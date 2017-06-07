В Железнодорожном районе Барнаула из-под асфальта вырос многометровый фонтан

27 июня вечером на улице Привокзальной в Барнауле из-под земли начал бить фонтан высотой с двухэтажный дом, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте». На месте происшествия собралось большое количество горожан, которые отпускали по данному поводу остроты, в том числе предлагали устроить там бесплатную автомойку или облагородить участок и организовать полноценный фонтан вместо не работавшего на проспекте Ленина, 71 «ф».

Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», выход воды произошел из-за порыва трубопровода вследствие опрессовки по контуру ТЭЦ-2. На указанной территории на данный момент ограничена подача горячей воды, располагающиеся рядом дома от порыва не пострадали. Специалисты компании в короткое время прекратили выход воды на улицу, в настоящее время там ведутся необходимые ремонтные работы. Повреждение будет устранено в нормативные сроки.