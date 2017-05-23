Главного архитектора алтайского муниципалитета осудят за шаткий мост стоимостью 20 млн рублей

В Республике Алтай в суд направили уголовное дело в отношении чиновника, который израсходовал из бюджета 20 млн рублей на строительство моста. В итоге переправа оказалась негодной к эксплуатации, информирует Генпрокуратура России.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2014 года директор МБУ «Отдел архитектуры и строительства» Улаганского района Алтайчи Туймешев курировал строительство моста через реку Чулышман в урочище Кату-Ярык. Работы выполняло ООО «Факел» при наличии только лишь сметной документации. По мере строительства моста на основании локальной сметы подрядчик подготовил акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, на основании которых на его счет перечислили 20 млн рублей. Между тем мост оказался непригодным для эксплуатации из-за нарушений строительных норм и правил. Кроме того, г-н Туймешев умышленно внес в официальные документы ложные сведения об объеме выполненных работ, а также об их стоимости и затратах.

Прокуратура провела проверку и выявила указанные нарушения. В отношении чиновника возбудили дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав граждан, охраняемых законом интересов государства, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав граждан и охраняемых законом интересов государства). Уголовное дело направили в Улаганский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.