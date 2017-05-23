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Главная Лента новостей «Кастинг» на должность ректора в алтайском вузе «перезапустят» после осечки

«Кастинг» на должность ректора в алтайском вузе «перезапустят» после осечки

05.06.2017 15:31

Выписка из протокола
Выписка из протокола

Комиссия Минобрнауки по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ имени И. И. Ползунова направила в Ученый совет «политеха» письмо с выписками из протокола заседания. Как и предполагалось ранее, федеральные чиновники не одобрили никого из предложенной тройки кандидатов.

Речь идет о проректоре по международной деятельности АлтГТУ Александре Дунце, директоре Бийского технологического института (филиал вуза) Максиме Ленском и проректоре по научно-инновационной работе АлтГТУ Владиславе Федорове. И. о. ректора «политеха» Андрей Максименко свои документы в аттестационную комиссию не подавал.

В итоге в Минобрнауки в конце мая пригласили на собеседование Владислава Федорова, Александра Дунца и Максима Ленского. ИА «Банкфакс» ранее удалось пообщаться с одним из кандидатов в ректоры, присутствовавшем на заседании. Как пояснил агентству г-н Дунец, с каждым из трех претендентов чиновники Минобра общались по отдельности. «Мне задавались стандартные вопросы. Они касались видения дальнейшего развития вуза, личной биографии, особенностей университета и других аспектов. Вообщем-то ничего особенного, это была обычная процедура. На все вопросы я старался отвечать подробно, каких-то затруднений не испытывал. В конце мне просто сказали: «Спасибо, до свидания». Думаю, все точно также повторилось и по отношению к другим кандидатам. О каком-либо решении комиссия не сообщала, после чего мы все вернулись назад и теперь ждем документов на этот счет», - прокомментировал развитие событий собеседник.

Между тем, как следует из документов, выложенных на сайте «политеха», каждый раз, отказывая очередному кандидату, комиссия использовала одну и ту же стандартную формулировку, не уточняя причин своего вердикта: «Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступление... решила отказать в согласовании кандидатуры для участия в избрании на должность ректора». Когда будет запущена повторная процедура по выборам руководителя технического вуза, пока неизвестно.

Напомним, должность и. о. ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Максименко занимает с конца мая 2016 года, после того как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова.

Фото: altstu.ru

Справка:

Претендент на должность ректора вуза должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет, ученую степень и ученое звание. Кроме того, он обязан обладать дополнительным профобразованием в области государственного и муниципального управления; управления персоналом; управления проектами; в области менеджмента и экономики.

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Комментарий

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Комментариев 9
Робинзонада

05.06.2017 16:18

"Бедный, бедный Робинзон..."
Трагедия, переходящая... во что? Ужасный конец или ужас без оного?
КАСТИНГ - ЭТО ПРОЦЕДУРА ШОУ БИЗНЕСА, а не назначение !??

05.06.2017 16:26

РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ....
И здесь следует подучится у ИЗВЕСТНОГО от комсомола ЧЕЧЁТОЧНИКА и одновременно ректора АлтГУ ЗЕМЛЮКОВА.
Именно, исполнение им классно чечётки - фантазии на ОПОРНЫЙ ВУЗ АЛТАЯ, дала результат перед МИНОБРАЗ РФ.
Что касается влияние сией опоры на ЕКОНОМИКУ КРАЯ, можно оставить за пределами танцев...
Всё по ГАЙДАРУ..... РЫНОК САМ РАССТАВИТ ИНДЕКСЫ хоть от ГАЙДАРА или ЧУБАЙСА...
Так что ЖИТЕЛИ КРАЯ !! ГРЫЗИТЕ ИНДЕКСЫ.
ЭХ, ЗАГУЛЯЛ, ЗАГУЛЯЛ, ЗАГУЛЯЛ ИНЖЕНЕР ПОЛЗУНОВ МОЛОДОЙ!!

05.06.2017 16:42

МОЛОДОЙ, МОЛОДОЙ...
И НАПЛЕВАТЬ ЕМУ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЛТАЯ, КОГДА НА КАСТИНГЕ в красной рубашоночке от ЗЕМЛЮКОВА, как у ГАЙДАРА!! ХАРОШАНЬКИЙ ТАКОЙ....
НУ А ЧЕМ ЗАНЯТЫ МИНИСТРЫ - КАПИТАЛИСТЫ АК В ТАКОЙ СУДЬБОНОСНЫЙ !??

05.06.2017 17:02

МОМЕНТ.........??

Говорят, ЧТО РАЗУЧИВАЮТ ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ на музыку Гайдара!! И у !! КАССЫ за жалованием из БЮДЖЕТУ КРАЯ!!??
Старая украинская легенда

05.06.2017 18:07

Жив-був в Києві сотник Максименков. Сам не розумна, але влада дуже хотілося. І багатства щоб до стелі. Що робити? Прогнали тут одного ректора з місцевої бурси. Максименков тут як тут: готовий на все. Ну і призначили його. Ось до нього і прийшов купець один багатий з Житомира - прокопування. І каже: давай на гетьмана Лакріна лайно наллємо, його виженуть, а ми будемо управляти Україною! Ти мені допомагай, а я тобі! Так ще й грошей тобі відвалю купу - до самої стелі! А щоб ніхто не подумав чого, я тобі на нових виборах свого козачка підкину - Ленскова. А два рідка з Рівного - гундарчік та негрейчік все лайно в газетах лити будуть на Лакріна. Подумав, подумав Максименков і погодився. "Обману, - думає прокопування! Шмаркач він ще. Може мамка його не зрозуміє і не підкаже. А я і гроші поимею, і ректором залишуся!" Тільки дізнався гетьман Лакрін про всі ці справи. І всіх кандидатів на пост ректора в бурсі розігнав. А хто йому сказав щось? Ось то те саме! Максименков і сказав, щоб самому ректором залишитися! Хитрий який! Але дізналися про це козаки і напихати Максименкова під зад! Так йому і треба! А то перетворив бурсу в лайно повне! Слава Україні!
Что и требовалось доказать

05.06.2017 18:20

В итоге сложилась ситуация, выгодная Максименко. Он опять царь на долгое время!
МОЖЕТ МАКСИМЕНКО, ЧТО ТО И ВЫИГРАЕТ!! А ЧТО ??

05.06.2017 18:44

ВЫИГРАЕТ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.....
Готовность за ЖОПОМЕСТО ИГНОРИРОВАТЬ ИНТЕРЕСАМИ ЭКОНОМИКИ КРАЯ!! Одна ЗЕМЛЮКОВЩИНА !!
ТАК ЧТО ВЫИГРАЮТ ЖИТЕЛИ КРАЯ!?? ОТ ТАКОЙ СИСТЕМЫ ОПОРНУТОГО ??

05.06.2017 20:34

ОБРАЗОВАНИЯ??
На этот вопрос не хотят и не желают отвечать Алтайские депутаты всех партий!?? А почему?? ВИДНО, считают, что НЕ НАДО ВМЕШИВАТЬСЯ В БОРЬБУ ЗА ЖОПОМЕСТА от экономики?? Им важно, наверно, сохранить СОБСТВЕННЫЕ !!
В МИРЕ ЕСТЬ ДВЕ СТРАНЫ: ЯПОНИЯ, В КОТОРОЙ НИЧЕГО НЕТ, и !??

05.06.2017 22:24

ВСЁ ЕСТЬ........, и РОССИЯ, В КОТОРОЙ ВСЁ ЕСТЬ и НИЧЕГО НЕТ.
Видно, что Алтайское высшее образование и наука, ВНЕСЛИ " ДОСТОЙНЫЙ" ВКЛАД - НЕВПОПАД в РОССИЮ.......