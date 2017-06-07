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Алтайские следователи не обнаружили еще одного оплаченного моста в Улагане

08.06.2017 14:36

Открытие пешеходного моста через реку Башкаус апрель 2014 года
Открытие пешеходного моста через реку Башкаус апрель 2014 года

В Республике Алтай прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, касающемуся некачественной постройки очередного моста в Улаганском районе. На сей раз прокуратуру привлек пешеходный мост через реку Башкаус в райцентре, который уже много лет не могут ввести в эксплуатацию, сказано на сайте регионального ведомства.

По версии следствия, житель Кош-Агачского района, не имеющий специального (строительного) образования, но с опытом строительства мостов на территории республики, узнал о том, что отдел архитектуры и строительства в Улаганском районе объявил конкурс на строительство пешеходного моста через реку Башкаус. Мужчина убедил своего знакомого – руководителя коммерческой организации, принять его на работу на должность мастера по строительству, а затем поучаствовать в конкурсе, пообещав, что в случае победы и заключения контракта руководить выполнением всех работ по строительству моста будет он сам. Его планам удалось сбыться, и фирма заключила муниципальный контракт стоимостью более 18 млн рублей.

В 2013 – 2014 годах злоумышленник даже взялся строить мост в селе Улаган, выполняя работы значительно меньшие по объему и фактической стоимости, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. Таким образом, обвиняемый похитил бюджетные средства в сумме более 10,1 млн рублей. Кроме того, мост через реку Башкаус до настоящего времени так и не принят в эксплуатацию и не может использоваться по назначению. Хотя его торжественное открытие состоялось еще в апреле 2014 года, и глава региона Александр Бердников, лично присутствовавший на мероприятии, подчеркивал рекордные сроки, в которые уложились строители.

Добавим, в отношении должностных лиц муниципального бюджетного учреждения «Отел архитектуры и строительства» МО «Улаганский район», подписавших подложные акты приемки выполненных работ без должной проверки и не контролировавших ход строительства моста, материалы уголовного дела выделили в отдельное производство. Их направили в следственные органы СУ СК России по Республике Алтай. Стоит отметить, что главный архитектор Улаганского района уже проходит по уголовному делу за некачественное строительство моста через реку Чулышман.

Фото: правительство РА

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Комментарий

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Комментариев 1
Ташанта

08.06.2017 18:16

Улаганские сами своим "игом" в "орде" управляют.