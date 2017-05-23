«Здесь люди не жалуются»: сибирский полпред нашел «оазис» в Алтайском крае

31.05.2017 17:34
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло по итогам визита в Алтайский край 29-30 мая рассыпался в комплиментах региону. В частности, полпред заявил, что Алтай является процветающей территорией, люди здесь не жалуются, а напротив - живут и работают по европейским стандартам. Отчет о поездке г-на Меняйло размещен на сайтах краевого правительства, а также полпредства.
В ходе рабочей поездки в Алтайский край полномочный представитель президента в СФО в сопровождении губернатора Александра Карлина побывал в Целинном районе. В селе Бочкари Сергей Меняйло осмотрел новый жилой микрорайон, детский сад, ледовую площадку, ФАП. В поселке Дружба чиновник посетил стадион и примыкающую к нему зону отдыха, после чего решил поделиться своими впечалениями с прессой.
«Село Бочкари - просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Конечно, Бочкари - не единственный пример в Сибири, но в Алтайском крае по отношению к другим сибирским регионам такие примеры встречаются чаще», - не поскупился на похвалы высокий гость. Полпред назвал Алтайский край процветающим регионом, опыт которого полезно адаптировать для других субъектов. «Если честно говорить - в Алтайский край приятно въезжать, потому что в регионе порядок. Бросаются в глаза ухоженные поля, приличные дороги. Да, может быть, пока их сделали не везде, но дороги здесь приводят в порядок... Должность полпреда президента позволяет очень многое увидеть и сравнить. Так вот, в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка. Сегодня мы это видели и в детском саду, и в обновленном фельдшерско-акушерском пункте. В Алтайском крае есть что посмотреть, есть что показать. Здесь живут и работают по хорошим стандартам вполне европейского уровня», - резюмировал Сергей Меняйло.
Добавим, что 30-го числа полпред принял участие в заседании совета начальников территориальных органов ФСБ в Сибирском федеральном округе. Мероприятие прошло в Белокурихе. Силовики рассмотрели актуальные вопросы борьбы с терроризмом, пресечения экстремизма, особенно в молодежной среде. Сергей Меняйло акцентировал внимание на том, что в настоящее время актуальным является профилактика по нераспространению радикальных идей, а также координация деятельности госорганов, организаций и граждан, направленная на обеспечение единства российского общества.
Фото: сайты правительства Алтайского края, полпреда президента в СФО
31.05.2017 17:39
31.05.2017 17:44
31.05.2017 18:02
31.05.2017 18:03
31.05.2017 18:06
А чего в наш оазиз не заехал ведь рядом. О Сибирской язве у нас давно не слышно уже...
Бочкарёвские колхознички бывшие, конечно, круто гостеприимные.
Сверчковский и Ложкинский оазисы тоже говорят блинцов напекли -ждали
31.05.2017 18:09
31.05.2017 18:12
31.05.2017 18:25
31.05.2017 18:25
31.05.2017 18:58
54-руллит!
Сравните вашего Дугина с Локтем!
Хе,хе,хе!
31.05.2017 19:12
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Объявление.
Организую поездки в оазис. Приглашаю всех, кто хочет увидеть живущих и работающих по европейским стандартам людей. Стоимость недельного путешествия 2 000$. И запомните: ЗДЕСЬ ЛЮДИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ!
31.05.2017 19:24
31.05.2017 19:55
31.05.2017 20:08
31.05.2017 20:27
Кипр 2'093.33 €
Испания 2'470.59 €
Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии 2'984.87 €
Италия 3'153.96 €
Германия 4'570.03 €
31.05.2017 20:29
31.05.2017 20:39
31.05.2017 20:41
31.05.2017 20:46
31.05.2017 20:50
31.05.2017 21:01
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Да, по европейским стандартам, особенно это касается зарплаты.
По данным Росстата, за 1 квартал 2017 года средняя зарплата в Алтайском крае составила
20 734 рубля, это 56,70% от уровня средней зарплаты по России.
Средняя зарплата по России за 1 квартал составила 36 566 рублей.
Но лучше всех живут в Алтайском крае, конечно же, учителя по вполне европейским стандартам.
Средняя зарплата за 1 квартал 2017 года у них составила 16 289 рублей.
И рады они первому месту по уровню зарплаты и не пугает их, что это место – первое с конца….
Но в одном прав Сергей Меняйло, люди здесь не жалуются….
Потому что жаловаться бесполезно, ни сам полпред президента в СФО Сергей Меняйло их не услышит, ни президент России…
Оберегает их губернатор Карлин, вдруг у Путина и Меняйло от услышанного настроение испортится…..
31.05.2017 21:09
31.05.2017 21:15
Это смотря откель ехать
Мужик, слушай. По этой трассе ты подъехал до Бийской телемачты и сразу влево на улицу Яминскую. Она, конечно, на горе северной окраине гормуниципалитета и всегда изрыта ямами, но название дано не поэтому, а потому что этот путь начинался в село Яминское, с начала 60-х получившее звучно-модное название Целинное До него 70 км. Вот и держи направление на гору Татарский Камешок называется. Где-то через 50 км упрёшься в трактовое (Бийск-Тогул) село Верх - Марушка и сразу направо -шасть... Через 14 км вот тебе Бочкарёвский оазис с пивом. Дальше оазиса нет.. В 10 км депрессивная с тупиковой дорого деревенька Шадрино. А если машина ВД-овая, то можешь в натуральный непуганный оозис попасть Ельцовского и Солтонского районов... В Ельцовке уже землю не пашут - само всё растёт В Солтоне удачный бизнес можешь открыть -сбор клубники по косогорам... Скота там нет почти трава не топтана и не пашут, и не косят почти -Вот это оазис и, главное, там, как у морячков на строевом смотру: -Товарищ адмирал, старший матрос Петя Меняйлов. Жалоб, заявлений не имею!
31.05.2017 21:29
31.05.2017 21:46
31.05.2017 21:48
31.05.2017 21:52
это что? не погост ли?
31.05.2017 21:54
31.05.2017 22:05
По форме Карлина подмазал, а по-сути дал сигнал как он реально оценивает.
31.05.2017 22:10
Нет, это просто колониальная экономика. А губер проводник её. А на Алтае есть те кто тут навсегда, но нас немного. Мы строим тут, экологично ведём себя.
И я себя тешу надеждой что это про меня Меняйло говоил, что он меня и таких как я заметит.
А вот КАБ это символ колониального отношения. Фу, быть таким
31.05.2017 22:32
01.06.2017 07:32