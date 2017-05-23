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Главная Лента новостей Заринский Fix Price проверят после инцидента с малолетним «пленником»

Заринский Fix Price проверят после инцидента с малолетним «пленником»

02.06.2017 10:54

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту задержания семилетнего ребенка сотрудниками Fix Price, расположенного в Заринске. Сообщение об этом 31 мая появилось в местных СМИ, сказано на сайте регионального следкома.

По данным журналистов, история произошла еще в апреле. Работники торгового павильона Fix Price, заподозрив семилетнего мальчика в хищении жевательной резинки, до приезда сотрудников полиции задержали несовершеннолетнего. Его отвели в служебное помещение. В дальнейшем полицейские передали ребенка родителям.

В этой связи Заринским межрайонным следственным отделом инициировано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сотрудников магазина.

По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение. Если будет доказано наличие противоправных действий сотрудников магазина в отношении малолетнего, может быть возбуждено уголовное дело.

Добавим, подобные эпизоды периодически фиксируются в Алтайском крае. Ранее сообщалось об аналогичном случае в барнаульском «Магните». Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних). Кстати, данная история позднее дала повод отдельным политикам заявить о создании так называемого «этического кодекса» охранников в торговых сетях. Впрочем, тогда все осталось на уровне деклараций.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 4
Надеюсь

02.06.2017 11:06

что показания с подозреваемого выбили вместе с проглоченной жвачкой
Рубцовчанка

02.06.2017 11:23

В 7 лет украденная жвачка, а у нас в Рубцовске 9 летние пацаны за замечание сделанное мужчиной, что они так рано начали курить, сожгли ему дом. Пацанам - ничего, а целая семья осталась "голыми".
рубцовчанке

02.06.2017 12:33

дяде повезло , что ему только дом сожгли , а ещё не оштрафовали полицаи . счастливчик !
каково общество - таковы и дети . если охранникам, коллекторам , полицаям, депутатам можно всё , то какими
вырастут дети ? они не на луне живут , а копируют взрослых .
анна

02.06.2017 13:29

как же он живет, если жвачка для него радость...