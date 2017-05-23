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Главная Лента новостей Туристы на Алтае несколько километров проплыли в ледяной воде, вывалившись из рафта

Туристы на Алтае несколько километров проплыли в ледяной воде, вывалившись из рафта

07.06.2017 21:25

6 июня вечером во время сплава по реке Катунь в Республике Алтай близ села Манжерок перевернулся рафт с девятью туристами. Три человека смогли выбраться на берег самостоятельно, шесть путешественников унесло течением. Спасательная операция закончилась ближе к ночи, по счастливой случайности никто не погиб, передает ГУ МЧС России по региону.

Сборная группа с турбазы, несмотря на высокий уровень воды в реке и позднее время суток, совершала сплав. В районе села Манжерок плавсредсто перевернулось. Три человека смогли выбраться на берег самостоятельно, шесть туристов унесло течением. После того как в 19:25 поступило сообщение о ЧП от местных жителей, были начаты поисковые работы на воде. В них участвовали сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательного гарнизона.

Тем временем оставшиеся туристы самостоятельно выбирались на берега реки в разных местах на значительном расстоянии от места происшествия. Поисковые работы были прекращены в 22:40. Группа из семи туристов и двух инструкторов в сопровождении спасателей была доставлена на турбазу. В ледяной воде путешественники проплыли несколько километров. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

По мнению МЧС, организаторам и участникам сплавов необходимо более ответственно относится к обеспечению безопасности туристов, приезжающих в Республику Алтай для экстремального отдыха. В частности, речь идет о выборе квалифицированных инструкторов и гидов-проводников. Также путешественникам напоминают про регистрацию при прохождении маршрутов в Алтайском поисково-спасательном отряде.

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Комментарий

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Комментариев 1
"Живёт такой парень"

08.06.2017 07:55

Л. Куравлёв-Колокольников: -М-манжеро-ки... руссо-туристо, манжерокские пороги ночью не проходят.