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Главная Лента новостей Барнаульский водоканал побеждает «летнее амбре» с иловых карт

Барнаульский водоканал побеждает «летнее амбре» с иловых карт

27.06.2017 11:27

Барнаульский водоканал («Росводоканал Барнаул») наконец запустил в Барнауле специальную дезодорирующую установку, которая подавляет неприятный запах с иловых карт, уже много лет досаждающий горожанам. По утверждению главного инженера предприятия Дмитрия Павлюченко, итальянское оборудование эффективно удаляет амбре, рассказал он в сюжете на телеканале «Россия 24».

На установку оборудования водоканалу пришлось пойти после того, как Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура летом 2016 года выявила превышение в воздухе предельно допустимых концентраций сероводорода в 4,74 раза. Устройство смонтировали на иловых картах в районе поселка Восточный. Оно должно ликвидировать запах нечистот, который присутствует в городе в жаркую погоду при определенном направлении ветра.

Дмитрий Павлюченко рассказал о принципе работы оборудования. «Мы закупили итальянскую установку, которая позволяет нам распылять специальный технический реагент с ароматизатором, он будет купировать запах, возникающий на иловых картах. Насколько он будет эффективен, покажет время. Но по опыту других городов мы знаем, что мероприятия позволяют серьезно купировать запахи и не несут больших затрат для водоканала», - сказал инженер.

В пресс-службе водоканала ИА «Банкфакс» уточнили, что используемый в настоящее время реагент не имеет запаха и в первую очередь его действие направлено как раз на купирование распространения вредных веществ. Г-н Павлюченко добавил, что реагент позволяет удерживать сероводород и аммиак, которые доставляют наибольшее беспокойство для горожан и как раз стали причиной внимания прокуратуры.

Директор предприятия сказал, что в будущем стоки планируется перерабатывать на удобрения. «Ежедневно очистные сооружения канализации № 1 принимают более 100 тысяч куб. м стоков, поэтому вопрос хранения и переработки осадка должен решаться системно. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе переработку осадка для дальнейшего использования в качестве органического удобрения. Такие мероприятия требуют серьезных инвестиций, поэтому мы совместно с городской администрацией выберем наиболее оптимальный вариант», — сказал гендиректор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

Стоимость установки с запасом реагента — 2,7 млн рублей. Ее эффективность оценивается с помощью мониторинга качества атмосферного воздуха до и после использования реагента. Для анализов привлечена независимая лаборатория.


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Комментарий

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Комментариев 1
Ну все

27.06.2017 12:09

подсел Водоканал на реагент . Его хоть дома то можно использовать , амбре это ?