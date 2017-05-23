«На грани искусства, шаманства и науки»: алтайский сенатор прокомментировал «дефолт» ряда крупных региональных инвестпроектов

Член Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин рассказал журналистам о перспективах алтайского виноделия и поделился своим взглядом на судьбу нескольких сельскохозяйственных инвестпроектов, которые были анонсированы в период его работы в статусе начальника Главэкономики региона.

По словам г-на Щетинина, пообщавшегося с журналистами 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума, виноград для изготовления вина по-прежнему разводится в Алтайском районе вопреки всем пессимистичным утверждениям региональной прессы.

«Когда мы начинали эту работу, меня называли мечтателем, но тем не менее проект пошел», - подчеркнул сенатор. С его слов, совместная работа алтайских и французских специалистов на виноградниках продолжается, а запечатленная журналистами картина запустения к настоящему моменту сменилась другой. «Ваши коллеги были давно на виноградниках, соответствующие работы там выполнены, почки распустились и в этом году будем собирать урожай», - с оптимизмом констатировал Михаил Щетинин.

Некоторая пробуксовка проекта, по мнению сенатора, обусловлена тем, что итальянские и французские сорта винного винограда не сразу адаптировались к российской почве и атмосфере. «С французами работа продолжается, это дело даже не одного года, но вино есть и оно с каждым годом становится все лучше и лучше. Это непростой процесс на грани искусства, шаманства и науки», - поэтично заметил спикер.

Не менее интересной оказалась и позиция Михаила Щетинина по поводу «Изумрудной страны» и «Альтаир-Агро» - проектов, стартовавших при его непосредственном патронаже в статусе «экономического» вице-губернатора.

Михаил Щетинин, член Совета Федерации РФ от Алтайского края: В «Изумрудную страну» государство ресурсы не вкладывало. Скажу больше. Когда «Россельхозбанк» затевал эту работу и кредитовал «Изумрудную страну», администрация края неоднократно обращалась с просьбой ввести в кредитный комитет своего представителя с правом совещательного голоса. Это предложение было отвергнуто.

А вот ситуацию с «Альтаир-Агро», по мнению г-на Щетинина, вообще нельзя назвать провалом, поскольку процедура банкротства это всего лишь финансовое оздоровление. «Когда там все рухнет, предприятие закроют, тогда вы мне скажете, что проект провалился. Неудача одного человека не означает провал всего проекта», - констатировал сенатор, добавив, что краевые власти «предметно занимаются» судьбой «Альтаир-Агро».