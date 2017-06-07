Три по три: экс-губернатор Алтайского края получил руководящий пост до 2020 года

Бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов вновь возглавил Общественную палату региона. Решение об этом принято 27 июня на первом заседании нового состава совещательной структуры.

Всего в состав ОПАК вошло 45 человек. По 15 представителей делегировали Алтайское Заксобрание и губернатор Александр Карлин. Последняя треть утверждена ранее избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Среди них - председатель Союза молодых юристов Алтая Руслан Демаков, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова Татьяна Егорова, директор «Барнаульского торгово-экономического колледжа» Валентина Косинова и др.

Лев Коршунов является руководителем палаты с июня 2012 года, то есть фактически он возглавлял ОПАК два последних созыва. Срок полномочий нового состава общественников истекает через три года. Добавим, среди известных персоналий, вошедших в совещательный орган, можно назвать председателя крайсовпрофа Владимира Бабушкина, скульптора Владимира Войчишина, митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, председателя Общественной палаты Барнаула Владимира Лопаткина, редактора газеты «Природа Алтая» Сергея Малыхина, гендиректора спорткомлекса «Обь» Сергея Кашникова (представляет ОПАК на федеральном уровне), предпринимателя Валида Газиева и ряд других.

Как уже сообщалось, в 2017 году АКЗС внес изменения в закон «Об Общественной палате Алтайского края». Новый созыв немного потерял в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС. Высшие должностные лица ОПАК - руководитель Совета палаты и его заместитель. Также палата состоит из профильных комиссий (всего — восемь подразделений).