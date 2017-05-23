«Кастинг» на должность ректора в алтайском вузе «перезапустят» после осечки

05.06.2017 15:31
Комиссия Минобрнауки по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ имени И. И. Ползунова направила в Ученый совет «политеха» письмо с выписками из протокола заседания. Как и предполагалось ранее, федеральные чиновники не одобрили никого из предложенной тройки кандидатов.
Речь идет о проректоре по международной деятельности АлтГТУ Александре Дунце, директоре Бийского технологического института (филиал вуза) Максиме Ленском и проректоре по научно-инновационной работе АлтГТУ Владиславе Федорове. И. о. ректора «политеха» Андрей Максименко свои документы в аттестационную комиссию не подавал.
В итоге в Минобрнауки в конце мая пригласили на собеседование Владислава Федорова, Александра Дунца и Максима Ленского. ИА «Банкфакс» ранее удалось пообщаться с одним из кандидатов в ректоры, присутствовавшем на заседании. Как пояснил агентству г-н Дунец, с каждым из трех претендентов чиновники Минобра общались по отдельности. «Мне задавались стандартные вопросы. Они касались видения дальнейшего развития вуза, личной биографии, особенностей университета и других аспектов. Вообщем-то ничего особенного, это была обычная процедура. На все вопросы я старался отвечать подробно, каких-то затруднений не испытывал. В конце мне просто сказали: «Спасибо, до свидания». Думаю, все точно также повторилось и по отношению к другим кандидатам. О каком-либо решении комиссия не сообщала, после чего мы все вернулись назад и теперь ждем документов на этот счет», - прокомментировал развитие событий собеседник.
Между тем, как следует из документов, выложенных на сайте «политеха», каждый раз, отказывая очередному кандидату, комиссия использовала одну и ту же стандартную формулировку, не уточняя причин своего вердикта: «Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступление... решила отказать в согласовании кандидатуры для участия в избрании на должность ректора». Когда будет запущена повторная процедура по выборам руководителя технического вуза, пока неизвестно.
Напомним, должность и. о. ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Максименко занимает с конца мая 2016 года, после того как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова.
Фото: altstu.ru
05.06.2017 16:18
Трагедия, переходящая... во что? Ужасный конец или ужас без оного?
05.06.2017 16:26
И здесь следует подучится у ИЗВЕСТНОГО от комсомола ЧЕЧЁТОЧНИКА и одновременно ректора АлтГУ ЗЕМЛЮКОВА.
Именно, исполнение им классно чечётки - фантазии на ОПОРНЫЙ ВУЗ АЛТАЯ, дала результат перед МИНОБРАЗ РФ.
Что касается влияние сией опоры на ЕКОНОМИКУ КРАЯ, можно оставить за пределами танцев...
Всё по ГАЙДАРУ..... РЫНОК САМ РАССТАВИТ ИНДЕКСЫ хоть от ГАЙДАРА или ЧУБАЙСА...
Так что ЖИТЕЛИ КРАЯ !! ГРЫЗИТЕ ИНДЕКСЫ.
05.06.2017 16:42
И НАПЛЕВАТЬ ЕМУ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЛТАЯ, КОГДА НА КАСТИНГЕ в красной рубашоночке от ЗЕМЛЮКОВА, как у ГАЙДАРА!! ХАРОШАНЬКИЙ ТАКОЙ....
05.06.2017 17:02
Говорят, ЧТО РАЗУЧИВАЮТ ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ на музыку Гайдара!! И у !! КАССЫ за жалованием из БЮДЖЕТУ КРАЯ!!??
05.06.2017 18:07
05.06.2017 18:20
05.06.2017 18:44
Готовность за ЖОПОМЕСТО ИГНОРИРОВАТЬ ИНТЕРЕСАМИ ЭКОНОМИКИ КРАЯ!! Одна ЗЕМЛЮКОВЩИНА !!
05.06.2017 20:34
На этот вопрос не хотят и не желают отвечать Алтайские депутаты всех партий!?? А почему?? ВИДНО, считают, что НЕ НАДО ВМЕШИВАТЬСЯ В БОРЬБУ ЗА ЖОПОМЕСТА от экономики?? Им важно, наверно, сохранить СОБСТВЕННЫЕ !!
05.06.2017 22:24
Видно, что Алтайское высшее образование и наука, ВНЕСЛИ " ДОСТОЙНЫЙ" ВКЛАД - НЕВПОПАД в РОССИЮ.......