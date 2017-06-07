×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Диалоги с ФСБ

16 |
Есть мнение
Алтайские эксперты о «кадровом голоде» на предстоящих муниципальных выборах: «Какая власть?»
14
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

58

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Забытый город: пассажи Второва и Фирсова
Алтайский электромонтер спас тонущего подростка
Депутаты АКЗС поспорили о бюджете 2016-го года


Резонанс
Темы недели
«Не мое хобби»: Юрий Денисов рассказал, как «появилось на свет» его уголовное дело
81
Два депутата из Камня-на-Оби могут до конца месяца лишиться мандатов
27
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

20
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

50
Loading...
Главная Лента новостей Водитель иномарки из Бийска несколько метров протащил на капоте сбитую женщину

Водитель иномарки из Бийска несколько метров протащил на капоте сбитую женщину

29.06.2017 15:37

28 июня вечером в Бийске в аварии пострадала молодая женщина, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Бийчанку на скорости сбил автомобиль, рассказали очевидцы ДТП в группе «Типичный Бийск» «ВКонтакте».

Как утверждают свидетели аварии в Сети, инцидент произошел на пересечении улицы Васильева и переулка Липового. Пострадавшая женщина сначала пересекла одну из полос движения, а затем по «зебре» двинулась на вторую. В это время два легковых автомобиля приблизились к пешеходному переходу, один из них успел проскочить, а второй на высокой скорости сбил горожанку. От удара она перевернулась в воздухе и упала на капот машины, водитель еще несколько метров не мог остановить транспортное средство. Несмотря на это бийчанке удалось самостоятельно встать и сделать несколько шагов. Очевидцы происходящего поспешили вызвать ей «скорую помощь». В настоящее время с сотрясением мозга и многочисленными ушибами и переломами она находится в больнице.

Между тем жители Бийска разошлись во мнении, кто прав в данной ситуации. Одни поддерживали пострадавшую, которая не нарушала правила дорожного движения, другие заявили, что она могла бы убедиться в отсутствии приближающихся машин, ведь Бийск в последнее время остался без вечернего освещения.

Видео: служба «Сотрудник»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 6
123

29.06.2017 16:15

Сожалею водителю( Эта тупая курица прошла через всю дорогу даже ни где ни на секунду не тормознула и не посмотрела ни в одну сторону. А сейчас наверняка будет вымогать денег.
Вина

29.06.2017 16:55

водятела 100% + нарушение скоростного режима
Курица не птица

29.06.2017 19:26

женщина не .... гоняй напрополую
Сергей

29.06.2017 20:09

Она была уверена, что ее обязаны пропустить. Не пропустили! Теперь по больницам мотайся, и хорошо, что все еще обойдется.
гость

29.06.2017 20:18

водителя первого авто тоже к ответственности. ау гаи
федор

29.06.2017 20:47

Судя по кадрам водитель просто не мог со второго ряда видеть пешехода, к ответственности надо привлеч и тех, кто принимал решение обустройства перехода без светофора на данном участке, да и пешеходам надо быть внимательнее, зачастую с тклефоном на ушах уверенно бредут по дорожному полотну.