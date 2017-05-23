Бийские энергетики пообещали помочь обварившейся по их вине пенсионерке

Руководство АО «Бийскэнерго» заявило, что окажет всю необходимую помощь пожилой женщине, которая накануне провалилась в аварийную теплотрассу в Бийске. Пока пенсионерка с сильными ожогами находится в больнице, энергетики поддерживают связь с ее родственниками, сообщает «Наш Бийск».

По сообщению пресс-службы компании, технологическое повреждение на магистральной теплосети произошло в районе дома № 2 по улице Мерлина. В результате обрушился и грунт на участке, расположенном вблизи проезжей части. В образовавшийся провал угодила 70-летняя жительница Республики Алтая, которая приехала в Бийск погостить. Как уточнили сотрудники «Бийскэнерго», в настоящее время пострадавшая с ожогами тела находится в городской больнице № 2, состояние ее стабильно. Энергетики вышли с ней на связь и готовы помочь всем необходимым.

В компании пояснили, что на месте происшествия уже работала специальная комиссия, которая выясняла причины образовавшегося провала. На данный момент опасный участок огорожен. Теплоэнергетики поспешили напомнить, что с 14 по 25 мая в Бийске прошли гидравлические испытания на тепловых сетях, и теперь компания АО «БийскэнергоТеплоТранзит» занимается устранением порывов и обнаружением скрытых повреждений. В связи со случившимся специалисты предприятия обращаются к жителям города с просьбой быть предельно внимательными вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Напомним, утром 30 мая в Бийске из-за коммунальной аварии пострадала пожилая женщина. Пенсионерка провалилась в ров, образованный порывом на теплотрассе. Бийчанка получила множественные ожоги, но прохожие смогли ее спасти. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.