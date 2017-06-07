Встали с колен: число миллиардеров в Алтайском крае увеличилось в четыре раза

По итогам декларационной кампании 2016 года в Алтайском крае выросло число рублевых миллиардеров. Если в 2015 году в регионе оставался только один плательщик, уведомивший о доходах свыше 1 млрд рублей, то теперь это число увеличилось до четырех. Как и ранее, все они представляют молокопереработку либо занимаются брокерской деятельностью.

14 июня в ходе пресс-конференции об итогах декларационной кампании-2016 рассказала замруководителя УФНС России по Алтайскому краю Лариса Цыганкова. По словам спикера, доходы свыше 1 млн рублей задекларировали 4206 налогоплательщиков. Это на 20 % больше, чем было в 2015 году. При этом доходы от 1 до 10 млн заявили 3947 человек (+ 18 % к предыдущему календарному периоду). От 10 до 100 млн рублей задекларировали 220 резидентов (+ 19 %), от 100 до 500 млн рублей — 28 налогоплательщиков (по итогам 2015 года было 29 человек). Наконец, свыше 1 млрд рублей указали четверо.

Г-жа Цыганкова пояснила, что самые богатые люди в Алтайском крае заняты в сфере молокопереработки, а также на рынке ценных бумаг (брокеры). Всего о доходах по итогам 2016 года отчитались 75 тысяч человек. Это на 11 тысяч деклараций меньше, чем было ранее. Впрочем, снижение показателей связано не с ухудшением платежной дисциплины, а с изменившимся порядком предоставления отчетности.

Общая сумма задекларированных доходов равняется примерно 18 млрд рублей, из них 16 млрд пришлось на долю предпринимательской деятельности. Таким образом в качестве налога в бюджет уйдет примерно 200 млн рублей. С учетом недоимок за предыдущий календарный период налоговики рассчитывают пополнить казну на 260 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Обязанность по декларированию доходов от предпринимательской деятельности и частной практики в Алтайском крае исполнили 2,2 тысячи налогоплательщиков (в 2015 году — 2,8 тысяч человек). Правом на налоговые вычеты воспользовались 68,6 тысяч налогоплательщиков, что составляет 111 % к уровню прошлого года. В результате НДФЛ, подлежащий возврату из бюджета, составил 1,682 млрд рублей.

Из других любопытных фактов Лариса Цыганкова указала на то, что порядка 1 тысячи человек задекларировали доходы от сданного в аренду имущества, 7,9 тысяч человек — от продажи иного имущества, включая транспортные средства. Доход от продажи недвижимости указали 5 тысяч человек. При этом наиболее популярными оказались сделки, связанные с реализацией транспортных средств, гаражей и погребов. Число деклараций в этом сегменте выросло на 20 %. Между тем данный факт может свидетельствовать не столько об оживлении экономики, сколько о том, что людям срочно понадобились деньги и они реализовали имущество, оставшееся в запасе.