В Рубцовске пожарные второй раз за год тушили огонь у торгового центра бизнес-империи Ракшиных

Языки пламени и пожарный автомобиль у ТЦ «Мария-Ра»

В ночь на 14 июня в Рубцовске произошел пожар в здании торгового центра «Мария-Ра» по проспекту Ленина,58. Как сообщили ИА «Банкфакс» очевидцы, огонь мог проникнуть в здание с крыши — из-за воспламенившейся фигуры-символа сети магазинов DNS, одна из торговых точек которого находится в здании.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что после сообщения о возгорании к торговому центру выехал пожарный отряд. Вероятнее всего, причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем, из-за чего загорелся мусор. Товарно-материальные ценности не пострадали, пожар почти не причин ущерба зданию. Информация о возгорании фигурки DNS официально пока не подтверждена.

Стоит отметить, что это уже не первый инцидент на объектах семейства Ракшиных в Рубцовске за 2017 год. Так, в ночь на 29 марта в самом крупном в Рубцовске ТРЦ «Радуга» тоже произошел пожар, пострадали недавно открытый батутный центр и отдел магазина одежды O`Stin.

Кроме того, в июле 2014 года в том же здании по проспекту Ленина,58 уже фиксировалось возгорание. В огне пострадали в том числе торговые помещения и кассы самого продуктового ритейлера. Для тушения тогда привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники.