×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Инну Казанцеву «завернули» в политсатиру

11 |
Есть мнение
Председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов: «Местные элиты больше не стремятся попасть в городские думы»
11
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

13

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

К выходным в Алтайском крае «похолодает» до +28 градусов
Барнаул затопило и обесточило после сильнейшего ливня
Пятнадцатилетнему барнаульцу Артёму Филиппову срочно требуется ваша помощь!


Резонанс
Темы недели
Присели на дорожку: дело бывшего алтайского вице-губернатора приблизилось к развязке
19
«Жизнь не ухудшится»: славгородские депутаты не пожелали «разделить» доходы с электоратом
78 |
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

16
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

50
Loading...
Главная Лента новостей Барнаульские чиновники решили спросить «разрешения» на ремонт крупного перекрестка

Барнаульские чиновники решили спросить «разрешения» на ремонт крупного перекрестка

20.06.2017 13:30

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин 16 июня подписал постановление о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Матросова. Речь идет об устройстве дополнительных полос движения.

Как следует из документа, в краевом центре в течение ближайших месяцев пройдет обсуждение будущего капремонта перекрестка Ленина — Матросова. Проект был разработан еще в 2016 году МУП «Архитетура». Согласно законодательству, публичные слушания должны пройти в интервале между 16 июля и 16 сентября. Сами работы будут завершены до конца осени.

В 2016 году было разработано сразу два проекта, касающихся дорожного переобустройства улицы Матросова. Первый из них должен решить задачу по расширению полос на перекрестке Матросова — Ленина, второй — капитального ремонта магистрали. В одном случае все работы должны производиться в границах по проспекту Ленина — от разворотной площадки в районе здания № 106 (в прошлом Дом быта) до пересечения с улицей Аносова. Планируется устройство накопительной полосы движения для совершения левого поворота по проспекту Ленина на пересечении с улицей Матросова. Аналогичная полоса движения должна появиться и на перекрестке Ленина - Аносова (также для левых поворотов). Помимо прочего здесь предусмотрена реконструкция трамвайного переезда и светофора, а также ремонт существующей проезжей части и тротуаров.

Капремонт автомобильной дороги по улице Матросова затрагивает участок протяженностью 2,75 км: от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. В числе прочего запланирован ремонт мостового перехода через реку Пивоварку. Ранее сообщалось, что во второй половине июня данный мост будет закрыт для движения всех видов транспорта. В настоящее время уже снят старый асфальт по Матросова на участке от улицы Советской армии до улицы Юрина. Вместо него уложено новое покрытие. Заменой полотна занимается «ДСУ № 4». Следующий этап работ — от улицы Юрина до проспекта Ленина.

Напомним, на городские программы, направленные на развитие дорожной сети в Барнауле, в 2017 году заложено 175 млн рублей. Как сообщалось ранее, самые протяженные участки, которые отремонтируют до конца года в краевом центре - улица Трактовая от Павловского тракта до улицы Дальней (4,16 км), улица Советской Армии от Павловского тракта до улицы Малахова (3,4 км), проспект Красноармейский от моста через Барнаулку до проспекта Строителей (3,12 км), улица Власихинская от улицы Фурманова до шоссе Ленточный Бор (2,07 км), улица Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до проспекта Ленина (1,8 км), бульвар 9-го января от улицы Шевченко до улицы Водопроводной (1,8 км), четная сторона улицы Попова от улицы Энтузиастов до Павловского тракта (1,26 км). Из других городских магистралей, которые будут отремонтированы, можно выделить часть улиц Сухэ-Батора, Георгиева, Транзитной и пр.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
гость

20.06.2017 14:00

А почему это не сделали зимой?
Альфред Банкфасян

20.06.2017 14:29

За 175 млн так много дорог отремонтируют?
Нет, те дороги, что перечислены - это по БКД, там отдельное финансирование. А 175 млн - это на строительство дорог в новых кварталах + тротуары+ реконструкция Ленина-Матросова.
Гость

20.06.2017 15:54

С 10 июня должны были уже ремонтировать (как обещали) ,а тут нате-слушания! Не иначе деньги уже кончились.
Гость

20.06.2017 16:00

"в интервале между 16 июля и 16 сентября. Сами работы будут завершены до конца осени." (с)

То есть ремонтировать будут с 17 сентября по 30 ноября? Браво,мэр! Лучший мэр за всю историю города!