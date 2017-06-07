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Барнаулец оптом «забрал» весь автопарк компании из Кемеровской области

20.06.2017 11:54

Житель Барнаула Алексей Федорин за 10 млн рублей выкупил 37 автобусов Киселевского государственного пассажирского автотранспортного предприятия (ГПАТП). Ранее здесь была введена процедура наблюдения.

Информация о том, что барнаулец признан победителем торгов, выложена в едином реестре сведений о банкротстве 19 июня. За лот, состоящий из 82 единиц имущества автопредприятия, он предложил 10 млн рублей при стартовой цене в 33,133 млн рублей. Торги проводились путем публичного предложения. В составе приобретенного г-ом Федориным имущества — 37 автобусов марок ЛиАЗ, КАвЗ, МАЗ и НефАЗ, а также различное оборудование для обслуживания автомобилей, офисная техника. Имущество находится в Прокопьевске по адресу: улица Союзная, 61.

Как следует из протокола аукциона, Алексей Федорин не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, а также должнику. Добавим, отыскать предпринимателя с ИНН, указанным в карточке конкурса, на офсайте ФНС не удалось. Судя по материалам краевого арбитражного суда, а также аукционных плошадок, г-н Федорин периодически является участником судебных разбирательств и конкурсов. В частности, особое внимание предприниматель обращает на торги, где разыгрывается кредиторская задолженность компаний.

Интересно, что человек с точно таким же именем и фамилией в 2013 году был осужден на пару с бывшим следователем СУ МВД по Барнаулу Игорем Акуленко. Правоохранителя признали виновным в получении взятки, а его знакомого Алексея Федорина — в посредничестве. Однако утверждать, что речь идет об одном и том же лице, нельзя.

Примечательно, что неделю назад стало известно о том, что одним из победителей аукциона по продаже недвижимости компании «Росбыттехника», развивавшей сеть магазинов «Пятый элемент» (в марте признана банкротом) стал барнаулец Алексей Федорин. Из многочисленных лотов в разных городах Алтайского края он остановил свой выбор на здании магазина в Алейске. Кроме того, ему достались пристройка и два земельных участка. Всего г-н Федорин уплатил за имущество «Пятого элемента» 17,16 млн рублей при стартовой цене 8,4 млн рублей.

Справка:

Процедура наблюдения была введена в Киселевском ГПАТП в сентябре 2015 года по заявлению самого должника, конкурсное производство было открыто в феврале 2016 года при наличие 0,52 млн рублей кредиторской задолженности II очереди (перед работниками) и 26,5 млн рублей III очереди, уточняет «Коммерсантъ».

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Комментарий

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Комментариев 1
Очевидец

20.06.2017 17:22

Ни дать ни взять Поручик Киже! Даже через ИНН он не виден! Человек невидимка Уэллса рядом не стоит! А вот кто стоит за этим невидимкой скорее всего никто и никогда не узнает... Да и какая, собственно, разница! Знает тот, кто в доле, а остальным лучше и не соваться - здоровее будут...