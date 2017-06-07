Житель Бийска за мелкие долги лишил девять малоимущих земляков недвижимости

Бийский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в крупном мошенничестве. Мужчина отправится в колонию за то, что лишил девятерых горожан недвижимости, информирует пресс-служба алтайской прокуратуры.

Установлено, что с июля 2014 года по январь 2015 года подсудимый предлагал гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, оформить договоры займа небольших сумм. При этом малоимущие должны были переоформлять на него или его родственников и знакомых жилье и земельные участки в качестве залога. Он убеждал потерпевших, что после оплаты долга, недвижимость и участки будут им возвращены, чего в действительности не происходило. В результате мошенничества девять горожан лишились жилья. Мужчина причинил им ущерб, превышающий 9,2 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Также суд оставил имущество, автомобиль и квартиры, принадлежащие осужденному под арестом до разрешения исков потерпевших.