Улицы забытых фонарей: жители Бийска на все лето остались без уличного освещения

Администрация Бийска приняла решение отказаться от уличного освещения во всем городе на летний период. Причиной тому является недостаточное финансирование данного направления благоустройства из городского бюджета, пояснил «Деловому Бийску» начальник городского управления ЖКХ Александр Студеникин.

Чиновник подтвердил журналистам распространившиеся в Сети сведения о том, что на сегодняшний день вечернее уличное освещение в городе полностью отсутствует, добавив, что световой день все равно заканчивается около 22:00. «Когда формировался бюджет 2017 года, мы, учитывая пожелания граждан, просчитывали, какова должна быть сумма финансирования на освещение центральных улиц весь темный период суток. Эта сумма составляет порядка 24 млн рублей. Бюджет города сегодня может позволить себе расходы на сумму 10,8 млн рублей. Учитывая многочисленные жалобы и просьбы граждан, мы могли бы сейчас включать линии электроосвещения вечером и в ночное время. Но тогда к осенне-зимнему периоду мы бы подошли без средств на то, чтобы обеспечить освещение с 17:30 до 22:00. Мы не можем допустить, чтобы у нас осенью и зимой улицы в вечернее время не освещались вообще», - пояснил спикер.

При этом Александр Студеникин сразу уточнил, что осенне-зимний график включения фонарей с 17:30 до 22:00 и утром с 7:00 до 8:00 касается только центральных улиц, за исключением коммунального моста, Парка Победы и Мемориала погибшим воинам-бийчанам, где режим освещения несколько иной. Также этот график не распространяется на приборы освещения в частном секторе. Там светильники установлены на индивидуальных опорах, их включение и отключение производится световыми датчиками, установленными рядом с осветительными приборами.

Примечательно, что по словам директора МУП «Бийсксвет» Евгения Шрейдера, ранее вечернее освещение и в зимнее, и в летнее время осуществлялось до 24:00.