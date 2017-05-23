На Алтае следствие разбирается с «неосторожными» врачами, погубившими в больнице 15-летнего подростка

Следственные органы в Горно-Алтайске возбудили уголовное дело по факту смерти в местной больнице 15-летнего юноши, которая, вероятно, наступила из-за неверного диагноза. Как полагают следователи, врачи проигнорировали тяжесть состояния подростка, сказано на сайте СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, 6 мая 2017 года родители ребенка обратились за медицинской помощью из-за плохого состояния здоровья мальчика. После того, как подростка в приемном отделении осмотрел врач, юношу госпитализировали в педиатрическое отделение БУЗ РА «Республиканская больница». Однако состояние его здоровья не улучшилось, через двое суток он скончался в реанимационном отделении больницы.

Недооценка тяжести состояния здоровья пациента врачами, неверно выставленный диагноз, по мнению следствия, находятся в причинно-следственной связи с наступлением смерти ребенка вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в смерти ребенка.

Отметим, что лишь недавно была поставлена точка в другом резонансном «деле врачей» в регионе. Так, 1 июня Верховный суд РФ отклонил апелляцию прокуратуры на повторный оправдательный приговор Анатолию Демчуку и Алексею Каташеву, которые являлись фигурантами резонансного дела о гибели младенца в Перинатальном центре Республики Алтай. В Министерстве здравоохранения РА поспешили поздравить близких оправданных коллег. Профильные чиновники выразили сожаление по поводу кончины бывшего главврача Анатолия Демчука, который не дожил до оправдательного приговора всего полгода — он ушел из жизни в начале января текущего года. Его гибель многие связывают именно со скандальным уголовным делом, которое подкосило здоровье медика. В Минздраве также отметили, что второй фигурант дела врач-неонатолог Алексей Каташев уже вернулся в профессию.