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Главная Лента новостей Пассажира иномарки на несколько метров выбросило из окна машины на алтайской трассе

Пассажира иномарки на несколько метров выбросило из окна машины на алтайской трассе

13.06.2017 09:09

Автомобиль Ford Focus перевернулся на алтайской трассе
Автомобиль Ford Focus перевернулся на алтайской трассе

11 июня около 18:30 в Алтайском крае водитель иномарки не смог справиться с управлением, в результате чего произошла серьезная авария. В ДТП погиб один из пассажиров машины, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждают свидетели происшествия, водитель автомобиля Ford Focus с двумя пассажирами двигался по автодороге направлением Барнаул — Рубцовск. В Топчихинском районе он не справился с управлением - машина на высокой скорости слетела в кювет и перевернулась. Один из пассажиров оказался непристегнутым, его выбросило из транспортного средства на расстояние около 20 м от приземлившейся иномарки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водителю Ford Focus и второму пассажиру удалось выжить, их на машине «скорой помощи» увезли в ЦРБ Топчихинского района.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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