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Главная Лента новостей Одно из главных коммунальных предприятий Бийска возглавит барнаульский «котельщик»

Одно из главных коммунальных предприятий Бийска возглавит барнаульский «котельщик»

08.06.2017 09:57

Борис Мещеряков
Борис Мещеряков

6 июня совет директоров АО «Сибирская энергетическая компания» назначил исполнительным директором по управлению АО «Бийскэнерго» Бориса Мещерякова. Ранее управленец возглавлял одно из крупных барнаульских предприятий, сказано на «Бийском рабочем».

Коллективу энергокомпании нового руководителя представил генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов. Комментируя новое назначение, он отметил, что компании «Бийскэнерго» на данном этапе необходим руководитель, уже имеющий положительный опыт работы в реальном секторе экономики. Известно, что до назначения Борис Мещеряков много лет был гендиректором барнаульской компании «Межрегионсервис» по производству котельного оборудования. «Для решения сложнейших бизнес-задач компании важно постоянно совершенствовать собственную систему управленческих коммуникаций во всех аспектах деятельности. От того, насколько успешно эта система будет реализовываться на практике, зависят финансовая устойчивость и стабильность предприятия. Данные факторы, в свою очередь, напрямую влияют на состояние экономики города и региона. Уверен, что проверенные на деле качества опытного руководителя позволят новому исполнительному директору АО «Бийскэнерго» Борису Мещерякову эффективно решать поставленные задачи», — подчеркнул г-н Власов.

Фото: «Бийский рабочий»

Справка:

Борис Мещеряков родился в 1978 году в селе Усть-Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. Он окончил Алтайский государственный технический университет по направлению «Электроснабжение промышленных предприятий» и Алтайскую академию экономики и права, получив второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность в энергетической отрасли управленец начал в 2000 году в АО «Алтайэнерго» в качестве инженера энергосбыта. С 2001 по 2003 год он уже работал заместителем генерального директора по сбыту в ОАО «Энергомашкорпорация». С 2003 года до нового назначения г-н Мещеряков занимал должность генерального директора ООО «ПО «Межрегионсервис». Считается, что именно под его руководством предприятие вышло на лидирующие позиции в Алтайском крае по производству котельного оборудования, обеспечивая выпуск более 2,5 тысяч тонн поверхностей нагрева в год.

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Комментарий

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Комментариев 4
Недоум

08.06.2017 10:10

https://m.youtube.com/watch?v=BoQDwhpyKuo
Отдел кадров

08.06.2017 11:43

Для полноты картины необходимо добавить, что Борис Мещеряков по отчеству Викторович не просто так, а потому что папа у него Виктор Алексеевич Мещеряков, целый замгубернатора Алтайского края по непонятным вопросам. Так что, сын Борис обречен на блестящую карьеру. Вот это я понимаю, истинное государственно-частное партнерство во всей его россейской красе. И что характерно, никаких проблем с конфликтом интересов, то есть, совершенно :)
Василий

08.06.2017 12:30

Двойные дневные нормы подрядов по отключениям должников в «Бийскэнерго» уже работают, карман то надо сразу набивать.
Петрович

08.06.2017 17:06

fabrikant.ru b2b-energo.ru
На этих сайтах уже долги Бийских и Барнаульских ТСЖ
продают третьим лицам..
Кому только? и как это на жильцах потом скажется?