Александр Карлин включил пять новичков в состав Общественной палаты Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил 15 членов Общественной палаты региона. До этого своих делегатов назвало краевое Заксобрание. Всего в состав совещательного органа войдет 45 человек, сказано на сайте краевого правительства. Срок полномочий действующего созыва ОПАК истекает в конце июня.

Александр Карлин делегировал в состав ОПАК несколько человек, уже входивших в прежний созыв палаты. Среди них — председатель крайсовпрофа Владимир Бабушкин, скульптор Владимир Войчишин, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, президент АлтГТУ Лев Коршунов, председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, редактор газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхин, гендиректор спорткомлекса «Обь» Сергей Кашников (представляет ОПАК на федеральном уровне) и ряд других. Из новичков отметим зампредседателя краевой организации «Союза женщин России» Светлану Говорухину, председателя совета краевой организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Климова, председателя Алтайской краевой детско-юношеской общественной организации «Клуб «Юный друг пограничников «Святогор» Виталия Кольцова, преподавателя Кулундинской ДШИ Ирину Линдт, а также председателя реготделения ДОСААФ в Алтайском крае Анатолия Ткаченко.

Напомним, 27 апреля депутаты АКЗС на сессии утвердили первых 15 членов ОПАК. Семь выдвиженцев не входили в пока еще действующий состав совещательного органа. Это предприниматели Валид Газиев и Левон Григорян, Светлана Емшина (представляет Центр социальной помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела»), Екатерина Казьмина (выдвинута «Союзом молодых юристов Алтайского края»), Людмила Кейбол (экологическая организация «Моя малая Родина»), Сергей Корсаков (организация инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль») и Антон Сергеев («Федерация спортивного туризма Алтайского края»).

Как уже сообщалось, в 2017 году АКЗС внес изменения в закон об Общественной палате Алтайского края. Новый созыв немного потеряет в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС.

Треть состава (15 человек) утверждает глава региона из числа представителей зарегистрированных федеральных или межрегиональных общественных объединений, еще столько же кандидатов отбирает Заксобрание из региональных НКО. Последняя треть утверждается уже избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Как ожидается, к концу месяца будет обнародован полный состав ОПАК, затем общественники выберут руководителя Совета палаты (в настоящее время им является Лев Коршунов), его заместителя, а также сформируют профильные комиссии (всего — восемь подразделений), включая руководство.