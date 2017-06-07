Комбинат экс-доверенного лица Владимира Путина стал инвестиционным лидером Алтайского края

АО БМК «Меланжист Алтая» в 2017 году вложит в техперевооружение 700 млн рублей — это одна из наибольших сумм среди всех предприятий региона, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на зампредседателя правительства края Виктора Мещерякова. С недавних пор главным собственником комбината через «БТК-Холдинг» является крупный бизнесмен, бывшее доверенное лицо Владимира Путина Таймураз Боллоев, который является крупнейшим поставщиком костюмов для Министерства Обороны РФ.

По словам г-на Мещерякова, в 2017 году предприятие вложит в техперевооружение 700 млн рублей и установит новые станки производства Японии и Германии. Он рассказал, что уже произведена предоплата 50 станков, начать их монтаж планируется в октябре. Также представители предприятия заявили о намерении реализовать за три года новый крупномасштабный проект реконструкции общей стоимостью 5 млрд рублей.

На вопрос издания, будут ли на комбинате сокращать персонал в связи с установкой более производительного оборудования, Виктор Мерещяков ответил: сокращение будет только там, где установят это оборудование. Но предприятие параллельно расширяет производство и заявляет о наборе нового персонала. До конца года там намерены принять на работу еще 600 человек, поэтому все, кто желают, смогут пройти переобучение и занять новые рабочие места. Он добавил, что зарплаты швей на комбинате достигают 50-70 тысяч рублей, а меньше 30 тысяч рублей «ни одна швея не зарабатывает».

Отметим, что о масштабной программе модернизации федеральные издания сообщали еще в 2015 году, когда акции комбината выкупил «БТК-Холдинг», управляющий активами легкой промышленности по всей России. Конечным собственником предприятия с этого времени является Таймураз Боллоев, который 13 лет возглавлял пивоваренную компанию «Балтика», а на выборах 2000 и 2004 годов был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Сделка произошла на фоне кризиса, из которого комбинат так и смог полностью выйти после 2008-го года. Так, в 2008 году численность работающих на предприятии составляла около 1600 человек, однако к 2015 году сократилась до 1000 человек.

После приобретения акций новый собственник начал инвестиционную программу. Интересно, что учредитель и директор предприятия Олег Песиков сохранил пост руководителя до 2017 года. Тогда, по данным «Интерфакса», гендиректором был назначен Сергей Мусатов, ранее возглавлявший крупный маслозавод ООО «Юг Руси — Золотая семечка» (входит в агрохолдинг «Юг Руси»).

Отметим, что по заявлению Виктора Мещерякова, в 2017 году объем инвестиций в алтайскую промышленность может увеличиться на 15 %. Кроме БМК «Меланжист Алтая» инвестпроекты в этом году реализуют «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат» (инвестирует в 2017 году 500 млн рублей), «Алтайский завод прецизионных изделий» (600 млн рублей, половина из них — заем по льготной ставке 5 % годовых из Фонда развития промышленности) и др. как заявил зампред правительства, предприятия края за пять месяцев текущего года произвели продукции на 143 млрд рублей, что на 17,6 % больше, чем в январе-мае 2016 года.