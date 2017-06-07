Глава Республики Алтай встал на защиту прав коренных малочисленных народов

Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал первый региональный закон, защищающий права коренных малочисленных народов. Документ носит рамочный характер и определяет направления политики в этой сфере. Примечательно, что подписание закона совпало по времени с обнародованием скандального телефонного разговора главы региона. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе на данном этапе уточнены общие понятия, определена сфера действия закона и его цели. В частности, в тексте говорится, что главная цель акта — защита представителей народов, ведущих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами. Уточняются полномочия органов госвласти и меры поддержки, которую они могут оказывать народам — финансовая, имущественная, правовая. По смыслу закон должен быть уточнен последующими нормативными актами, где будут определены и конкретизированы сферы его действия. Но уже из имеющегося документа следует, что коренные малочисленные народы ставятся в приоритет.

Принятие закона уже прокомментировало руководство Центра содействия коренным малочисленным народам Севера (ЦС КМНС), которое признало, что документ был долгожданным. «Это первый республиканский закон, касающийся коренных малочисленных народов Республики Алтай, который долго не мог быть принят. Но благодаря большим усилиям нашей Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай, был поддержан комитетом Госсобрания Эл Курултай по правовой политике и законодательству. Сам председатель комитета Виктор Ромашкин благодарил нашу организацию», - рассказал ЦС КМНС представитель Ассоциации Таир Бодрошев.

Принятие закона создает правовой фундамент для решения проблем коренных малочисленных народов, проживающих в регионе, позволяет расширить сферу применения их прав и повысить качество жизни, что является одним из приоритетов государственной национальной политики, сообщается на сайте Госсобрания.

Интересно, что Александр Бердников подписал документ 9 июня, в те же дни была опубликована запись его разговора с блогером Андреем Адариным. На сайте ЦС КМНС новость о принятии акта появилась 16 июня, когда конфликт на почве высказываний главы региона достиг кульминации.