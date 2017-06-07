Одно из главных коммунальных предприятий Бийска возглавит барнаульский «котельщик»

Коллективу энергокомпании нового руководителя представил генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов . Комментируя новое назначение, он отметил, что компании «Бийскэнерго» на данном этапе необходим руководитель, уже имеющий положительный опыт работы в реальном секторе экономики . Известно, что до назначения Борис Мещеряков много лет был гендиректором барнаульской компании «Межрегионсервис» по производству котельного оборудования. «Для решения сложнейших бизнес-задач компании важно постоянно совершенствовать собственную систему управленческих коммуникаций во всех аспектах деятельности. От того, насколько успешно эта система будет реализовываться на практике, зависят финансовая устойчивость и стабильность предприятия. Данные факторы, в свою очередь, напрямую влияют на состояние экономики города и региона. Уверен, что проверенные на деле качества опытного руководителя позволят новому исполнительному директору АО «Бийскэнерго» Борису Мещерякову эффективно решать поставленные задачи», — подчеркнул г-н Власов.

Справка:

Борис Мещеряков родился в 1978 году в селе Усть-Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. Он окончил Алтайский государственный технический университет по направлению «Электроснабжение промышленных предприятий» и Алтайскую академию экономики и права, получив второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность в энергетической отрасли управленец начал в 2000 году в АО «Алтайэнерго» в качестве инженера энергосбыта. С 2001 по 2003 год он уже работал заместителем генерального директора по сбыту в ОАО «Энергомашкорпорация». С 2003 года до нового назначения г-н Мещеряков занимал должность генерального директора ООО «ПО «Межрегионсервис». Считается, что именно под его руководством предприятие вышло на лидирующие позиции в Алтайском крае по производству котельного оборудования, обеспечивая выпуск более 2,5 тысяч тонн поверхностей нагрева в год.