И опыт, сын ошибок трудных: Рубцовск после годичной заминки определился с почетными гражданами

Рубцовский горсовет в 2017 году получил три ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин», которое традиционно происходит накануне дня города. Есть основания полагать, что один из кандидатов пройдет согласование. В прошлом году по целому ряду причин — в том числе из-за недовольства горожан и противоречий внутри депутатского корпуса — звание впервые в истории города не присваивалось. О новых претендентах сказано на сайте горсовета.

Рубцовск впервые остался без «Почетного гражданина» в 2016 году — ни одна из представленных для награждения кандидатур не прошла согласование на августовской сессии горсовета. Для того, чтобы никого не награждать, несколько народных избранников даже испортили бюллетени для голосования. Тогда среди кандидатур значились ветеран местного самоуправления в Рубцовске Николай Пантелеев, заведующим отделением анестезиологии-реанимации Рубцовской горбольницы Виктор Рыжков и депутат Алтайского Заксобрания от «Единой России», промышленник Валерий Халев, который считался фаворитом. Депутаты тогда объяснили свою позицию тем, что ни одна из кандидатур «не дотягивает» до звания, хотя люди они, безусловно, хорошие. Вместе с тем причиной мог стать и раздор в депутатском корпусе, вызванный политической ангажированностью кандидатов.

В 2017 году в представительный орган вновь поступило три ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Рубцовска» и, судя по всему, ошибка прошлого года была учтена. Заявки направили религиозная организация и учреждения образования. Претендентами стали преподаватель физкультуры Рубцовского аграрно-промышленного техникума Василий Катрашов, учитель математики лицея № 6 Анатолий Прохватилов и священник храма Архистратига Михаила Михаил Кизюн.

В этом году итоговое голосование может получиться непредсказуемым, потому что представленные кандидатуры имеют положительный образ среди рубцовчан. Кроме того, все они не представляют какие-либо политические партии и течения, не являются кандидатами в депутаты, как было в 2016 году. То есть они не разобщают депутатов, которые будут принимать окончательное решение, по партийной принадлежности. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала и депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина.

«Можно сказать, что «Почетный гражданин» в этом году станет по-настоящему народным. Василий Катрашов больше сорока лет личным примером пропагандирует здоровый образ жизни и физическую культуру. Его фамилия здесь на слуху. С Михаилом Кизюном лично знакомы многие горожане. Он участник не только духовной жизни рубцовчан, но и большинства общегородских культурных и патриотических мероприятий. Анатолий Прохватилов — вообще живая легенда. Он непререкаемый авторитет среди преподавателей города, выпускников учебного заведения. Учитель математики, уроки и достижения которого стали частью истории Рубцовска, его достоянием. Быть его учеником — гордость. Легендой стала «ручка Прохватилова», которую он дарит лучшему выпускнику», — рассказала г-жа Лапина о кандидатах.

Отметим, что решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Рубцовска» принимается городским Советом один раз в году накануне Дня города Рубцовска не более чем по одной кандидатуре, в год празднования юбилея города – не более чем по трем кандидатурам. В нынешнем году такое решение будет принято на очередной августовской сессии городского Совета. Жители города имеют право высказать свое мнение по каждому из претендентов, направив письменное обращение в горсовет.

Добавим, что на волне «дефицита почетности» 2016 года в горсовете звучали идеи отменить обязательную практику голосования за претендентов. Предполагалось, что от оказий, явно не идущих на пользу городу и в какой-то мере оскорбляющих кандидатов, можно избавиться через внесение изменений в положение о «Почетном гражданине». Причем за принятие этого решения выступили как оппозиционные фракции, так и ряд единороссов.