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Главная Лента новостей Главного архитектора алтайского муниципалитета осудят за шаткий мост стоимостью 20 млн рублей

Главного архитектора алтайского муниципалитета осудят за шаткий мост стоимостью 20 млн рублей

02.06.2017 09:09

В Республике Алтай в суд направили уголовное дело в отношении чиновника, который израсходовал из бюджета 20 млн рублей на строительство моста. В итоге переправа оказалась негодной к эксплуатации, информирует Генпрокуратура России.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2014 года директор МБУ «Отдел архитектуры и строительства» Улаганского района Алтайчи Туймешев курировал строительство моста через реку Чулышман в урочище Кату-Ярык. Работы выполняло ООО «Факел» при наличии только лишь сметной документации. По мере строительства моста на основании локальной сметы подрядчик подготовил акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, на основании которых на его счет перечислили 20 млн рублей. Между тем мост оказался непригодным для эксплуатации из-за нарушений строительных норм и правил. Кроме того, г-н Туймешев умышленно внес в официальные документы ложные сведения об объеме выполненных работ, а также об их стоимости и затратах.

Прокуратура провела проверку и выявила указанные нарушения. В отношении чиновника возбудили дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав граждан, охраняемых законом интересов государства, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав граждан и охраняемых законом интересов государства). Уголовное дело направили в Улаганский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.

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Комментарий

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Комментариев 6
Я вас умоляю

02.06.2017 09:54

Хватит уж оскорблять чувства ворующих
ленинец

02.06.2017 10:15

Вор на воре и вором погоняет. Что мы за народ?
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

02.06.2017 10:22

В Славгоророде глава города Кинцель Витя на каждом углу хвалится, что в селе Пригородном построен детский сад по губернаторской программе 80х80, но почему- то фундамент опущен на 80 см в нарушение строительных норм и санитарных норм, из бюджета было дополнительно (к 95 миллионам рублей) израсходовано еще 17 миллионов. Сады валятся, школы валятся, а Вите все нипочем " все хорошо прекрасная маркиза". Правоохранительным органам "по барабану", если я не заблуждаюсь.
нуачо!

02.06.2017 10:31

...Опять очередной Ахуельхан !
село

02.06.2017 13:12

Порядочности и совести не осталось... Наказали бы одного так, что другим не повадно было! Так нет, опять всё спустится на тормозах...
улаганец

02.06.2017 16:07

Туймешев -обыкновенный исполнитель, начальник отдела администрации (условно выделенный в юрлицо-УКС, с правом подписи). Все делал по указке вышестоящих лиц с правительства и главы района, никакой чиновник районного уровня самостоятельно решения не принимает, особенно строительно-финансовые. Просто нашли козла отпущения, который все взял на себя.