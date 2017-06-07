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Главная Лента новостей Депутат Госдумы призвал алтайцев не ссориться с русскими из-за матерных слов Александра Бердникова

Депутат Госдумы призвал алтайцев не ссориться с русскими из-за матерных слов Александра Бердникова

16.06.2017 12:57

Депутат Госдумы Иван Белеков пусть и с заметным запозданием, но прокомментировал полный жаргонных и нецензурных выражений разговор главы Республики Алтай Александра Бердникова с блогером Андреем Адариным. По мнению народного избранника, сама ситуация недопустима, но алтайцам не стоит ссориться с русскими на этой почве. Сообщение депутата опубликовали «Новости Горного Алтая».

Г-н Белеков, как депутат, представляющий в нижней палате перламента алтайский этнос, судя по всему, намерен сгладить ситуацию, которая по-прежнему остается популярной темой для обсуждения в регионе. Он, в частности, осудил факт разговора с такими выражениями, но указал, что русские и алтайцы за прошедшие столетия практически стали одним народом, и им нельзя разделяться, тем более в нынешней политической, экономической и социальной ситуации.

Иван Белеков, депутат Госдумы:

Во-первых, я считаю эту историю вне рамок человеческих правил во всех отношениях. Хоть одной стороной это было сказано в пылу (и принесены потом извинения); хоть другая сторона своекорыстно этим разговором воспользовалась, записав его на диктофон, но подобное недопустимо и не может быть оправдано ни с какой стороны.

Во-вторых, что касается непосредственно алтайцев, нас не надо убеждать или переубеждать в том, какие мы. Все, кто приезжают в нашу республику и общаются с алтайцами, прекрасно видят, насколько это мудрый, рассудительный, благоразумный, деликатный и чистосердечный народ, к тому же сочлененный своей душой самой природой. Точно так же эти качества присущи и другим народам.

Наша этническая и культурная особенность живут в нашем историческом сознании и являются нашей духовностью. Мои слова – не славословие. Мои слова – это гордость за мой народ, плотью которого я являюсь.

В-третьих. Алтайцы – один из тех народов, которые вошли в состав России добровольно. Наши предки-зайсаны принесли известную клятву. Этой клятве мы были и будем верны, несмотря ни на какие зигзаги истории и, уж тем более, подобные «выверты». Сегодня мы понимаем еще более предельно ясно: лишь под покровительством и защитой русского народа, благодаря отзывчивости его души, его благородству мы смогли выжить: не только в историческом, но и в физическом смысле слова. За все эти столетия проживания с русским народом мы стали единым целым.

Все эти прошедшие века мы были вместе со всей страной: в труде и в бою. Как малый этнос, мы сохранили не только свою внутреннюю самостоятельность и культурную идентичность, но и свое историческое пространство. На выборах мы неизменно поддерживали и поддерживаем курс государства. И так будет впредь.

В-четвертых. Нельзя поддаваться на провокации. В подобных ситуациях надо вести себя сдержанно, спокойно, достойно. В российской истории такое уже бывало, когда «попы Гапоны» пытались изменить народ, затуманить ему голову, увести со столбового пути. Я думаю: нам не следует втягиваться в мелкие дрязги, надо сохранять холодную голову; беречь, как зеницу ока, наше единство.

В это непростое время президент страны, федеральное, региональное руководство многое делают для развития алтайского и всего многонационального народа Республики Алтай. Происходит процесс укрепления статуса нашей республики.

Да, сегодня есть проблемы. И в вопросах языка и литературы, и в сбережении многовековых традиций справедливого отношения к богатству природы, и в укреплении кадрового потенциала и другие. Решить мы их можем только через консолидацию всех ветвей власти, всех слоев населения; через доброту человеческих отношений, взаимную ответственность.

Вот мое мнение, вот моя твердая позиция.

Стоит отметить, что тема высказываний Александра Бердникова появилась в онлайн-трансляции sms-сообщений, которые выводились на экран в рамках «прямой линии» президента России Владимира Путина с народом 15 июня. Однако вопросы на эту тему озвучены не были, глава государства никак не затронул тему. Реакция Кремля вообще пока не обнародована.


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Комментарий

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Комментариев 7
гомть

16.06.2017 14:31

почему федеральные сми не пишут
вот же гнида

16.06.2017 16:12

сам же организовал провокацию через своего утырка
McSmall

16.06.2017 16:34

Ситуация дурацкая и обойдется Бердникову очень дорого, но совершенно верно уже отметили некоторые журналисты - Бердников имел совесть признать факт и объясниться. На моей памяти это вообще первый подобный случай с человеком на такой должности. Для меня это говорит о его высоких личных качествах. Понятно, что он очень устал и сорвался. Ну, наверное теперь ему дадут отдохнуть. Как ни странно - это не самый плохой исход карьеры. Вызывает даже осторожное уважение.
РА

16.06.2017 16:45

А никто и не ссорится, тем более алтайцы с русскими. Просто все возмущены Бердниковым, как Главой региона, который не имеет права не то что говорить , но и думать подобное. Стыд и позорище!!! Такой человек не должен руководить, он не оправдал доверие народа и президента, он не соответствует своей должности ни по моральным, ни по другим качествам...Добровольная отставка была бы верным решением, но и это он не может сделать.
Гость

16.06.2017 18:45

А что он ляпнул то?
Андрей Ардарин

16.06.2017 20:15

Возм на себя смелость выложить видеоверсию выступления Д.И.Белекова. Никакой цензуры. Всё как было.

https://rutube.ru/video/1977fc242642599c68f0f87024a60eda/
Евгений Любов

16.06.2017 20:27

Ненавижу манипуляции с нациями и народами!Русский-это цивилизационная принадлежность, включающая в себя сотни народов.Мы все славяне, татары, алтайцы, калмыки и т.д. являемся представителями русской цивилизации.А уж кто к какому народу себя относит вообще неважно.Русский мир ни для кого не закрыт.Русским может быть и немец, и монгол, да кто угодно.Русский это прежде всего состояние души