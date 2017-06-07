Три по три: экс-губернатор Алтайского края получил руководящий пост до 2020 года

28.06.2017 10:55
Бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов вновь возглавил Общественную палату региона. Решение об этом принято 27 июня на первом заседании нового состава совещательной структуры.
Всего в состав ОПАК вошло 45 человек. По 15 представителей делегировали Алтайское Заксобрание и губернатор Александр Карлин. Последняя треть утверждена ранее избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Среди них - председатель Союза молодых юристов Алтая Руслан Демаков, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова Татьяна Егорова, директор «Барнаульского торгово-экономического колледжа» Валентина Косинова и др.
Лев Коршунов является руководителем палаты с июня 2012 года, то есть фактически он возглавлял ОПАК два последних созыва. Срок полномочий нового состава общественников истекает через три года. Добавим, среди известных персоналий, вошедших в совещательный орган, можно назвать председателя крайсовпрофа Владимира Бабушкина, скульптора Владимира Войчишина, митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, председателя Общественной палаты Барнаула Владимира Лопаткина, редактора газеты «Природа Алтая» Сергея Малыхина, гендиректора спорткомлекса «Обь» Сергея Кашникова (представляет ОПАК на федеральном уровне), предпринимателя Валида Газиева и ряд других.
Как уже сообщалось, в 2017 году АКЗС внес изменения в закон «Об Общественной палате Алтайского края». Новый созыв немного потерял в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС. Высшие должностные лица ОПАК - руководитель Совета палаты и его заместитель. Также палата состоит из профильных комиссий (всего — восемь подразделений).
28.06.2017 11:07
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28.06.2017 13:19
28.06.2017 13:23
Так и АКЗС у губера карманное, так что все находится в ручном управлении у самого Карло. и даже не знаю, как мы без него теперь будем жить, случись чего...
28.06.2017 13:37
- Про кормушку ! Это деятельность не оплачивается ! Насколько я помню за исключением самого председателя и его секретаря... + канцелярия..., скрепки...
Что и кого в АК называют общественниками ? прям вопрос ВОПРОСОВ....
Явно, что для власти - общественник это работник из какой нибудь библиотеки, газеты, муниципал и подконтрольного ( на грантах ) НКО ( как например Малыхин из этого списка).
Все НКО, кто занимается реальной проектной деятельностью и не ходит просить - для власти - не общественники!
То есть другими словами ! Кого власть считает - общественниками - те общественники ! Остальные вне этого статуса!
От себя скажу - Все, кто реально что то делает в этом секторе - в ОП АК не пойдут ! или побывавши там, больше ни ногой!
Отсюда и выборы председателя не имеющего ни какого авторитета у НКОшников.... Просто сиди там, так надо. Отсюда и уровень этой ОП.. крайне низкий...
Вспомните, скандалы и заказухи в МК на Алтае, когда господин этот лез в бюджету... много много грязи.....
28.06.2017 14:36
28.06.2017 16:06
О-очень мудрая мысль! Может расшифруешь свой остальной сумбур, а то и слова есть непонятные...
28.06.2017 19:18