Алтайский прокурор усилил «комплект» заместителей новым силовиком

8 июня заместителем прокурора Алтайского края назначили старшего советника юстиции Петра Новикова, информирует региональное ведомство. Ранее он занимал должность начальника одного из ведомственных управлений.

Как уточняют в прокуратуре Алтайского края, Петр Новиков стал третьим заместителем Якова Хорошева. До его назначения в числе замов числились старшие советники юстиции Сергей Голиков и Дмитрий Губанов, который, к слову, занял свой пост буквально три месяца назад. Предполагается, что г-н Губанов пришел на место Александра Фомина, которого в свою очередь в начале текущего года повысили до первого заместителя.

Добавим также, что осенью прошлого года Яков Хорошев лишился одного из своих заместителей. Сергей Шухин проработал на данном посту немногим более двух месяцев — его перевели в Алтайский край из Республики Алтай приказом Генпрокурора России от 22 июня, а 8 сентября на 59-м году жизни он скончался в Барнауле в результате болезни. Простым жителям Алтайского края он запомнится в частности тем, что утвердил обвинительное заключение по делу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева.