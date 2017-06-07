Историк рассказал, чьи кости найдены на старинном кладбище в Барнауле

Череп из захоронения

14 июня в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического в Барнауле при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в грунте были обнаружены костные останки людей, предположительно, захороненных на Петропавловском кладбище в XVIII веке. Научный сотрудник лаборатории исторического краеведения АлтГПУ Вадим Бородаев рассказал «ПолитСибРу», кто может быть захоронен на этом месте, а также что будет с останками далее.

В 1748 году на Соборной площади (ныне площадь Свободы) построили деревянную церковь Петра и Павла. Это была самая первая барнаульская церковь, а на ее территории по традиции погребали умерших. По словам г-на Бородаева, это были известные люди. «На чертежах конца XVIII века кладбище располагалось на уровне улицы Пушкина, тогда Иркусткой. Непосредственно около церкви могил было немного — мало кто удостаивался такой чести. Они сохранились и после того, как во второй половине XVIII века деревянный храм был разобран», — рассказал историк.

Специалистам предстоит выяснить, чьи кости найдены на старинном кладбище

На этом кладбище был захоронен изобретатель паровой машины Иван Ползунов, первый начальник Колывано-Воскресенских заводов Андрей Беэр, его родственники, жена начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Качки Мария, а также горные офицеры и специалисты сереброплавильного завода. «В советское время следы могил теряются, и, к сожалению, находятся только сейчас вследствие коммунальных работ. В конечном итоге, я думаю, останки передадут в администрацию Центрального района и попросят перезахоронить. По возможности в этом будут участвовать археологи и историки, ведь эти останки имеют историческую ценность. А как это будет происходить, пока неизвестно», — пояснил Бородаев.

По мнению ученого, самое первое кладбище Барнаула должно иметь статус объекта культуры и охраняться, как историческое наследие, а работы здесь должны вестись только после согласования со специалистами. «Нужно бережно относиться к нашей истории, ведь это то, чем мы гордимся – наш горнозаводской город. Часть этого города сегодня таким образом вышла на поверхность», — заключил Вадим Бородаев.

Сейчас специалисты забрали найденные останки. Их постараются идентифицировать, а в дальнейшем, возможно, найти родственников.

Напомним, что на место выехала оперативная группа СУ СКР по Алтайскому краю, которая осмотрела «коммунальные раскопки». По факту следственным отделом по Центральному району Барнаула проводится проверка. Специалистам предстоит установить давность останков, а также какие захоронения осуществлялись на указанной территории ранее. По результатам будет принято процессуальное решение.

Между тем, по свидетельству очевидцев, в выкопанной яме видны несколько гробов. Извлечь их сразу не удалось, так как осыпался грунт. В ближайшее время гробы поднимут и направят на экспертизу.

Любопытно, что в октябре прошлого года о намерении найти могилу Ползунова заявляла Барнаульская епархия. Более того, церковники указывали, что при поддержке властей собираются восстановить Петропавловский собор – первый каменный храм города. Для этого необходимо провести археологические изыскания, которые, возможно, помогут установить и точное место захоронения изобретателя Ивана Ползунова. Предполагалось, что весной 2017 года на бывшей Соборной площади начнутся раскопки. Археологи собирались исследовать сохранившийся в земле фундамент старого храма и культурный слой.

Добавим, на площади Свободы настоящее время установлен памятник дважды Герою Советского Союза генерал-майору Павлу Плотникову. Неподалеку – скульптура «Прощание», памятник жертвам политических репрессий.