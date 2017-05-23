«Здесь люди не жалуются»: сибирский полпред нашел «оазис» в Алтайском крае

В школьном музее

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло по итогам визита в Алтайский край 29-30 мая рассыпался в комплиментах региону. В частности, полпред заявил, что Алтай является процветающей территорией, люди здесь не жалуются, а напротив - живут и работают по европейским стандартам. Отчет о поездке г-на Меняйло размещен на сайтах краевого правительства, а также полпредства.

В ходе рабочей поездки в Алтайский край полномочный представитель президента в СФО в сопровождении губернатора Александра Карлина побывал в Целинном районе. В селе Бочкари Сергей Меняйло осмотрел новый жилой микрорайон, детский сад, ледовую площадку, ФАП. В поселке Дружба чиновник посетил стадион и примыкающую к нему зону отдыха, после чего решил поделиться своими впечалениями с прессой.

Визит в детский сад

«Село Бочкари - просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Конечно, Бочкари - не единственный пример в Сибири, но в Алтайском крае по отношению к другим сибирским регионам такие примеры встречаются чаще», - не поскупился на похвалы высокий гость. Полпред назвал Алтайский край процветающим регионом, опыт которого полезно адаптировать для других субъектов. «Если честно говорить - в Алтайский край приятно въезжать, потому что в регионе порядок. Бросаются в глаза ухоженные поля, приличные дороги. Да, может быть, пока их сделали не везде, но дороги здесь приводят в порядок... Должность полпреда президента позволяет очень многое увидеть и сравнить. Так вот, в Алтайском крае люди не жалуются, и в глазах у них не грусть, а улыбка. Сегодня мы это видели и в детском саду, и в обновленном фельдшерско-акушерском пункте. В Алтайском крае есть что посмотреть, есть что показать. Здесь живут и работают по хорошим стандартам вполне европейского уровня», - резюмировал Сергей Меняйло.

Сергей Меняйло, Александр Карлин и Вадим Смагин

Добавим, что 30-го числа полпред принял участие в заседании совета начальников территориальных органов ФСБ в Сибирском федеральном округе. Мероприятие прошло в Белокурихе. Силовики рассмотрели актуальные вопросы борьбы с терроризмом, пресечения экстремизма, особенно в молодежной среде. Сергей Меняйло акцентировал внимание на том, что в настоящее время актуальным является профилактика по нераспространению радикальных идей, а также координация деятельности госорганов, организаций и граждан, направленная на обеспечение единства российского общества.