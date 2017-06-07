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Главная Лента новостей Три по три: экс-губернатор Алтайского края получил руководящий пост до 2020 года

Три по три: экс-губернатор Алтайского края получил руководящий пост до 2020 года

28.06.2017 10:55

Бывший губернатор Алтайского края, президент АлтГТУ Лев Коршунов вновь возглавил Общественную палату региона. Решение об этом принято 27 июня на первом заседании нового состава совещательной структуры.

Всего в состав ОПАК вошло 45 человек. По 15 представителей делегировали Алтайское Заксобрание и губернатор Александр Карлин. Последняя треть утверждена ранее избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Среди них - председатель Союза молодых юристов Алтая Руслан Демаков, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова Татьяна Егорова, директор «Барнаульского торгово-экономического колледжа» Валентина Косинова и др.

Лев Коршунов является руководителем палаты с июня 2012 года, то есть фактически он возглавлял ОПАК два последних созыва. Срок полномочий нового состава общественников истекает через три года. Добавим, среди известных персоналий, вошедших в совещательный орган, можно назвать председателя крайсовпрофа Владимира Бабушкина, скульптора Владимира Войчишина, митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, председателя Общественной палаты Барнаула Владимира Лопаткина, редактора газеты «Природа Алтая» Сергея Малыхина, гендиректора спорткомлекса «Обь» Сергея Кашникова (представляет ОПАК на федеральном уровне), предпринимателя Валида Газиева и ряд других.

Как уже сообщалось, в 2017 году АКЗС внес изменения в закон «Об Общественной палате Алтайского края». Новый созыв немного потерял в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС. Высшие должностные лица ОПАК - руководитель Совета палаты и его заместитель. Также палата состоит из профильных комиссий (всего — восемь подразделений).

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Комментарий

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Комментариев 14
гость

28.06.2017 11:07

не оторвать от кормушки
это точно

28.06.2017 11:14

https://www.youtube.com/watch?v=YR7_Sjpwbnc Захлебнусь но не оторвусь
гость

28.06.2017 11:20

а чо, общественная палата это кормушка?
гость

28.06.2017 11:20

а как похож то - красавчег!
гость

28.06.2017 11:39

Какая же она общественная, если ее назначает губернатор и АКЗС? Или именно они и только они сегодня имеют право называть себя обществом? А население - так, холопы!
нюша

28.06.2017 12:37

богатые козлы, хочу тоже не хрена не делать и получать бабло, а я сейчас вожусь в дерьме и получаю 7 тысяч, хочу креветок попробовать и хоть раз ванну с гелем для душа принять
Гость

28.06.2017 12:50

Я не знаю, что люди бояться.Если все люди России начнут с них спрашивать, сразу кормушка кончится!!!
енот

28.06.2017 12:53

походу на ссылку ютуб сам Коршунов дизлайкнул)))
гость

28.06.2017 13:19

ну, вот и енот появился с Алтапресса! Барона в пальто подтягивайте, разгоняйте тоску на БФ...
гость

28.06.2017 13:23

гость писал(а):
Какая же она общественная, если ее назначает губернатор и АКЗС?

Так и АКЗС у губера карманное, так что все находится в ручном управлении у самого Карло. и даже не знаю, как мы без него теперь будем жить, случись чего...
да уж!

28.06.2017 13:37

Внимание ! Специалистов!

- Про кормушку ! Это деятельность не оплачивается ! Насколько я помню за исключением самого председателя и его секретаря... + канцелярия..., скрепки...

Что и кого в АК называют общественниками ? прям вопрос ВОПРОСОВ....

Явно, что для власти - общественник это работник из какой нибудь библиотеки, газеты, муниципал и подконтрольного ( на грантах ) НКО ( как например Малыхин из этого списка).

Все НКО, кто занимается реальной проектной деятельностью и не ходит просить - для власти - не общественники!

То есть другими словами ! Кого власть считает - общественниками - те общественники ! Остальные вне этого статуса!

От себя скажу - Все, кто реально что то делает в этом секторе - в ОП АК не пойдут ! или побывавши там, больше ни ногой!

Отсюда и выборы председателя не имеющего ни какого авторитета у НКОшников.... Просто сиди там, так надо. Отсюда и уровень этой ОП.. крайне низкий...

Вспомните, скандалы и заказухи в МК на Алтае, когда господин этот лез в бюджету... много много грязи.....






Гость

28.06.2017 14:36

Поэтому и такая ситуация в крае, живет .арлин и его окружения,а остальные вызывают . Потому что прибыли быть холопами, а не хозяевами своей жизни. И прекратите ходить с протянутой рукой, сразу идите в администрацию края, там и просите на одаренных детей, на поездки,на ремонт школ и т д и т п
гость

28.06.2017 16:06

Гость писал(а):
И прекратите ходить с протянутой рукой, сразу идите в администрацию края, там и просите на одаренных детей, на поездки,на ремонт школ и т д и т п

О-очень мудрая мысль! Может расшифруешь свой остальной сумбур, а то и слова есть непонятные...
Очевидец

28.06.2017 19:18

Официально "работа" в общественной палате действительно не оплачивается. Но сколько стоит одобрение от "общественной" палаты того или иного "социального" проекта, законодательного акта или административного решения?! Сколько неучтенного бабла гуляет по карманам "общественников"?! Официально это недоказуемо! За руку никого не поймаешь! Но ведь и доверия "общественникам", которые становятся таковыми не по выбору общества, а по назначению высокопоставленных чиновников, нет и никогда не будет! Административное лицемерие - не это ли сейчас является доминирующей идеологией в стране? Губернатором был никаким, но общественник - великий? Задарма будет пахать на пользу обществу? Это даже не лицемерие, это - кощунство!