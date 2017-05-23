Александр Карлин включил пять новичков в состав Общественной палаты Алтайского края

06.06.2017 14:34
Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил 15 членов Общественной палаты региона. До этого своих делегатов назвало краевое Заксобрание. Всего в состав совещательного органа войдет 45 человек, сказано на сайте краевого правительства. Срок полномочий действующего созыва ОПАК истекает в конце июня.
Александр Карлин делегировал в состав ОПАК несколько человек, уже входивших в прежний созыв палаты. Среди них — председатель крайсовпрофа Владимир Бабушкин, скульптор Владимир Войчишин, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, президент АлтГТУ Лев Коршунов, председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, редактор газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхин, гендиректор спорткомлекса «Обь» Сергей Кашников (представляет ОПАК на федеральном уровне) и ряд других. Из новичков отметим зампредседателя краевой организации «Союза женщин России» Светлану Говорухину, председателя совета краевой организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Климова, председателя Алтайской краевой детско-юношеской общественной организации «Клуб «Юный друг пограничников «Святогор» Виталия Кольцова, преподавателя Кулундинской ДШИ Ирину Линдт, а также председателя реготделения ДОСААФ в Алтайском крае Анатолия Ткаченко.
Напомним, 27 апреля депутаты АКЗС на сессии утвердили первых 15 членов ОПАК. Семь выдвиженцев не входили в пока еще действующий состав совещательного органа. Это предприниматели Валид Газиев и Левон Григорян, Светлана Емшина (представляет Центр социальной помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела»), Екатерина Казьмина (выдвинута «Союзом молодых юристов Алтайского края»), Людмила Кейбол (экологическая организация «Моя малая Родина»), Сергей Корсаков (организация инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль») и Антон Сергеев («Федерация спортивного туризма Алтайского края»).
Как уже сообщалось, в 2017 году АКЗС внес изменения в закон об Общественной палате Алтайского края. Новый созыв немного потеряет в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС.
Треть состава (15 человек) утверждает глава региона из числа представителей зарегистрированных федеральных или межрегиональных общественных объединений, еще столько же кандидатов отбирает Заксобрание из региональных НКО. Последняя треть утверждается уже избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Как ожидается, к концу месяца будет обнародован полный состав ОПАК, затем общественники выберут руководителя Совета палаты (в настоящее время им является Лев Коршунов), его заместителя, а также сформируют профильные комиссии (всего — восемь подразделений), включая руководство.
06.06.2017 14:42
06.06.2017 15:12
06.06.2017 15:32
06.06.2017 15:59
Вот и мы решили узнать, а чем на самом деле занимается общественная палата Алтайского края.
Для этого открыли закон от 03 ноября 2005 № 87-ЗС "Об общественной палате Алтайского края".
Мы не просто хохотали, а … а потом стали задавать вопросы…
Вот несколько фраз из этого закона:
"Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата… обеспечивает взаимодействие граждан …, и некоммерческих организаций….с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления, …. в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Алтайского края.
Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Алтайского края, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
Продолжение следует...
06.06.2017 16:07
Статья 3. Полномочия Общественной палаты
1… Общественная палата вправе:
1) осуществлять в соответствии Фед. законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в РФ", иными федеральными законами, законом Алт. края от 29 июня 2015 года N 52-ЗС "Об общественном контроле в Алтайском крае" общественный контроль за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Алтайского края"
Вопрос № 1 – вы поверите в то, что общественная палата занимается контролем?
Вопрос № 2 – вы поверите в то, что этот контроль выявляет нарушения?
Вопрос № 3 – вы поверите в то, что Карлин допустит в состав общественной палаты таких жителей, которые действительно будут заниматься контролем местных органов власти и самого губернатора?
А для того, чтобы ответить на эти вопросы, предлагаем на сайте Общественной палаты Алтайского края просто прочитать документ "итоговый акт по результатам общественной проверки выполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы" от 15 июля 2016 г."
http://www.opaltai.ru/control/Obschestvennayaproverka/obschestvennayaproverka.html
Одно предложение из этого акта "Обстоятельств и фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в ходе общественной проверки не установлено
Предлагаем одну подсказку, при чтении обратите внимание на даты…
И последний вопрос – с какой целью создана Общественная палата?
Наш ответ – оградить всю систему органов власти, включая губернатора, от нападок жителей…
Ведь проверку проводит общественная организация, по результатам проверки –нарушений нет, так что молчите, народонаселение, в крае все в ажуре!
06.06.2017 18:19
06.06.2017 19:18
Самый большой НОЛЬ для края это его правитель. Ни одного контракта, ни одногоооо. Не привез из Питера. Позор.
06.06.2017 20:09
06.06.2017 21:59
06.06.2017 22:26
06.06.2017 23:36
06.06.2017 23:40
есть структура Общественной палаты Российской Федерации, неужели трудно взять за образец?
у нас что край одни воины и ветераны?
06.06.2017 23:44
06.06.2017 23:59