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Главная Лента новостей Из-за ремонта моста в Барнауле изменятся сразу три троллейбусных маршрута

Из-за ремонта моста в Барнауле изменятся сразу три троллейбусных маршрута

23.06.2017 10:32

С 23 июня текущего года в Барнауле три троллейбусных маршрута изменят свою схему движения. Такое решение городская администрация приняла в связи с проведением ремонтных работ на мосту через реку Пивоварку на улице Матросова. Соответствующие объявления появились в городском электротранспорте.

Как информирует «Горэлектротранс» Барнаула, теперь троллейбус № 1 будет ходить от остановки «Стадион» до остановки «Шинный завод». Троллейбусный маршрут № 6 начинает курсировать от Солнечной Поляны до площади Победы по улицам Юрина, Малахова, проспектам Космонавтов, Ленина и Строителей. Что касается седьмого городского троллейбусного маршрута, следующего от улицы Взлетной до площади Баварина, он будет ходить по улицам Балтийской, Малахова, проспектам Космонавтов и Ленина.

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Комментарий

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Комментариев 2
гость

23.06.2017 14:53

С 23 июня текущего года
-------------
И по какое сентября-октября? и текущего года?
Гость

23.06.2017 15:38

С 10 июня должны были уже ремонтировать,но на этой неделе мэр объявил слушания по этому вопросу.Ориентировочно после 16 июля. Так будут ремонтировать или будут слушать?