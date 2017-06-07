Барнаулец оптом «забрал» весь автопарк компании из Кемеровской области

Житель Барнаула Алексей Федорин за 10 млн рублей выкупил 37 автобусов Киселевского государственного пассажирского автотранспортного предприятия (ГПАТП). Ранее здесь была введена процедура наблюдения.

Информация о том, что барнаулец признан победителем торгов, выложена в едином реестре сведений о банкротстве 19 июня. За лот, состоящий из 82 единиц имущества автопредприятия, он предложил 10 млн рублей при стартовой цене в 33,133 млн рублей. Торги проводились путем публичного предложения. В составе приобретенного г-ом Федориным имущества — 37 автобусов марок ЛиАЗ, КАвЗ, МАЗ и НефАЗ, а также различное оборудование для обслуживания автомобилей, офисная техника. Имущество находится в Прокопьевске по адресу: улица Союзная, 61.

Как следует из протокола аукциона, Алексей Федорин не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему, а также должнику. Добавим, отыскать предпринимателя с ИНН, указанным в карточке конкурса, на офсайте ФНС не удалось. Судя по материалам краевого арбитражного суда, а также аукционных плошадок, г-н Федорин периодически является участником судебных разбирательств и конкурсов. В частности, особое внимание предприниматель обращает на торги, где разыгрывается кредиторская задолженность компаний.

Интересно, что человек с точно таким же именем и фамилией в 2013 году был осужден на пару с бывшим следователем СУ МВД по Барнаулу Игорем Акуленко. Правоохранителя признали виновным в получении взятки, а его знакомого Алексея Федорина — в посредничестве. Однако утверждать, что речь идет об одном и том же лице, нельзя.

Примечательно, что неделю назад стало известно о том, что одним из победителей аукциона по продаже недвижимости компании «Росбыттехника», развивавшей сеть магазинов «Пятый элемент» (в марте признана банкротом) стал барнаулец Алексей Федорин. Из многочисленных лотов в разных городах Алтайского края он остановил свой выбор на здании магазина в Алейске. Кроме того, ему достались пристройка и два земельных участка. Всего г-н Федорин уплатил за имущество «Пятого элемента» 17,16 млн рублей при стартовой цене 8,4 млн рублей.