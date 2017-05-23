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Главная Лента новостей В Горном Алтае 10-летний ребенок сорвался с шестиметровой высоты в веревочном парке

В Горном Алтае 10-летний ребенок сорвался с шестиметровой высоты в веревочном парке

05.06.2017 13:26

В Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка на территории ГЛК «Манжерок» в Майминском районе. Мальчик покалечился в веревочном парке, сообщает региональный следком.

По данным следствия, 10-летний потерпевший прибыл в Майминский район из Алтайского края вместе с родителями. 3 июня днем он находился на территории веревочного парка и скалодрома «На высоте», принадлежащего ООО «Забота плюс» и расположенного на территории ГЛК «Манжерок». При прохождении одной из веревочных трасс мальчик упал с высоты 6 м. С телесными повреждениями различной степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую больницу.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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