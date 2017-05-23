Заринский Fix Price проверят после инцидента с малолетним «пленником»

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту задержания семилетнего ребенка сотрудниками Fix Price, расположенного в Заринске. Сообщение об этом 31 мая появилось в местных СМИ, сказано на сайте регионального следкома.

По данным журналистов, история произошла еще в апреле. Работники торгового павильона Fix Price, заподозрив семилетнего мальчика в хищении жевательной резинки, до приезда сотрудников полиции задержали несовершеннолетнего. Его отвели в служебное помещение. В дальнейшем полицейские передали ребенка родителям.

В этой связи Заринским межрайонным следственным отделом инициировано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сотрудников магазина.

По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение. Если будет доказано наличие противоправных действий сотрудников магазина в отношении малолетнего, может быть возбуждено уголовное дело.

Добавим, подобные эпизоды периодически фиксируются в Алтайском крае. Ранее сообщалось об аналогичном случае в барнаульском «Магните». Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних). Кстати, данная история позднее дала повод отдельным политикам заявить о создании так называемого «этического кодекса» охранников в торговых сетях. Впрочем, тогда все осталось на уровне деклараций.