В Алтайском крае разыскивают больного, сбежавшего после передозировки лекарством

Пропавший Евгений Лунин

Жители села Лебяжье Егорьевского района разыскивают пропавшего 37-летнего Евгения Лунина. Мужчина под действием препаратов ушел из дома 16 июня, и до сих пор о нем ничего неизвестно, сказано в группе «Беспредел нащего города — обратная сторона Рубцовска».

Родственники пропавшего уточняют, что на вид мужчине 37 лет, он высокого роста, имеет худощавое телосложение и темные волосы. В день исчезновения сельчанин был одет в белую рубашку в синюю клетку и штаны. Примечательно, что он на босу ногу отправился через поля в сторону Рубцовска. С собой мужчина не взял ни головного убора, ни документов, ни денег, ни воды. Со слов близких, он состоит на учете у психиатра и перед исчезновением получил передозировку лекарством. Между тем сельчане уверяют, что их родственник спокойный и не представляет опасности. Жители Лебяжьего обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, с просьбой собщить об этом по телефонам: 8 (385) 60 21-9-48 или 8 923 794 23 53.