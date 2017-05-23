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Главная Лента новостей Верховный суд поставил последнюю точку в громком «деле врачей» в Горно-Алтайске

Верховный суд поставил последнюю точку в громком «деле врачей» в Горно-Алтайске

05.06.2017 16:28

1 июня Верховный суд РФ отклонил апелляцию прокуратуры на повторный оправдательный приговор Анатолию Демчуку и Алексею Каташеву, которые являлись фигурантами резонансного дела о гибели младенца в Перинатальном центре Республики Алтай. Информация об этом содержится в материалах суда.

Как следует из документов, высшая судебная инстанция подтвердила невиновность Анатолия Демчука и Алексея Каташева. Данный приговор обжалованию не подлежит. Уголовное дело окончательно закрыли. В Министерстве здравоохранения РА поспешили поздравить близких оправданных коллег. Профильные чиновники выразили сожаление по поводу кончины бывшего главврача Анатолия Демчука, который не дожил до оправдательного приговора всего полгода — он ушел из жизни в начале января текущего года. Его гибель многие связывают именно со скандальным уголовным делом, которое подкосило здоровье медика. В Минздраве также отметили, что второй фигурант дела врач-неонатолог Алексей Каташев уже вернулся в профессию.

Напомним, по версии следователей, 8 марта 2015 года Анатолий Демчук, возглавлявший на тот момент Перинатальный центр, отдал распоряжение заведующему отделением реанимации новорожденных Алексею Каташеву не оказывать медицинскую помощь недоношенной девочке, родившейся в учреждении. Лечение и наблюдение новорожденной не проводилось, в результате чего 9 марта в помещении медицинского учреждения она умерла. Сообщалось, что роженица приходится Демчуку снохой, а роды состоялись на 23-й неделе беременности. 56-летнему Анатолию Демчуку следователи вменяли организацию убийства малолетнего, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заведующего отделением реанимации новорожденных Перинатального центра 31-летнего Алексея Каташева обвиняли в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В ходе расследования дела обвиняемые были взяты под стражу, однако через несколько недель Анатолию Демчуку меру пресечения изменили на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Алексей Каташев пробыл под стражей почти три месяца, после чего его освободили из СИЗО и также поместили под домашний арест. Отметим, что дело вызвало большой общественный резонанс, в защиту обвиняемых неоднократно проводились пикеты, в которых участвовали их коллеги и родители детей, появившихся на свет в Перинатальном центре. Коллегия присяжных уже дважды оправдывала врачей, однако прокуратура была не согласна с таким решением и подавала апелляцию.


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Комментарий

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Комментариев 2
123

05.06.2017 16:47

Пусть смерть 2 близких останется на совести снохи...
Писарев Сергей

05.06.2017 18:54

Мы тебя помним Толя. Остальное без комментариев. Страна просто такая. И мы в ней.