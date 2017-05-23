Lada Largus разорвало после столкновения с грузовиком на алтайской трассе

ДТП в Калманском районе

31 мая около 17:00 на трассе направлением Барнаул – Рубцовск произошла смертельная авария. На территории Калманского района столкнулись автомобиль Lada Largus и грузовик MAN, в результате чего погибли двое людей, рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 «ВКонтакте».

Cо слов свидетелей ДТП, мужчина и женщина на отечественном авто ехали со стороны Барнаула в сторону Алейска. Водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с многотонником. Мужчина за рулем большегруза пытался уйти от удара, однако ему это не удалось, и его машина сложилась пополам. Водитель Lada Largus и его пассажирка получили серьезные травмы. Они скончались на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Второй участник аварии отделался ушибами. В результате происшествия движение на трассе в течение часа было затруднено. На месте ДТП работали сотрудники полиции, которые регулировали движение и выясняли все обстоятельства и причины случившегося.