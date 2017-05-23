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Главная Лента новостей На Алтае следствие разбирается с «неосторожными» врачами, погубившими в больнице 15-летнего подростка

На Алтае следствие разбирается с «неосторожными» врачами, погубившими в больнице 15-летнего подростка

06.06.2017 09:53

Следственные органы в Горно-Алтайске возбудили уголовное дело по факту смерти в местной больнице 15-летнего юноши, которая, вероятно, наступила из-за неверного диагноза. Как полагают следователи, врачи проигнорировали тяжесть состояния подростка, сказано на сайте СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, 6 мая 2017 года родители ребенка обратились за медицинской помощью из-за плохого состояния здоровья мальчика. После того, как подростка в приемном отделении осмотрел врач, юношу госпитализировали в педиатрическое отделение БУЗ РА «Республиканская больница». Однако состояние его здоровья не улучшилось, через двое суток он скончался в реанимационном отделении больницы.

Недооценка тяжести состояния здоровья пациента врачами, неверно выставленный диагноз, по мнению следствия, находятся в причинно-следственной связи с наступлением смерти ребенка вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в смерти ребенка.

Отметим, что лишь недавно была поставлена точка в другом резонансном «деле врачей» в регионе. Так, 1 июня Верховный суд РФ отклонил апелляцию прокуратуры на повторный оправдательный приговор Анатолию Демчуку и Алексею Каташеву, которые являлись фигурантами резонансного дела о гибели младенца в Перинатальном центре Республики Алтай. В Министерстве здравоохранения РА поспешили поздравить близких оправданных коллег. Профильные чиновники выразили сожаление по поводу кончины бывшего главврача Анатолия Демчука, который не дожил до оправдательного приговора всего полгода — он ушел из жизни в начале января текущего года. Его гибель многие связывают именно со скандальным уголовным делом, которое подкосило здоровье медика. В Минздраве также отметили, что второй фигурант дела врач-неонатолог Алексей Каташев уже вернулся в профессию.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 2
однако

06.06.2017 11:34

Какие рьяные прокуроры в Горно-Алтайске!
И заголовки плакатные: "НА АЛТАЕ СЛЕДСТВИЕ РАЗБИРАЕТСЯ С «НЕОСТОРОЖНЫМИ» ВРАЧАМИ, ПОГУБИВШИМИ В БОЛЬНИЦЕ 15-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА!"
Прочитаешь и подумаешь: "Какие "неосторожные" и злые врачи, ничего не боятся, только и знают, что губят детей в больницах! Больше им заняться не чем! Не наблюдают и не диагностируют своих пациентов в реанимации Республиканской больницы!".
Банкфакс, поосторожнее с заголовками то! Врачи могут расценить способ подачи вашей информации как нарушение статьи 122, как разжигание ненависти и вражды в общественном мнении по отношению к медикам и подать на вас в суд.
для однако

06.06.2017 13:03

Еще Майминскую больницу кто бы потряс. Полный сортир.