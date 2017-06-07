Барнаульские чиновники решили спросить «разрешения» на ремонт крупного перекрестка

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин 16 июня подписал постановление о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Матросова. Речь идет об устройстве дополнительных полос движения.

Как следует из документа, в краевом центре в течение ближайших месяцев пройдет обсуждение будущего капремонта перекрестка Ленина — Матросова. Проект был разработан еще в 2016 году МУП «Архитетура». Согласно законодательству, публичные слушания должны пройти в интервале между 16 июля и 16 сентября. Сами работы будут завершены до конца осени.

В 2016 году было разработано сразу два проекта, касающихся дорожного переобустройства улицы Матросова. Первый из них должен решить задачу по расширению полос на перекрестке Матросова — Ленина, второй — капитального ремонта магистрали. В одном случае все работы должны производиться в границах по проспекту Ленина — от разворотной площадки в районе здания № 106 (в прошлом Дом быта) до пересечения с улицей Аносова. Планируется устройство накопительной полосы движения для совершения левого поворота по проспекту Ленина на пересечении с улицей Матросова. Аналогичная полоса движения должна появиться и на перекрестке Ленина - Аносова (также для левых поворотов). Помимо прочего здесь предусмотрена реконструкция трамвайного переезда и светофора, а также ремонт существующей проезжей части и тротуаров.

Капремонт автомобильной дороги по улице Матросова затрагивает участок протяженностью 2,75 км: от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. В числе прочего запланирован ремонт мостового перехода через реку Пивоварку. Ранее сообщалось, что во второй половине июня данный мост будет закрыт для движения всех видов транспорта. В настоящее время уже снят старый асфальт по Матросова на участке от улицы Советской армии до улицы Юрина. Вместо него уложено новое покрытие. Заменой полотна занимается «ДСУ № 4». Следующий этап работ — от улицы Юрина до проспекта Ленина.

Напомним, на городские программы, направленные на развитие дорожной сети в Барнауле, в 2017 году заложено 175 млн рублей. Как сообщалось ранее, самые протяженные участки, которые отремонтируют до конца года в краевом центре - улица Трактовая от Павловского тракта до улицы Дальней (4,16 км), улица Советской Армии от Павловского тракта до улицы Малахова (3,4 км), проспект Красноармейский от моста через Барнаулку до проспекта Строителей (3,12 км), улица Власихинская от улицы Фурманова до шоссе Ленточный Бор (2,07 км), улица Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до проспекта Ленина (1,8 км), бульвар 9-го января от улицы Шевченко до улицы Водопроводной (1,8 км), четная сторона улицы Попова от улицы Энтузиастов до Павловского тракта (1,26 км). Из других городских магистралей, которые будут отремонтированы, можно выделить часть улиц Сухэ-Батора, Георгиева, Транзитной и пр.