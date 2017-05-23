Барнаульские чиновники организовали надзор за посетителями Нагорного парка

Общий вид с камеры на лестницу в Нагорный парк

На лестнице, ведущей в Нагорный парк Барнаула, установлены две видеокамеры. По заверению чиновников, это сделано, чтобы обезопасить объект от вандалов, которые несколько раз уже проявляли себя после реконструкции объекта.

Как следует из сообщения горадминистрации, камеры видеонаблюдения помогут следить за порядком на терассах Нагорного парка. По словам зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергея Щукина, такая необходимость назрела после завершения реконструкции лестницы. Место стало популярным у жителей и гостей города, зафиксировано несколько случаев порчи элементов благоустройства. Так, в прошлом году неизвестные разбили подсветку букв «Барнаул», на самих литерах постоянно появлялись надписи.

Камеры, установленные в Нагорном парке, имеют круговой обзор, 30-кратное оптическое увеличение и дистанционное управление. Предусмотрена возможность стабилизации изображения в ветреную погоду и автоматического слежения за объектами в зоне обзора. Видеопоток с камер передается в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасный Барнаул», за мониторами следят в УМВД России. Всего по городу к системе подключены 93 камеры.

Первая точка общепита в туркластере

Ранее сообщалось, что стоимость одной камеры, способной записывать видео приемлемого качества в Нагорном парке, 200 тысяч рублей, а за оптимальный вариант придется выложить 560-600 тысяч рублей. Причем изначально речь шла о трех камерах: две из них планировалось смонтировать непосредственно у букв «Барнаул», еще одну - при входе на лестницу.

Тем временем барнаульские чиновники озаботились не только сохранностью нового объекта, но и комфортом для посетителей. Так, с 1 июня у подножия лестницы, ведущей в Нагорный парк, на специально оборудованной площадке начал работу фудтрак ООО «РунгисЪ». Жители города, отдыхающие на террасах, могут приобрести мороженое, прохладительные и горячие напитки, а также выпечку и продукцию быстрого питания. Поручение об организации точки дал сити-менеджер Сергей Дугин. Это было сделано якобы после многочисленных обращений в администрацию города от жителей.

Интересно, что еще 1,5 месяца назад барнаульские власти заявляли о том, что не стоит спешить с размещением торговых павильонов на территории туркластера, так как необходим единый подход к стилистике подобных точек. На заседании общественного совета по развитию барнаульского туркластера в частности раскритиковали доклад директора студии дизайна «Творика» Евгения Куракова. Он подготовил презентацию, посвященную универсальным подходам к будущим торговым павильонам на территории туркластера.

Фудтрак

На слайдах было показано несколько примеров того, как можно обыграть киоски, рассчитанные в первую очередь на туристов. Все эскизы, которые были подготовлены командой г-на Куракова, представляли деревянные павильоны «под старину». В таких объектах, по мнению докладчика, одинаково успешно можно торговать сувенирами, мороженым или прохладительными напитками. Однако с идеей не согласился почти никто из выступавших следом.

Замглавы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка рассказал, где конкретно городские власти намерены установить павильоны. Это будет пространство за мостом через Барнаулку по проспекту Социалистическому, а также у подножия новой лестницы и наверху, в Нагорном парке. Когда власти определятся с единой концепцией павильонов, будет объявлен конкурс на право использования земельных участков для торговли с обязанностью использовать конкретную модель торговой точки, чтобы создать единообразие, уведомил г-н Химочка.

В итоге на совещании было принято решение, что представленный дизайн-проект - это лишь пробный шар к выработке единой модели павильонов для туркластера и очевидно, что членам совета в дальнейшем предстоит рассмотреть еще несколько концепций, прежде чем будет принято окончательное решение по объектам торговли. С тех пор информация о каком-либо консенсусе по данному вопросу на офсайте мэрии не выставлялась, а 1 июня стало известно о появлении пилотной «пищевой капсулы» у подножия лестницы.