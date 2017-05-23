Погибший из-за отказа уступить место женщине барнаулец имел инвалидность

28-летний житель Барнаула, который в марте текущего года скончался после конфликта в автобусе, имел инвалидность — у него при рождении диагностировали порок сердца.

Со слов знакомых потерпевшего, он работал оператором в контактном центре «Ростелекома», расположенном на улице Димитрова. В день трагедии барнаулец вместе с коллегами после работы отправился на остановку, дождался автобуса маршрута № 6 и зашел в него. Потерпевший присел на кресло в начале салона рядом с водителем, надел наушники и включил музыку. «На очередной остановке в маршрутку зашла женщина лет 50, которая потребовала, чтобы именно он уступил ей место, хотя автобус был полупустой. Нам показалось, что он даже не услышал ее просьбы, поскольку не отреагировал. Но тут вступился молодой человек, который, как нам показалось, был с запахом алкоголя. Он стал поддерживать женщину и агрессивно требовать нашего коллегу уступить ей место. Потом они вышли на остановке, где, по всей видимости, конфликт и продолжился», - рассказали собеседники.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» у старшего следователя отдела по Железнодорожному району Барнаула Константина Борвиха, потерпевший и обвиняемый оказались соседями, но знакомы ранее не были. Следствие установило, что 20-летний «тимуровец» ударил своего оппонента кулаком в нос, после чего тот упал. Несмотря на то, что все его лицо было в крови, нападавший нанес еще один удар по лицу уже лежащего мужчины. После этого «борец за справедливость» отправился домой. Избитому помогла подняться знакомая, которая в это время шла мимо. Она же отвела его домой. Пострадавший проживал со своей матерью. Увидев окровавленного сына, та вызвала «скорую помощь». Мужчину увезли в городскую больницу № 1, где ему стало хуже. Врач принял решение о трепанации черепа. Однако после проведенной операции пострадавший, не выходя из комы, умер. Накануне он отметил свой день рождения — погибшему исполнилось 28 лет.

Соседи молодого мужчины поделились с «Банкфаксом», что он с детства был не совсем физически развит — состоял на инвалидности. В детстве и юности всегда был отзвычив, вежлив и спокоен. По словам соседей, он проживал с матерью и престарелым дедом.

Между тем КП удалось узнать и сведения о личности 20-летнего юноши, который совершил необдуманный поступок, и причинил смерть мужчине. Обвиняемый ничего и не подозревал о последствиях потасовки. На другой день он как ни в чем не бывало отправился на работу, и с самого утра начал хвастаться коллегам своим геройским поступком, рассказав все в подробностях. Однако буквально через несколько часов юноша давал показания в полиции, после чего его заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит 15 лет колонии. Мать потерпевшего требует, чтобы избивший ее сына понес максимальное наказание.

Напомним, 17 марта текущего года барнаулец ехал в маршрутном автобусе. По пути он услышал, что одного из пассажиров граждане уговаривают уступить место престарелой женщине, но тот отвечает отказом. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и тоже предложил мужчине уступить пенсионерке место, на что последний никак не отреагировал. В дальнейшем оба пассажира вышли на одной остановке. Конфликт между ними продолжился, в ходе чего обвиняемый два раза ударил потерпевшего по лицу, а после скрылся с места происшествия. Избитого 28-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.