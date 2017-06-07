Работники Барнаульского элеватора пошли в суд за потерянным зарплатным «урожаем»

26 июня восемь работников ООО «Зерносбыт» (с 2016 года арендует Барнаульский элеватор) подали исковые заявления в Центральный районный суд города. Причиной стали долги по зарплате. Около 60 сотрудников компании не видели денег с марта текущего года, сказано на сайте крайкома КПРФ.

Общая сумма задолженности за четыре месяца составляет более 500 тысяч рублей, сюда входит не только зарплата, но и выплаты по отпускным. Рабочие также жалуются на плохие условия труда. Еще в конце апреля сотрудники «Зерносбыта» написали уведомление о приостановке работы (в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ до полной выплаты задолженности по зарплате). Однако руководство не пошло на диалог с коллективом, в итоге 2 июня рабочие обратились в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. Спустя несколько дней на предприятии прошла проверка. Она показала обоснованность доводов о невыплате зарплаты в установленные сроки, также были выявлены другие нарушения. Среди них инспекторы указали на то, что на предприятии не проводилась специальная оценка условий труда, работодатель не производил начислений зарплат, не утвердил форму расчетных листов и не извещал работников о начислениях и вычетах.

Тем временем инициативная группа проблемной компании обратились к руководителю фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Марии Прусаковой. В обращении говорится, что 26 июня восемь работников подали исковые заявления в Центральный районный суд Барнаула. По их словам, число подобных исковых заявлений будет со временем расти, в настоящее время многие рабочие уволились и уехали на заработки в основном на сезонные работы, так как надо кормить семьи. Рабочие также сообщили, что генеральный директор ООО «Зерносбыт» Павел Комаров избегает встречи не только с коллективом, но и с представителями клиентов элеватора – хранителями зерна. Скрывается также руководство предприятия и от поставщиков электроэнергии, других юрлиц. Между тем здание элеватора находится в краевой собственности. В этой связи рабочие также просят обратить внимание руководства региона на данную ситуацию.

Как информируют коммунисты, уже написан ряд депутатских запросов в профильные региональные министерства. Также от имени фракции КПРФ в Заксобрании составлено обращение губернатору Алтайского края Александру Карлину.

Напомним, новым арендатором площадей Барнаульского элеватора в январе 2016 года стало каменское ООО «ЗерноСбыт». На торгах разыгрывалось право на заключение договора аренды сроком на пять лет. Победитель аукциона предложил 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Черемновский сахарный завод предлагал за аренду элеватора 16 млн рублей. По общему правилу, цена, сложившаяся на аукционе, является арендной платой за год. Таким образом «ЗерноСбыт» должен выложить за все годы аренды Барнаульского элеватора порядка 82,7 млн рублей. До этого элеватор занимала «Барнаульская мельница» (предприятие входит в структуру ОАО «Мельник»). По некоторым данным, решение покинуть площадку связано с нерентабельностью производства в краевом центре.

Между тем еще в прошлом году «Зерносбыт» планировал полностью восстановить работу элеваторных мощностей в Барнауле и запустить на объекте крупоцех по переработке гречихи, овса и гороха. В планах арендатора на 2017 год значился запуск мукомольного производства. Пробный пуск элеватора прошел в августе 2016 года, с этого момента здесь стали принимать зерно.