«Кастинг» на должность ректора в алтайском вузе «перезапустят» после осечки

Выписка из протокола

Комиссия Минобрнауки по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ имени И. И. Ползунова направила в Ученый совет «политеха» письмо с выписками из протокола заседания. Как и предполагалось ранее, федеральные чиновники не одобрили никого из предложенной тройки кандидатов.

Речь идет о проректоре по международной деятельности АлтГТУ Александре Дунце, директоре Бийского технологического института (филиал вуза) Максиме Ленском и проректоре по научно-инновационной работе АлтГТУ Владиславе Федорове. И. о. ректора «политеха» Андрей Максименко свои документы в аттестационную комиссию не подавал.

В итоге в Минобрнауки в конце мая пригласили на собеседование Владислава Федорова, Александра Дунца и Максима Ленского. ИА «Банкфакс» ранее удалось пообщаться с одним из кандидатов в ректоры, присутствовавшем на заседании. Как пояснил агентству г-н Дунец, с каждым из трех претендентов чиновники Минобра общались по отдельности. «Мне задавались стандартные вопросы. Они касались видения дальнейшего развития вуза, личной биографии, особенностей университета и других аспектов. Вообщем-то ничего особенного, это была обычная процедура. На все вопросы я старался отвечать подробно, каких-то затруднений не испытывал. В конце мне просто сказали: «Спасибо, до свидания». Думаю, все точно также повторилось и по отношению к другим кандидатам. О каком-либо решении комиссия не сообщала, после чего мы все вернулись назад и теперь ждем документов на этот счет», - прокомментировал развитие событий собеседник.

Между тем, как следует из документов, выложенных на сайте «политеха», каждый раз, отказывая очередному кандидату, комиссия использовала одну и ту же стандартную формулировку, не уточняя причин своего вердикта: «Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступление... решила отказать в согласовании кандидатуры для участия в избрании на должность ректора». Когда будет запущена повторная процедура по выборам руководителя технического вуза, пока неизвестно.

Напомним, должность и. о. ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Максименко занимает с конца мая 2016 года, после того как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова.