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Главная Лента новостей Минобр усилил интригу вокруг выборов ректора алтайского «политеха»

Минобр усилил интригу вокруг выборов ректора алтайского «политеха»

02.06.2017 16:20

Выборы ректора Алтайского технического госуниверситета имени И. И. Ползунова, вопреки сообщениям отдельных СМИ, все же могут пройти в утвержденные ранее сроки. Сами претенденты на кресло главы вуза до сих пор не имеют точной информации о том, кого из них федеральное Минобрнауки отобрало для финального голосования.

Еще в конце апреля комиссия по выборам ректора АлтГТУ прекратила прием документов от кандидатов. Заявки подали пять человек. Среди них — и. о. ректора «политеха» Андрей Максименко, проректор по международной деятельности АлтГТУ Александр Дунец, директор Бийского технологического института (филиал вуза) Максим Ленский, завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского госуниверситета им. А. С. Пушкина Сергей Малюков и проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислав Федоров.

В начале мая Ученый совет «политеха» определился с окончательным списком претендентов, исключив Сергея Малюкова. Причиной стало «неполное соответствие» предоставленных документов. Далее материалы были переданы в правительство Алтайского края и совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай для получения мнения относительно представленных кандидатур. Несмотря на то, что на сайте АлтГТУ нет никакой информации на этот счет, по данным ИА «Банкфакс», краевые чиновники отвергли кандидатуру врио ректора. Таким образом в середине мая документы на оставшихся троих соискателей отправили в Министерство образования и науки РФ.

Аттестационная комиссия Минобрнауки через две недели пригласила в Москву на личное собеседование Владислава Федорова, Александра Дунца и Максима Ленского. Кстати, по данным источников «Банкфакса», именно г-н Ленский рассматривался региональным правительством как наиболее оптимальный кандидат на пост ректора. При этом г-н Максименко, оставшийся не у дел, по некоторым сведениям, намеревался лоббировать кандидатуру одного из своих проректоров.

После личной встречи с соискателями в Минобрнауки 30 мая ряд СМИ без указания источника написали о том, что якобы ведомство Ольги Васильевой не согласовало ни одного претендента из предложенного списка. Попытки ИА «Банкфакс» получить комментарий у официальных представителей вуза долгое время не приводили к успеху. Так, и. о. ректора Андрей Максименко заявил, что ему нечего сказать по данному поводу, никакой информацией он не располагает. Пресс-служба вуза заявила: сведения о том, что Минобр «забраковал» всех кандидатов — пока не более, чем слухи и необходимо дождаться официальную бумагу. Отметим, на получение выписки из протокола заседания аттестационной комиссии Минобрнауки (о согласовании или несогласовании кандидатур на замещение должности ректора) отводится не более семи рабочих дней после совещания. Таким образом бумага может поступить в АлтГТУ к середине следующей недели.

Тем временем корреспонденту ИА «Банкфакс» удалось пообщаться с одним из кандидатов в ректоры, присутствовавшему на заседании в Москве 30-го числа. Как пояснил агентству проректор по международной деятельности АлтГТУ Александр Дунец, с каждым из трех претендентов чиновники Минобра общались по отдельности. «Мне задавались стандартные вопросы. Они касались видения дальнейшего развития вуза, личной биографии, особенностей университета и других аспектов. Вообщем-то ничего особенного, это была обычная процедура. На все вопросы я старался отвечать подробно, каких-то затруднений не испытывал. В конце мне просто сказали: «Спасибо, до свидания». Думаю, все точно также повторилось и по отношению к другим кандидатам. О каком-либо решении комиссия не сообщала, после чего мы все вернулись назад и теперь ждем документов на этот счет», - прокомментировал развитие событий собеседник. Максим Ленский отметил, что не готов общаться со СМИ, пока в вуз не придет документ из федерального министерства. Дозвониться до Владислава Федорова на момент публикации не удалось.

Отметим, формальным поводом для того, чтобы не допустить кандидата до выборов ректора могло стать несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым для данной должности. В частности соискатель должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет, ученую степень и ученое звание. Кроме того, он обязан обладать дополнительным профобразованием в области государственного и муниципального управления; управления персоналом; управления проектами; в области менеджмента и экономики.

Впрочем, все эти характеристики наверняка проверялись сначала комиссией по выборам ректора АлтГТУ, а затем и Ученым советом вуза. Тем не менее вероятность того, что Минобр все-таки снял с дистанции как минимум двух претендентов, сохраняется. Как ожидается, официальный документ от ведомства Ольги Васильевой будет обнародован не позднее 8 июня.

Напомним, должность ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Максименко занимает с конца мая 2016 года, после того как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова. Если Минобрнауки действительно «аннулирует процедуру», выборы придется объявлять повторно. В этом случае имя руководителя АлтГТУ станет известно ближе к концу года, что автоматически позволит г-ну Максименко продлить свой мандат еще на несколько месяцев.

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Комментарий

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Комментариев 17
Старая украинская легенда

02.06.2017 16:35

Жив був в Києві сотник Максименко. Чи не розумний, але жити хотілося багато. А тут ще дружина почала йому бити по макітрі сковорідкою та прігоавріваіть: "Хочу шубу нову, машину дорогу, на море тепле, грошей багато!" Та ще й не варто у нього, кожен день як в молодості-то. Що робити? Тут пощастило Максименко: призначили його ректором одного бурси, де вчили бурскiв самогон гнати. Ну і собі він зарплату більшу призначив, премію, ну і так гроші йому несуть - багато став жити! Добре! Дружина знову мізки йому ширяє: давай більше грошей! Тут зустрівся Максименко купець багатий Прокопко з Житомира. Бабка у нього єврейка, а сам під українця косить. Пркопко і каже: "Давай мені допомагай, а я тобі більше ще грошей дам!"Скинемо гетьмана нинішнього Лакріна, я буду новим гетьманом, а тобі грошей тоді море буде! А в бурсі вибори скоро! Ось Максименко в пару дали земляка Прокопки - козачка містечкового Ленскова. Сміється Пркопко: хоч Максименко, хоч Ленського переможе, а я в накладі не залишуся! Найняв він двох жидiв з Житомира гундарчіка та негрейчіка і наказав їм писати гидоти всякі на гетьмана Лакріна. А про себе тільки хороше. Але гетьман Лакрін дізнався про їхні справи і дав їм шухер. Максименку на пенсію випнулі, а Ленскова та Пркокопку в Конотоп вислав. Так їм зміям і треба! Слава Україні!
Преподаватель АлтГТУ

02.06.2017 16:39

Максименко должен уйти. Это, к сожалению большей части коллектива, оказался провокатор и словесный спекулянт. НИЧЕГО хорошего он для вуза не сделал. При нем фактически угас гуманитарный факультет, он не обеспечил победу в конкурсе опорных вузов, при нем потеряно уважение губернатора. Нам срочно нужен новый, молодой, энергичный ректор. ПРОСИМ МИНОБР НАЗНАЧИТЬ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА В АЛТГТУ!
Света

02.06.2017 16:44

Ленский - марионетка олигарха Прокопьева. Этот маменькин сыночек за мамашины бабки уже превратил Бийск в свою вотчину. Хочется и Барнаул включить в свои владения! Фигу тебе!
Горожанин

02.06.2017 16:49

Смотрю и диву даюсь. Позор, позор, позор!!! Некогда мощный "Политех" превратился в болото, стоячее и смрадное. Где даже из 4 кандидатов нет достойного человека на место ректора! Теперь и в федеральном министерстве вуз перестанут уважать! Кто теперь сюда пойдет учиться? Я бы не рискнул своего ребенка отдать в "АлтГТУ"
Студент

02.06.2017 16:52

Лузеры!
ПРОС...АЛИ АлтГТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

02.06.2017 16:57

Зато Максименко хат себе накупил
Украинскому троллю

02.06.2017 17:01

Максименко не такой глупый на самом деле. И очень даже не прост. Вся эта ситуация для него выгодна. Он понял уже давно, что ректором его не утвердят. А сейчас опять на полгода он в кресле посидит. Не удивлюсь, если он сделал все, чтобы остальных в министерстве не утвердили. Максименко - опять и.о. ректора и таковым останется еще непонятно сколько. Хитер!
ПППВВВЗЗЗ

02.06.2017 17:04

эваларовские холопы в политехе не нужны
Перевод старой украинской легенды

02.06.2017 17:23

Жил был в Киеве сотник Максименко. Не умный, но жить хотелось богато. А тут еще жена начала ему бить по башке сковородкой и приговаривать : "Хочу шубу новую, машину дорогую, на море теплое, много денег!" Да еще и не стоит у него, каждый день как в молодости-то. Что делать? Здесь повезло Максименко назначили его ректором одной бурсы, где учили бурсаков самогон гнать. Ну и себе он зарплату большую назначил, премию, ну и так деньги ему несут - богато стал жить! Хорошо! Жена опять мозги ему парит: давай больше денег! Здесь встретился Максименко купец богатый Прокопко из Житомира. Бабка у него еврейка, а сам под украинца косит. Пркопко и говорит: "Давай мне помогай, а я тебе еще денег дам! "Сбросим гетмана нынешнего Лакріна, я буду новым гетманом, а тебе денег тогда море будет! А в бурсе выборы скоро! Вот Максименко в пару дали земляка Прокопки - казачка местечкового Ленскова. Смеется Пркопко: хоть Максименко, хоть Ленский победит, а я в накладе не останусь! Нанял он двух жидiв из Житомира гундарчіка и негрейчіка и приказал им писать гадости всякие на гетмана Лакріна. А о себе только хорошее. Но гетман Лакрін узнал о их дела и дал им шухер. Максименко на пенсию выпнули , а Ленскова и Пркокопку в Конотоп выслали. Так им змеям и надо! Слава Украине!
Доброжелатель

02.06.2017 18:06

При личном общении, г-н Максименко оставил только положительные впечатления. Во времена когда он был проректором по научной работе. Мне он показался толковым и крепким хозяйственником. Радеющий за технические науки и аспирантом. Что происходит сейчас не в курсе, но у меня он оставил только положительные впечатления.
Мнение

02.06.2017 18:39

А я думаю, кто-то специально разваливает политех. С участием краевых властей.
А МОЖЕТ ПРИГЛАСИТЬ РЕКТОРОМ иностранного агента НКО СТАСИКА ??

02.06.2017 18:49

АНДРЕЙЧУКА!! Ведь он может проложить мосты подготовки СПЕЦОВ для работы в ЗАБУГОРЬЕ. Пусть и у них от працевания спецов от Алтая также ЕКОНОМИКА РУХНЕТ.. Ведь СТАСИК крупнейший спец по ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ !!
Другой преподаватель АлтГТУ

02.06.2017 21:30

Гуманитарный факультет не при Максименко "угас", а при Дунце, что был в должности декана ГФ, решил этот "менеджер" без всякого опыта работы сразу в деканы податься, ясно, что надо с чего-то начинать, так заведующим кафедрой бы поработал (желательно - географии), вник...а так загубил факультет, он упал по показателям за два года его непонимания сути дела с первого-второго на последние места в рейтинге вуза ..Уникальная ситуация: неудавшегося декана ставят проректором по международным связям. Он пиарит всюду свою книгу по географии, пардон, а при чем здесь технический университет-то? Что ж такой проректор-то наработает? Глядишь и останется от политеха скоро один ТУРЫЗМ ((( и международные турыстические связи...
Ещё инженер филиала

02.06.2017 22:09

политеху конец! уж простите за прямоту. К нам не приходите, нас скоро не будет!
Тед

02.06.2017 22:48

Такая ситуация уже была после Евстигнеева. Появился Коршунов!
ПОХОЖЕ НА АЛТАЕ СКОРО ПОЯВЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛИТОЛОГИ !??

02.06.2017 22:53

ШАУРМИСТЫ..... Таким образом АлтГУ пытается стать ОПОРНЫМ КОСТЫЛЁМ экономики края..
ГАЙДАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на Алтае идёт семимильными шагами!!
царь зверей

02.06.2017 23:32

Если уж Лев взялся, то все закончится как обычно - подозрениями в растрате денег...