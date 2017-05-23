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Главная Лента новостей Улицы забытых фонарей: жители Бийска на все лето остались без уличного освещения

Улицы забытых фонарей: жители Бийска на все лето остались без уличного освещения

02.06.2017 12:31

Администрация Бийска приняла решение отказаться от уличного освещения во всем городе на летний период. Причиной тому является недостаточное финансирование данного направления благоустройства из городского бюджета, пояснил «Деловому Бийску» начальник городского управления ЖКХ Александр Студеникин.

Чиновник подтвердил журналистам распространившиеся в Сети сведения о том, что на сегодняшний день вечернее уличное освещение в городе полностью отсутствует, добавив, что световой день все равно заканчивается около 22:00. «Когда формировался бюджет 2017 года, мы, учитывая пожелания граждан, просчитывали, какова должна быть сумма финансирования на освещение центральных улиц весь темный период суток. Эта сумма составляет порядка 24 млн рублей. Бюджет города сегодня может позволить себе расходы на сумму 10,8 млн рублей. Учитывая многочисленные жалобы и просьбы граждан, мы могли бы сейчас включать линии электроосвещения вечером и в ночное время. Но тогда к осенне-зимнему периоду мы бы подошли без средств на то, чтобы обеспечить освещение с 17:30 до 22:00. Мы не можем допустить, чтобы у нас осенью и зимой улицы в вечернее время не освещались вообще», - пояснил спикер.

При этом Александр Студеникин сразу уточнил, что осенне-зимний график включения фонарей с 17:30 до 22:00 и утром с 7:00 до 8:00 касается только центральных улиц, за исключением коммунального моста, Парка Победы и Мемориала погибшим воинам-бийчанам, где режим освещения несколько иной. Также этот график не распространяется на приборы освещения в частном секторе. Там светильники установлены на индивидуальных опорах, их включение и отключение производится световыми датчиками, установленными рядом с осветительными приборами.

Примечательно, что по словам директора МУП «Бийсксвет» Евгения Шрейдера, ранее вечернее освещение и в зимнее, и в летнее время осуществлялось до 24:00.

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Комментарий

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Комментариев 4
Гость

02.06.2017 13:21

Прям, как в Архангельске. Там тоже на все лето отключают уличное освещение. Только там летом белые ночи.
Идиотизм

02.06.2017 14:42

В Бийске продолжается...трамвайное управление банкротят,клубы и библиотеки закрывают,малые котельные отключили от света и оставили все заречье без горячей воды.Карлин,Громогласова валите нахрен из региона,при вашем правлении разваливается все.
Призрак

02.06.2017 15:30

Погрузимся во тьму так сказать, дурдом товаришь студеникин
***

02.06.2017 16:12

Твари, вот твари.

"световой день все равно заканчивается около 22:00"
Какая прелесть. Встал с петухами, лег когда солнце село. Живая, ТБМ, природа, посконный, ТБМ, дедовский уклад - чем плохо-то! Кому какое дело, что в городе жизнь продолжается и после захода солнца? Что люди, ТБМ, с работы в 11-12 ночи возвращаются? Кого вообще колышет чужое горе? Только не администрацию ТБМ Бийска!