×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Кошачья» разметка по-алтайски

12 |
Есть мнение
Журналист Владислав Садыков о рубцовских «семипалатинцах»: «Город по-прежнему остается «полигоном»
12
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Бийске вступили в силу новые нормативы на ОДН
Полевые учения алтайских кадет и казахских уланов
«Танцуй». Блог участницы проекта. Ольга Озимова. Запись первая
Новый арендатор парка «Изумрудный» готовит проект его масштабного преображения


Резонанс
Темы недели
Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных
21
Лига выдающихся секретарей: персек алтайского крайкома КПРФ стала «приближенной» Геннадия Зюганова
48
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

11
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

49
Loading...
Главная Лента новостей Владелец бийского общепита выдавал клиентам на десерт «адреналиновые кейсы»

Владелец бийского общепита выдавал клиентам на десерт «адреналиновые кейсы»

09.06.2017 13:31

Чемодан с необычным игровым автоматом
Чемодан с необычным игровым автоматом

Сотрудники бийской полиции обнаружили в одном из городских кафе необычные игровые автоматы. Владелец общепита постарался надежно упрятать их и тайком выдавал «одноруких бандитов» лишь постоянным клиентам, сообщает «Бийский рабочий».

Как удалось выяснить, импровизированное казино располагалось на улице Привокзальной в Бийске под вывеской обычного кафе. Частые посетители приходили сюда не только пообедать, но и сорвать джек-пот. Предприниматель, организовавший развлечения, использовал необычные игровые автоматы - оборудование находилось в компактных серебряных чемоданчиках. Как признались правоохранители, ранее в таком формате азартной «техники» они не встречали.

Полицейские изъяли у предприимчивого бийчанина пять подобных технических новинок, один чемодан с видеокамерой, а также черновые записи администраторов. По данному факту уже проводится проверка. Кейсы с игровыми автоматами направили на экспертизу. Если подтвердится, что данное оборудование запрещено в Российской Федерации, его владельца привлекут к уголовной ответственности за проведение и организацию азартных игр вне игорной зоны.

Фото, видео: «Бийское телевидение»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
федор

09.06.2017 15:06

ну дак прям и удивили это ж ведь в наукограде
Наука кончилась вместе с Союзам

09.06.2017 18:21

сейчас одна наука - как бы стырить