Владелец бийского общепита выдавал клиентам на десерт «адреналиновые кейсы»

Чемодан с необычным игровым автоматом

Сотрудники бийской полиции обнаружили в одном из городских кафе необычные игровые автоматы. Владелец общепита постарался надежно упрятать их и тайком выдавал «одноруких бандитов» лишь постоянным клиентам, сообщает «Бийский рабочий».

Как удалось выяснить, импровизированное казино располагалось на улице Привокзальной в Бийске под вывеской обычного кафе. Частые посетители приходили сюда не только пообедать, но и сорвать джек-пот. Предприниматель, организовавший развлечения, использовал необычные игровые автоматы - оборудование находилось в компактных серебряных чемоданчиках. Как признались правоохранители, ранее в таком формате азартной «техники» они не встречали.

Полицейские изъяли у предприимчивого бийчанина пять подобных технических новинок, один чемодан с видеокамерой, а также черновые записи администраторов. По данному факту уже проводится проверка. Кейсы с игровыми автоматами направили на экспертизу. Если подтвердится, что данное оборудование запрещено в Российской Федерации, его владельца привлекут к уголовной ответственности за проведение и организацию азартных игр вне игорной зоны.