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Главная Лента новостей Житель Бийска за мелкие долги лишил девять малоимущих земляков недвижимости

Житель Бийска за мелкие долги лишил девять малоимущих земляков недвижимости

21.06.2017 10:30

Бийский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в крупном мошенничестве. Мужчина отправится в колонию за то, что лишил девятерых горожан недвижимости, информирует пресс-служба алтайской прокуратуры.

Установлено, что с июля 2014 года по январь 2015 года подсудимый предлагал гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, оформить договоры займа небольших сумм. При этом малоимущие должны были переоформлять на него или его родственников и знакомых жилье и земельные участки в качестве залога. Он убеждал потерпевших, что после оплаты долга, недвижимость и участки будут им возвращены, чего в действительности не происходило. В результате мошенничества девять горожан лишились жилья. Мужчина причинил им ущерб, превышающий 9,2 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Также суд оставил имущество, автомобиль и квартиры, принадлежащие осужденному под арестом до разрешения исков потерпевших.

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Комментарий

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Комментариев 8
Славгородец

21.06.2017 12:08

А в Славгороде крутой письнесмен больше 25 лет так делал , а может и сейчас делает и ещё камазами завозил спирт-отраву и продавал оптом розничным продавцам , зятёк осидел , а потом он его выкупил. И сейсчас и дочь и сын письнесмены, отстроили магазины , мойки , продают фрукты , овощи , огромная куча недвижимости , благо можно было положить в карман , а не в бюджет города за продажу земельных участков, бывшему главе Кропову А.Г., которого уже надо давно за яйца подвесить и высушить. И куда Бог смотрит ? Сколько уложил на кладбище етот письнесмен ?
Кукрыникс

21.06.2017 13:15

Что там Ваш Славгород!
Вот в Бийске, Громогласова что бы остаться в ЕР вообще устроила сцену с увольнением И.О. Главы Администрации Крыжановского, затем на безальтернативной основе под шум апплодисментов депутатов поставили Студеникина и его утвердили во главе списка ЕР. После чего Крыжановский "передумал" увольняться и сейчас работает в должности заместителя Главы Администрации. Вот где политические мошенники то.
Директор СССР

21.06.2017 16:45

А где тут мошенничество? Это залог называется. Надо все банки и ломбарды тогда под суд.
Как Мавроди так жулик

21.06.2017 17:55

а если ГКО , то все путем . Вы уж определитесь где жуликов искать ...
585

21.06.2017 21:27

без лоха и жизнь плоха.........не вижу вины мужика
гость

21.06.2017 22:11

Директор СССР писал(а):
Надо все банки и ломбарды тогда под суд.

Разумеется, надо. Стоимость залога превышает многократно сумму, которую ссудил кредитор.
гость

21.06.2017 22:15

585 писал(а):
без лоха и жизнь плоха.........не вижу вины мужика

Что говорить про вину, вы же сами написали - без лоха и жизнь плоха. Если мужик - лох, то такой и результат. Только он изначально думал, что хитрее всех...
Владимир Ильич

22.06.2017 00:09

Ростовщичество- зло. Еще Иисус давал прямые инструкции, как с этим бороться.