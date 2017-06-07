«Билайн» построит Wi-Fi-сеть площадью 400 000 м² на Alfa Future People

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») вновь расширит территорию покрытия Wi-Fi на Alfa Future People (AFP)– в этом году ее площадь составит 400 000 м². Таким образом, Wi-Fi-сеть «Билайн» для AFP по-прежнему останется самой большой беспроводной сетью под открытым небом в России. Как технологический партнер фестиваля Alfa Future People, «Билайн» также развернет на всей территории сверхскоростной 4G и обеспечит работу системы бесконтактных платежей и банковских терминалов.

«Билайн» не только создаст уникальную технологическую зону на AFP, чтобы все посетители фестиваля могли делиться без остановки своими впечатлениями в социальных сетях, общаться в мессенджерах и созваниваться с родными, но и приготовит невероятное количество развлечений. Ведь с «Билайн» на Alfa Future People по-прежнему можно ВСЁ!

На одной из центральных площадок фестиваля – в многофункциональном центре Beeline Space – есть ВСЁ для того, чтобы создавать свой собственный уникальный контент и делиться им мгновенно:

- технологичные фотозоны с 3D mapping и дополненной реальностью;

- большая развлекательная зона, где можно будет выиграть полезные и яркие сувениры;

- терраса с панорамным видом на фестиваль.

Кроме этого, в центре Beeline Space разместится круглосуточный офис продаж, где можно будет узнать более подробно об услугах «Билайн» и приобрести самые актуальные мобильные устройства, даже если на часах давно за полночь.

На всей территории фестиваля «Билайн» также установит большие чарджеры для подзарядки мобильных гаджетов, разместит зоны отдыха с удобными пуфами и зонтами от солнца, откроет велопрокат для поклонников активного образа жизни (для клиентов он будет работать бесплатно), а для влюбленных вновь установит специальную Kiss Cam «Билайн» с прямой трансляцией на всех экранах главной сцены.