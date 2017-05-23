Минобр усилил интригу вокруг выборов ректора алтайского «политеха»

Выборы ректора Алтайского технического госуниверситета имени И. И. Ползунова, вопреки сообщениям отдельных СМИ, все же могут пройти в утвержденные ранее сроки. Сами претенденты на кресло главы вуза до сих пор не имеют точной информации о том, кого из них федеральное Минобрнауки отобрало для финального голосования.

Еще в конце апреля комиссия по выборам ректора АлтГТУ прекратила прием документов от кандидатов. Заявки подали пять человек. Среди них — и. о. ректора «политеха» Андрей Максименко, проректор по международной деятельности АлтГТУ Александр Дунец, директор Бийского технологического института (филиал вуза) Максим Ленский, завкафедрой дополнительного профобразования Алтайского филиала Ленинградского госуниверситета им. А. С. Пушкина Сергей Малюков и проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислав Федоров.

В начале мая Ученый совет «политеха» определился с окончательным списком претендентов, исключив Сергея Малюкова. Причиной стало «неполное соответствие» предоставленных документов. Далее материалы были переданы в правительство Алтайского края и совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай для получения мнения относительно представленных кандидатур. Несмотря на то, что на сайте АлтГТУ нет никакой информации на этот счет, по данным ИА «Банкфакс», краевые чиновники отвергли кандидатуру врио ректора. Таким образом в середине мая документы на оставшихся троих соискателей отправили в Министерство образования и науки РФ.

Аттестационная комиссия Минобрнауки через две недели пригласила в Москву на личное собеседование Владислава Федорова, Александра Дунца и Максима Ленского. Кстати, по данным источников «Банкфакса», именно г-н Ленский рассматривался региональным правительством как наиболее оптимальный кандидат на пост ректора. При этом г-н Максименко, оставшийся не у дел, по некоторым сведениям, намеревался лоббировать кандидатуру одного из своих проректоров.

После личной встречи с соискателями в Минобрнауки 30 мая ряд СМИ без указания источника написали о том, что якобы ведомство Ольги Васильевой не согласовало ни одного претендента из предложенного списка. Попытки ИА «Банкфакс» получить комментарий у официальных представителей вуза долгое время не приводили к успеху. Так, и. о. ректора Андрей Максименко заявил, что ему нечего сказать по данному поводу, никакой информацией он не располагает. Пресс-служба вуза заявила: сведения о том, что Минобр «забраковал» всех кандидатов — пока не более, чем слухи и необходимо дождаться официальную бумагу. Отметим, на получение выписки из протокола заседания аттестационной комиссии Минобрнауки (о согласовании или несогласовании кандидатур на замещение должности ректора) отводится не более семи рабочих дней после совещания. Таким образом бумага может поступить в АлтГТУ к середине следующей недели.

Тем временем корреспонденту ИА «Банкфакс» удалось пообщаться с одним из кандидатов в ректоры, присутствовавшему на заседании в Москве 30-го числа. Как пояснил агентству проректор по международной деятельности АлтГТУ Александр Дунец, с каждым из трех претендентов чиновники Минобра общались по отдельности. «Мне задавались стандартные вопросы. Они касались видения дальнейшего развития вуза, личной биографии, особенностей университета и других аспектов. Вообщем-то ничего особенного, это была обычная процедура. На все вопросы я старался отвечать подробно, каких-то затруднений не испытывал. В конце мне просто сказали: «Спасибо, до свидания». Думаю, все точно также повторилось и по отношению к другим кандидатам. О каком-либо решении комиссия не сообщала, после чего мы все вернулись назад и теперь ждем документов на этот счет», - прокомментировал развитие событий собеседник. Максим Ленский отметил, что не готов общаться со СМИ, пока в вуз не придет документ из федерального министерства. Дозвониться до Владислава Федорова на момент публикации не удалось.

Отметим, формальным поводом для того, чтобы не допустить кандидата до выборов ректора могло стать несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым для данной должности. В частности соискатель должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет, ученую степень и ученое звание. Кроме того, он обязан обладать дополнительным профобразованием в области государственного и муниципального управления; управления персоналом; управления проектами; в области менеджмента и экономики.

Впрочем, все эти характеристики наверняка проверялись сначала комиссией по выборам ректора АлтГТУ, а затем и Ученым советом вуза. Тем не менее вероятность того, что Минобр все-таки снял с дистанции как минимум двух претендентов, сохраняется. Как ожидается, официальный документ от ведомства Ольги Васильевой будет обнародован не позднее 8 июня.

Напомним, должность ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Максименко занимает с конца мая 2016 года, после того как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова. Если Минобрнауки действительно «аннулирует процедуру», выборы придется объявлять повторно. В этом случае имя руководителя АлтГТУ станет известно ближе к концу года, что автоматически позволит г-ну Максименко продлить свой мандат еще на несколько месяцев.