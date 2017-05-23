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Главная Лента новостей Следователи на Алтае «оформили» двух вероятных «оборотней в погонах»

Следователи на Алтае «оформили» двух вероятных «оборотней в погонах»

02.06.2017 17:26

СУ СКР по Алтайскому краю практически синхронно завершил расследование уголовных дел экс-замначальника барнаульского УМВД Андрея Арестова и бывшего начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску Владимира Сагайдака. Обоих полицейских обвиняют в получении взятки. Сейчас материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, детали предполагаемых преступлений изложены в сообщениях СУ СКР по региону.

Материалы по делу Владимира Сагайдака были переданы гособвинителю 31 мая. В ходе предварительного следствия установлено, что полицейский предложил директору одного из ООО передать ему взятку, в обмен на которую пообещал организовать отказ в возбуждении уголовного дела. С 20 по 31 января 2017 года Сагайдак получил на счета подконтрольного ему юрлица взятку в общей сумме 500 тысяч рублей.

1 февраля 2017 года полицейского задержали сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере).

2 июня аналогичные документы поступили в прокуратуру по делу Андрея Арестова. Он, по версии следователей, действовал по схожей схеме: неоднократно требовал от гражданина передать ему взятку в 2,2 млн рублей за отмену ареста на имущество. Кроме того, за эти деньги Арестов должен был прекратить предварительное следствие по уголовному делу о мошенничестве, находящемуся в производстве подчиненных ему следователей. Для реализации схемы он договорился со своим знакомым о посредничестве. Деньги полицейский получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части 18 января он был задержан с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Арестову помимо п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (крупный размер), инкриминирую ч. 6 той же статьи (особо крупный размер). Его знакомому тоже предъявлено обвинение — по п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Отметим, что оба фигуранта сейчас содержатся в СИЗО и вряд ли покинут его до суда.


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Комментарий

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Комментариев 2
Боже

02.06.2017 18:28

кругом оборотни , вурдалаки и садисты с мазохистами . Куда мир катится ?
дануна

02.06.2017 21:56

честнейшие парни. как и их шеф Бастрыка с чешской хвртерой. Оценочное суждение...