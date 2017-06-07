Водитель иномарки из Бийска несколько метров протащил на капоте сбитую женщину

28 июня вечером в Бийске в аварии пострадала молодая женщина, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Бийчанку на скорости сбил автомобиль, рассказали очевидцы ДТП в группе «Типичный Бийск» «ВКонтакте».

Как утверждают свидетели аварии в Сети, инцидент произошел на пересечении улицы Васильева и переулка Липового. Пострадавшая женщина сначала пересекла одну из полос движения, а затем по «зебре» двинулась на вторую. В это время два легковых автомобиля приблизились к пешеходному переходу, один из них успел проскочить, а второй на высокой скорости сбил горожанку. От удара она перевернулась в воздухе и упала на капот машины, водитель еще несколько метров не мог остановить транспортное средство. Несмотря на это бийчанке удалось самостоятельно встать и сделать несколько шагов. Очевидцы происходящего поспешили вызвать ей «скорую помощь». В настоящее время с сотрясением мозга и многочисленными ушибами и переломами она находится в больнице.

Между тем жители Бийска разошлись во мнении, кто прав в данной ситуации. Одни поддерживали пострадавшую, которая не нарушала правила дорожного движения, другие заявили, что она могла бы убедиться в отсутствии приближающихся машин, ведь Бийск в последнее время остался без вечернего освещения.