сибирским регионам такие примеры встречаются чаще», - не поскупился на похвалы высокий гость. Полпред назвал Алтайский край процветающим регионом, опыт которого полезно адаптировать для других субъектов. «Если честно говорить - в Алтайский край приятно въезжать, потому что в регионе порядок. Бросаются в глаза ухоженные поля, приличные дороги. Да, может быть, пока их сделали не везде, но дороги здесь приводят в порядок... Должность полпреда президента позволяет очень многое увидеть и сравнить. Так вот, в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка. Сегодня мы это видели и в детском саду, и в обновленном фельдшерско-акушерском пункте. В Алтайском крае есть что посмотреть, есть что показать. Здесь живут и работают по хорошим стандартам вполне европейского уровня», - резюмировал Сергей Меняйло.

Сергей Меняйло, Александр Карлин, Михаил Чугуев и Вадим Смагин
Сергей Меняйло, Александр Карлин и Вадим Смагин

Добавим, что 30-го числа полпред принял участие в заседании совета начальников территориальных органов ФСБ в Сибирском федеральном округе. Мероприятие прошло в Белокурихе. Силовики рассмотрели актуальные вопросы борьбы с терроризмом, пресечения экстремизма, особенно в молодежной среде. Сергей Меняйло акцентировал внимание на том, что в настоящее время актуальным является профилактика по нераспространению радикальных идей, а также координация деятельности госорганов, организаций и граждан, направленная на обеспечение единства российского общества.

Фото: сайты правительства Алтайского края, полпреда президента в СФО

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Комментарий

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Комментариев 32
Гость

31.05.2017 17:39

Что несут (Меняйло, Карлин) совсем с ума посходили, какая Европа, какой оазис?
Даааа....

31.05.2017 17:44

Куда жалиться то??? Смысл от моей жалобы какой, Меняйло??? Гули ты в Бочкари поехал, в любую другую деревню заедь и найди там «оазис»
М. Горький

31.05.2017 18:02

Для одних "оазис", для других, ещё не много - и зона отчуждения. Пора вводить прямое Божественное управление: других альтернатив НЕТ!
Баба Фрося Алтайский край Россия

31.05.2017 18:03

Ну наверно Меняйлу не зря турнули с Севастополя , что в воде не тонет то к нашему берегу сибирскому пришибает. Это же надо такое ляпнуть "ОАЗИС " чего ? Видно окуклили основательно карманы за счёт бюджета . Думается не у одной меня старой такое понимание ?
Из Рупосово

31.05.2017 18:06

В поселке Дружба чиновник посетил стадион

А чего в наш оазиз не заехал ведь рядом. О Сибирской язве у нас давно не слышно уже...
Бочкарёвские колхознички бывшие, конечно, круто гостеприимные.
Сверчковский и Ложкинский оазисы тоже говорят блинцов напекли -ждали
Пролетарий

31.05.2017 18:09

Меняйло! Ты в администрацию Алтайского края или города Барнаула зайди... Там тоже никто не жалуется.
зема

31.05.2017 18:12

Меняйло, иногда лучше жевать чем говорить.....
потемкинская деревня

31.05.2017 18:25

Ну,на приезд всяких Ельциных,Путиных,Медведевых вдоль маршрута тоже все вылизывают и замыливают показухой шары.Карлуша- лучший губер России. Его холопы-самые счастливые холопы России.Не жалуются, а из глаз счастье брызжет.Какое счастье.что ТАКОЕ досталось нам!
Котик

31.05.2017 18:25

Ну, ждём теперь программу: соберём всех не жалующихся в одно село. И только туда возить всех гостей. Вот жизнь то улучшится, а что есть полная... отстойность говорить не будем.
Ru.банок

31.05.2017 18:58

Это ещё раз подтвержает,судя по комментариев,что регион 22 в глубокой заднице!
54-руллит!
Сравните вашего Дугина с Локтем!
Хе,хе,хе!
Туроператор

31.05.2017 19:12

«Село Бочкари - просто цветущий оазис, каких я давно не видел. . . люди здесь не жалуются, а напротив - живут и работают по европейским стандартам. Отчет о поездке г-на Меняйло
-------------------------------------------------------------------------------------------
Объявление.
Организую поездки в оазис. Приглашаю всех, кто хочет увидеть живущих и работающих по европейским стандартам людей. Стоимость недельного путешествия 2 000$. И запомните: ЗДЕСЬ ЛЮДИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ!
Просто

31.05.2017 19:24

Не зря его Путин из губернаторов убрал. Значит скоро и Карлину другое место присмотрят.
ну, конечно

31.05.2017 19:55

Куда еще везти, как не в единственный оазис в крае. А слабо было по другим деревням гостя помотать?
Гость

31.05.2017 20:08

Вот краевые наши из Меняйло просто наивного мальчика сделали, когда привезли его туда... Грустно все это, потому что за парадными Бочкарями и Дружбой начинается трындец!
Директор СССР

31.05.2017 20:27

полпред заявил, что Алтай является процветающей территорией, люди здесь не жалуются, а напротив - живут и работают по европейским стандартам.

Кипр 2'093.33 €
Испания 2'470.59 €
Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии 2'984.87 €
Италия 3'153.96 €
Германия 4'570.03 €
Директор СССР

31.05.2017 20:29

Это средние зарплаты в месяц без социальных выплат у них. И у нас ...
село

31.05.2017 20:39

Интересно, действительно в Бочкарях, как в оазисе? Это село на трассе Бийск - Барнаул? Надо, надо завернуть. А почему это село процветает? Какое у него базовое хозяйство? Откуда деньги?
веселый

31.05.2017 20:41

чё приезжал то? Народ развеселить? Ну дык удалось - обхохочешься от таких полнопредов.....
Фреза

31.05.2017 20:46

Смагин Вадим молодец,зарабатывает а не ворует и дает жить своему селу.вот кого нужно в депутаты госдумы или в губернаторы края,а не как не лооров..герасименков..бессарабовых и карлиных.тогда бы и край жил в разы лучше.мужик и сам заробатывает и дает развитие селу. не то что карлуша...меняйло тоже похоже еще тот фрукт...одного поля ягода с карлушей.
Масяня

31.05.2017 20:50

Да пошёл ты в жопу,директор!
Переживающий

31.05.2017 21:01

Здесь живут и работают по хорошим стандартам вполне европейского уровня», - резюмировал Сергей Меняйло.
- - - - - - - -
Да, по европейским стандартам, особенно это касается зарплаты.

По данным Росстата, за 1 квартал 2017 года средняя зарплата в Алтайском крае составила
20 734 рубля, это 56,70% от уровня средней зарплаты по России.
Средняя зарплата по России за 1 квартал составила 36 566 рублей.

Но лучше всех живут в Алтайском крае, конечно же, учителя по вполне европейским стандартам.
Средняя зарплата за 1 квартал 2017 года у них составила 16 289 рублей.
И рады они первому месту по уровню зарплаты и не пугает их, что это место – первое с конца….

Но в одном прав Сергей Меняйло, люди здесь не жалуются….
Потому что жаловаться бесполезно, ни сам полпред президента в СФО Сергей Меняйло их не услышит, ни президент России…

Оберегает их губернатор Карлин, вдруг у Путина и Меняйло от услышанного настроение испортится…..
Очевидец

31.05.2017 21:09

Ну каков представитель, таков и тот, кого он представляет! Вся эта партейка правящая пропитана насквозь лицемиреем! Ведь эта вошь прекрасно знает что такое "потемкинские деревни", он прекрасно знает, что к его приезду тщательно подготовятся и покажут мишуру! Это же каким надо быть циником, чтобы нести такую ахинею про сказучную жизнь в алтайском крае! Эта паразитирующая сволота уже коммуняк в какой-то мере даже переплюнула в своей лживости!
деревеньскому туристо

31.05.2017 21:15

село писал(а):
Это село на трассе Бийск - Барнаул?


Это смотря откель ехать

Мужик, слушай. По этой трассе ты подъехал до Бийской телемачты и сразу влево на улицу Яминскую. Она, конечно, на горе северной окраине гормуниципалитета и всегда изрыта ямами, но название дано не поэтому, а потому что этот путь начинался в село Яминское, с начала 60-х получившее звучно-модное название Целинное До него 70 км. Вот и держи направление на гору Татарский Камешок называется. Где-то через 50 км упрёшься в трактовое (Бийск-Тогул) село Верх - Марушка и сразу направо -шасть... Через 14 км вот тебе Бочкарёвский оазис с пивом. Дальше оазиса нет.. В 10 км депрессивная с тупиковой дорого деревенька Шадрино. А если машина ВД-овая, то можешь в натуральный непуганный оозис попасть Ельцовского и Солтонского районов... В Ельцовке уже землю не пашут - само всё растёт В Солтоне удачный бизнес можешь открыть -сбор клубники по косогорам... Скота там нет почти трава не топтана и не пашут, и не косят почти -Вот это оазис и, главное, там, как у морячков на строевом смотру: -Товарищ адмирал, старший матрос Петя Меняйлов. Жалоб, заявлений не имею!
Крик из Рубцовска.

31.05.2017 21:29

Ну не суки , ли! Весь стыд потеряли." Европейские стандарты" Да что вы, падлы, всё в Белокуриху ездите. Вы в Рубцовск почему не заруливаете, посмотреть как правит еврей. Город затоплен, до сих пор вода в подпольях, ничего не делается, дорог нет, кругом грязь, бурьян. А этот "чубатый", всё праздники устраивает, а у этих болванов, все "счастливые "ходят. И ведь доложит Путину о "заслугах" Карлина, как пить дать, доложит. Вот и нахваливают друг друга, а на людей насрать.
ССГ

31.05.2017 21:46

Любой проверяющий, если он конечно хочет объективную картину получить, должен сам определять маршрут, а не тупо ехать туда, куда повезут, тогда и смешным не будет выглядеть, со своими выводами, перед народом.
Котик

31.05.2017 21:48

Меняйло человек новый, скоро разберётся что на Алтае один оазис, посреди социальной пустыни
О как.....

31.05.2017 21:52

Котик писал(а):
разберётся что на Алтае один оазис


это что? не погост ли?
ПРАВДА

31.05.2017 21:54

ДА, Карлин специалист запудрить мозги... а еще не жалеет денег для организации хорошего отдыха важных персон + хорошие деньги на сувениры...... и все за счет бюджета Алтайского края!!!! А пока Алтайский край на последних строчках в России по многим показателям.... а здесь... пир во время чумы))) Правда есть ПРАВДА!!!
Бурун

31.05.2017 22:05

Хм, а этот Меняйло хороший политик. Само то что он выбрал слово "оазис" говорит что он всё пониает. оазис-то он только там где кругом пусто.
По форме Карлина подмазал, а по-сути дал сигнал как он реально оценивает.
Котик

31.05.2017 22:10

это что? не погост ли?

Нет, это просто колониальная экономика. А губер проводник её. А на Алтае есть те кто тут навсегда, но нас немного. Мы строим тут, экологично ведём себя.

И я себя тешу надеждой что это про меня Меняйло говоил, что он меня и таких как я заметит.
А вот КАБ это символ колониального отношения. Фу, быть таким
Оазис

31.05.2017 22:32

а точнее лепрозорий
ленинец

01.06.2017 07:32

Это полный пипец. Он что с Луны упал ?