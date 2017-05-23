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Главная Лента новостей И опыт, сын ошибок трудных: Рубцовск после годичной заминки определился с почетными гражданами

И опыт, сын ошибок трудных: Рубцовск после годичной заминки определился с почетными гражданами

07.06.2017 09:15

Рубцовский горсовет в 2017 году получил три ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин», которое традиционно происходит накануне дня города. Есть основания полагать, что один из кандидатов пройдет согласование. В прошлом году по целому ряду причин — в том числе из-за недовольства горожан и противоречий внутри депутатского корпуса — звание впервые в истории города не присваивалось. О новых претендентах сказано на сайте горсовета.

Рубцовск впервые остался без «Почетного гражданина» в 2016 году — ни одна из представленных для награждения кандидатур не прошла согласование на августовской сессии горсовета. Для того, чтобы никого не награждать, несколько народных избранников даже испортили бюллетени для голосования. Тогда среди кандидатур значились ветеран местного самоуправления в Рубцовске Николай Пантелеев, заведующим отделением анестезиологии-реанимации Рубцовской горбольницы Виктор Рыжков и депутат Алтайского Заксобрания от «Единой России», промышленник Валерий Халев, который считался фаворитом. Депутаты тогда объяснили свою позицию тем, что ни одна из кандидатур «не дотягивает» до звания, хотя люди они, безусловно, хорошие. Вместе с тем причиной мог стать и раздор в депутатском корпусе, вызванный политической ангажированностью кандидатов.

В 2017 году в представительный орган вновь поступило три ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Рубцовска» и, судя по всему, ошибка прошлого года была учтена. Заявки направили религиозная организация и учреждения образования. Претендентами стали преподаватель физкультуры Рубцовского аграрно-промышленного техникума Василий Катрашов, учитель математики лицея № 6 Анатолий Прохватилов и священник храма Архистратига Михаила Михаил Кизюн.

В этом году итоговое голосование может получиться непредсказуемым, потому что представленные кандидатуры имеют положительный образ среди рубцовчан. Кроме того, все они не представляют какие-либо политические партии и течения, не являются кандидатами в депутаты, как было в 2016 году. То есть они не разобщают депутатов, которые будут принимать окончательное решение, по партийной принадлежности. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала и депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина.

«Можно сказать, что «Почетный гражданин» в этом году станет по-настоящему народным. Василий Катрашов больше сорока лет личным примером пропагандирует здоровый образ жизни и физическую культуру. Его фамилия здесь на слуху. С Михаилом Кизюном лично знакомы многие горожане. Он участник не только духовной жизни рубцовчан, но и большинства общегородских культурных и патриотических мероприятий. Анатолий Прохватилов — вообще живая легенда. Он непререкаемый авторитет среди преподавателей города, выпускников учебного заведения. Учитель математики, уроки и достижения которого стали частью истории Рубцовска, его достоянием. Быть его учеником — гордость. Легендой стала «ручка Прохватилова», которую он дарит лучшему выпускнику», — рассказала г-жа Лапина о кандидатах.

Отметим, что решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Рубцовска» принимается городским Советом один раз в году накануне Дня города Рубцовска не более чем по одной кандидатуре, в год празднования юбилея города – не более чем по трем кандидатурам. В нынешнем году такое решение будет принято на очередной августовской сессии городского Совета. Жители города имеют право высказать свое мнение по каждому из претендентов, направив письменное обращение в горсовет.

Добавим, что на волне «дефицита почетности» 2016 года в горсовете звучали идеи отменить обязательную практику голосования за претендентов. Предполагалось, что от оказий, явно не идущих на пользу городу и в какой-то мере оскорбляющих кандидатов, можно избавиться через внесение изменений в положение о «Почетном гражданине». Причем за принятие этого решения выступили как оппозиционные фракции, так и ряд единороссов.


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Комментарий

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Комментариев 9
Рубцовчанка

07.06.2017 11:12

Ладно учителя. Но при чем тут священник храма Архистратига Михаила Михаил Кизюн? Что он такого сделал для города и горожан, чтобы его сделать почетным гражданином города? Посетил зоны и покрестил (окропил) казачество. Вот его главные заслуги. Куда катится администрация Рубцовска? Город давно уже в яме и дерьме.
Гость

07.06.2017 11:21

Фельдман, Дьяконенко, Пчеляков и прочие сдс-выдвиженцы выдвигая попа грехи надеются искупить? Даже пусть не думают. горожане и их потомки будут помнить, как за несколько лет группа ненасытных, продажных хапуг в личных целях угробила все что можно и опустила город до уровня постоянно угасающей территории.
в шоке

07.06.2017 13:23

За врачей обидно! Рыжков В.А. и Осипов С.Н. - живые легенды медицины города, стоящие на страже здоровья скоро уже по полвека. На сколько знаю, так же не обременены партийной принадлежностью. Если такие люди не достойны быть почетными гражданами города Рубцовска(?), то депутаты зажрались, никто из них не благодарен медикам больниц города.
Полагаю, их обуяло мракобесие, выдвижение кандидатов абсолютно конъюнктурное.
Очевидно, городские депутаты абсолютно наплевали на здравоохранение в своем городе!
Путают образование с религией! Знаковое решение - уравнивать в выдвижении педагогов и попа!
Причем, солидарны в этом депутаты КПРФ с депутатами ЕДРа! Это финиш!
Рубцовчанин

07.06.2017 13:42

Депутатики, поддержите Анатолия Михайловича Прохватилова. Это достойный выбор. Хоть один грех отмолите.
Да я бы на месте депутатов

07.06.2017 15:15

от одного только уничижительного комментария - депутатаики , пошел бы и застрелился . А эти - ничё , хоть плюй в глаза , всеравно божья роса
Рубцовск

07.06.2017 15:54

Кизюн достойный человек. Много кому помог. Я за него
маша

07.06.2017 16:13

"Ручка Прохватилова" - эта идея, вероятно, из фильма "Игры разума" перекочевала в Рубцовск.
из Родино

07.06.2017 16:35

Респект депутатам горсовета, они еще и мнение свое высказывают. Можно сказать выбирают "достойных" на их взгляд. У нас в Родино достойные, на взгляд главы администрации. Кого он предложил, тот и будет. Раньше почетными гражданами района были только Герои соц.труда, а с приходом нового главы в 2012 к ним добавились два его друга. Один вообще не жил в районе на момент признания его почетным гражданином, и сейчас не живет. Второй самый самый друг, хирург, отношение к нему в районе очень не однозначное, не один человек по его вине отправился в мир иной. Но для того, что бы получить звание почетный гражданин или медаль за заслуги, не надо иметь эти самые заслуги перед районом или краем, главное что бы заслуги были перед главой нынешней администрации.
для 15.15

07.06.2017 16:49

так иди и сделай:)) одним тявкалом меньше.....