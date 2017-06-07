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Главная Лента новостей В Железнодорожном районе Барнаула из-под асфальта вырос многометровый фонтан

В Железнодорожном районе Барнаула из-под асфальта вырос многометровый фонтан

28.06.2017 09:24

27 июня вечером на улице Привокзальной в Барнауле из-под земли начал бить фонтан высотой с двухэтажный дом, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте». На месте происшествия собралось большое количество горожан, которые отпускали по данному поводу остроты, в том числе предлагали устроить там бесплатную автомойку или облагородить участок и организовать полноценный фонтан вместо не работавшего на проспекте Ленина, 71 «ф».

Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», выход воды произошел из-за порыва трубопровода вследствие опрессовки по контуру ТЭЦ-2. На указанной территории на данный момент ограничена подача горячей воды, располагающиеся рядом дома от порыва не пострадали. Специалисты компании в короткое время прекратили выход воды на улицу, в настоящее время там ведутся необходимые ремонтные работы. Повреждение будет устранено в нормативные сроки.

Видео: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
Нормативные сроки

28.06.2017 10:15

это сколько ? У нас , к примеру , лифт в доме не работает с субботы . Это норма или так задумано .
гость

28.06.2017 11:16

В результате опресовки !!! что делали. когда отключали воду
Дугину

28.06.2017 13:45

Перспектива такова, что в Барнауле грядёт коммунальная катастрофа. Поэтому займитесь решением важных проблем в г. Барнауле и прекратите морочить голову людям всякими сказочными туркластерами.