Из-за ремонта моста в Барнауле изменятся сразу три троллейбусных маршрута

С 23 июня текущего года в Барнауле три троллейбусных маршрута изменят свою схему движения. Такое решение городская администрация приняла в связи с проведением ремонтных работ на мосту через реку Пивоварку на улице Матросова. Соответствующие объявления появились в городском электротранспорте.

Как информирует «Горэлектротранс» Барнаула, теперь троллейбус № 1 будет ходить от остановки «Стадион» до остановки «Шинный завод». Троллейбусный маршрут № 6 начинает курсировать от Солнечной Поляны до площади Победы по улицам Юрина, Малахова, проспектам Космонавтов, Ленина и Строителей. Что касается седьмого городского троллейбусного маршрута, следующего от улицы Взлетной до площади Баварина, он будет ходить по улицам Балтийской, Малахова, проспектам Космонавтов и Ленина.