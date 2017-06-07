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Главная Лента новостей «Билайн» построит Wi-Fi-сеть площадью 400 000 м² на Alfa Future People

«Билайн» построит Wi-Fi-сеть площадью 400 000 м² на Alfa Future People

21.06.2017 10:52

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») вновь расширит территорию покрытия Wi-Fi на Alfa Future People (AFP)– в этом году ее площадь составит 400 000 м². Таким образом, Wi-Fi-сеть «Билайн» для AFP по-прежнему останется самой большой беспроводной сетью под открытым небом в России. Как технологический партнер фестиваля Alfa Future People, «Билайн» также развернет на всей территории сверхскоростной 4G и обеспечит работу системы бесконтактных платежей и банковских терминалов.

«Билайн» не только создаст уникальную технологическую зону на AFP, чтобы все посетители фестиваля могли делиться без остановки своими впечатлениями в социальных сетях, общаться в мессенджерах и созваниваться с родными, но и приготовит невероятное количество развлечений. Ведь с «Билайн» на Alfa Future People по-прежнему можно ВСЁ!

На одной из центральных площадок фестиваля – в многофункциональном центре Beeline Space – есть ВСЁ для того, чтобы создавать свой собственный уникальный контент и делиться им мгновенно:

- технологичные фотозоны с 3D mapping и дополненной реальностью;

- большая развлекательная зона, где можно будет выиграть полезные и яркие сувениры;

- терраса с панорамным видом на фестиваль.

Кроме этого, в центре Beeline Space разместится круглосуточный офис продаж, где можно будет узнать более подробно об услугах «Билайн» и приобрести самые актуальные мобильные устройства, даже если на часах давно за полночь.

На всей территории фестиваля «Билайн» также установит большие чарджеры для подзарядки мобильных гаджетов, разместит зоны отдыха с удобными пуфами и зонтами от солнца, откроет велопрокат для поклонников активного образа жизни (для клиентов он будет работать бесплатно), а для влюбленных вновь установит специальную Kiss Cam «Билайн» с прямой трансляцией на всех экранах главной сцены.

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Комментарий

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Комментариев 6
гость

21.06.2017 11:25

Для непосвященных, это что фестиваль? Откройте нам глаза пожалуйста..
[1cov

21.06.2017 13:07

Пусть "Билайн" улучшит связь в районе "Сибирской долины" и близлежащих к ней садоводствах "Медик" и "Флора".
Это - я

21.06.2017 13:53

Кстати, насчёт садоводств "Флора", "Медик" и соседних с ними: кто-нибудь может подсказать, к какому району города или края относятся они территориально? В какую прокуратуру пожаловаться на так называемый "ремонт" дороги, ведущей от Змеиногорского тракта к этим садам? Это что-то нереальное - через 2 месяца после него (ремонта) выбоин и ям стало ещё больше, а ведь там, кроме несчастных садоводов на авто, гробящих подвеску, ходят как минимум два маршрута автобусов. Неужели автохозяйствам безразлично состояние дорог, по которым курсирует их транспорт ?
Дон Педро

21.06.2017 16:39

В Зудилово в садоводстве "Сосняк" тоже плохо работает
с Билайном можно все

21.06.2017 18:00

и Билайну можно все - средства позволяют . Kiss Cam Билайну можно , а скромному жителю Бийска с видеорегистратором нельзя ?
дляЭто я

21.06.2017 18:47

Центральный район г. Барнаула