Одно из главных коммунальных предприятий Бийска возглавит барнаульский «котельщик»

08.06.2017 09:57
6 июня совет директоров АО «Сибирская энергетическая компания» назначил исполнительным директором по управлению АО «Бийскэнерго» Бориса Мещерякова. Ранее управленец возглавлял одно из крупных барнаульских предприятий, сказано на «Бийском рабочем».
Коллективу энергокомпании нового руководителя представил генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов. Комментируя новое назначение, он отметил, что компании «Бийскэнерго» на данном этапе необходим руководитель, уже имеющий положительный опыт работы в реальном секторе экономики. Известно, что до назначения Борис Мещеряков много лет был гендиректором барнаульской компании «Межрегионсервис» по производству котельного оборудования. «Для решения сложнейших бизнес-задач компании важно постоянно совершенствовать собственную систему управленческих коммуникаций во всех аспектах деятельности. От того, насколько успешно эта система будет реализовываться на практике, зависят финансовая устойчивость и стабильность предприятия. Данные факторы, в свою очередь, напрямую влияют на состояние экономики города и региона. Уверен, что проверенные на деле качества опытного руководителя позволят новому исполнительному директору АО «Бийскэнерго» Борису Мещерякову эффективно решать поставленные задачи», — подчеркнул г-н Власов.
Фото: «Бийский рабочий»
08.06.2017 10:10
08.06.2017 11:43
08.06.2017 12:30
08.06.2017 17:06
На этих сайтах уже долги Бийских и Барнаульских ТСЖ
продают третьим лицам..
Кому только? и как это на жильцах потом скажется?