Вино пресекли на корню: эксперты признали «провал» проекта французского виноделия на Алтае

Французские виноградники в Алтайском районе, которые еще несколько лет назад позиционировались как будущее алтайского виноделия и уникальный имиджевый инвестпроект, этим летом находятся в запустении. Бывшие инвесторы отказались от идеи развития, власти больше не вспоминают о виноградниках, а «Алтайский винзавод», который должен был разливать алкоголь, перешел к другим собственникам и производит минеральную воду. Об судьбе проекта говорится в материале ИД «Алтапресс».

«Промышленный» французский виноград в Алтайском крае впервые появился в 2009 году, на следующий сезон инициатор проекта Владимир Вагнер увеличил площади, в итоге получив первое вино, к удивлению французской стороны. В последующие годы оно если и производилось, то небольшими партиями, которые отправляли на выставки и презентовали высоким гостям из других регионов. Хотя по урожайности годы были весьма неплохи, на Алтае появились сорта «гаме», «маршал фош», «миньо», «мускат оттонель», «пино нуар», «шардоне».

Тем не менее г-н Вагнер уверял, что планирует производить до 50 тысяч бутылок красного и белого вина. В крае также рассчитывали наладить производство виноградных джемов и соков. Сроки пуска промышленного производства постоянно переносятся с 2013 года, примерно с того же времени от информационной поддержки практически отказались власти региона. В 2016 году часть урожая ушла под снег и, несмотря на уверения г-на Вагнера в том, что это особая технология производства «ледяного вина», в это мало кто поверил.

Как выяснил «Алтапресс», весной 2017 года виноградники, площадь которых к этому моменту достигла 10 га, фактически пришли в запустение. Как сообщил изданию Владимир Вагнер, работы в текущем сезоне будут проводиться в минимальных объемах и исключительно силами студентов АлтГТУ. Сам инициатор проекта к нему явно охладел и открещивается от причастности к текущим процессам. «Я бы не хотел будоражить эту тему и отвечать за проект, к которому теперь не имею никакого отношения. Я занимаюсь научной работой», - приводит издание слова г-на Вагнера, который теперь позиционирует себя как заведующего кафедрой бродильных производств АлтГТУ.

Сам виноград еще жив. Несмотря на запустение и заросли бурьяна прямо на плантации, лоза в конце апреля имела почки. Но, судя по всему, повязывать растения никто не собирается. Владимир Вагнер лишь рассказал «Алтапрессу», что обрабатывать в этом году планируется только 5–10 рядов на нижнем поле.

Руководитель барнаульского клуба виноградарей «Альфа» Виктор Татиевский, полагает, что в свое время г-н Вагнер допустил ряд фатальных ошибок, которые и привели к провалу. Во-первых, он приобрел только французские сорта винограда, которые приспособлены для более мягкого климата. Хотя можно было остановить свой выбор и на других саженцах, например из Германии или Венгрии. Они более зимостойкие. Во-вторых, отказался от использования опыта сибирских виноградарей-практиков и научных специалистов. А в-третьих, бездумно скопировал иностранную технологию, которая в условиях сибирской зимы оказалась неэффективной. «Он взял за основу самую дешевую технологию возделывания винограда, которую используют южане. Это неукрывной способ. После того как стало понятно, что в таких условиях виноград не сможет пережить каждую зиму, его запахали. А весной возникли проблемы: лоза под землей начала выпревать. Открыв ее слишком рано, можно было попасть под заморозки. Отсюда и потери урожая», - объяснил г-н Татиевский.

По его словам, в первые годы инициаторы проекта воодушевились раньше времени, потому что погода в Алтайском крае была необычайно мягкой и в целом не характерной для региона. А вот в 2014-м году наступило «прозрение». После того как погодные условия нормализовались, начались финансовые проблемы у самого Владимира Вагнера.

Изначально инициатором проекта была корпорация «Алтайспиртпром», 51 % акций которой принадлежало региональному Фонду имущества. После того как она оказалась в стадии банкротства, куратором виноградников стала некая фирма «Алтайская лоза», созданная в 2014 году и зарегистрированная в райцентре Алтайское. Ее гендиректором, согласно выписке ЕГРЮЛ, до сих пор является Владимир Вагнер.

Вопрос, чьи деньги были вложены в создание виноградников и сейчас покоятся в дебрях бурьяна, остается открытым. Сам г-н Вагнер его не комментирует. В 2012 году губернатор Алтайского края говорил, что на проект из регионального бюджета не было потрачено ни копейки. Администрация оказывала лишь организационную и методическую поддержку.

Близкие к этой истории люди рассказывают, что, скорее всего, виноградники создавались за счет заемных средств. Основным кредитором «Алтайспиртпрома» в свое время выступал Сбербанк. По приблизительным подсчетам, на разбивку одного гектара требуется минимум 6 млн рублей. У корпорации было 10 га виноградников. Хотя вряд ли эти вложения могли стать основной причиной краха корпорации. На момент распродажи активов у нее было долгов более чем на 900 млн рублей, большая часть из которых после реализации имущества так и осталась непогашенной.

На сегодняшний момент «Алтайский винзавод», на котором планировалось перерабатывать собранный виноград, принадлежит инвесторам из Новосибирской области. Предприятие приступило к выпуску минеральной воды Petroglyph, которая разливается в современную тару объемом 1,25 литра.

Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в 2016 году на предприятии проведена глобальная реконструкция, установлено современное оборудование, позволяющее соблюдать необходимый уровень безопасности производства, хранения, транспортировки и приготовления продукта. Официальное открытие намечено на июнь 2017 года. В планах завода розлив воды в тару individual size — 0,375 литра — и выпуск продукции в стекле. О возобновлении винного производства ни слова. У завода нет для этого надлежащих документов.

По данным управления пищевой промышленности, в регионе на данный момент имеется всего одно предприятие с лицензией на производство, хранение и поставку вина, это «Тейси». Годовая мощность предприятия составляет 341 тысяч декалитров. Выработка собственной продукции ведется из привозного винматериала. Несколько лет назад была информация о том, что «Тейси» начнет осваивать производство вина из алтайской облепихи на основе разработок «Бийского технологического института» (БТИ). Однако в конкретное сотрудничество эти планы так и не переросли.

Не исключено, что в ближайшее время технологиями БТИ воспользуется еще один потенциальный инвестор-винодел — «Курорт Белокуриха». В 2016 году компания запустила собственную пивоварню, в 2018-м планирует открыть винокуренный завод. Подробностей этого проекта пока немного. Известно, что планируется закупить оборудование на 200 тысяч евро (около 12,7 млн рублей). Перерабатывать на нем начнут алтайские плоды и ягоды. Напитки будут подаваться в ресторанах самой курортной сети.

Что же касается переработки винограда, то, по оценкам экспертов, наиболее оптимальной для Алтайского края моделью может стать авторское виноделие. Оно может включать в себя небольшую плантацию площадью порядка 1–2 га, микропроизводство, не требующее лицензирования, и качественные напитки, известные настоящим ценителям. Кстати, по такой схеме в настоящий момент развивается винодельческая отрасль в Крыму, и делается это довольно успешно.