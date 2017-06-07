Преподаватели АлтГУ обвинили в «дискриминации» собственное руководство

Группа преподавателей Алтайского госуниверситета утверждает, что руководство применяет дополнительные квалификационные требования к профессорско-преподавательскому составу. Примерно 50 человек может ожидать перспектива покинуть вуз. Между тем наличие дополнительных пунктов в трудовом договоре юристы считают незаконным требованием.

В редакцию ИА «Банкфакс» обратилось несколько преподавателей классического госуниверситета. Педагоги указывают, что на такой шаг пошли из-за безвыходной ситуации, сложившейся в вузе. В начале 2015 года в университете были введены собственные квалификационные требования. В их числе - публикации в изданиях РИНЦ, ВАК, Scopus, участие в конкурсах, где можно получить гранты. За прошедшие два года обстановка была относительно спокойной и с преподавателями заключали трудовые договоры. С приходом в текущем году нового проректора Евгения Швакова все резко поменялось: десятки преподавателей, у которых истекает срок контракта, оказались перед угрозой увольнения, как не соответствующие квалификационным требованиям вуза.

В этой ситуации якобы оказались преподаватели абсолютно всех факультетов, причем среди них есть не только начинающие, молодые педагоги, но и те, кто отработал в АлтГУ много лет. «Проректор по учебной работе давит на деканов, ученые советы факультетов, запрещая проводить своих коллег по конкурсу. По мнению ректората, все мы сибариты-бездельники. Не учитываются особенности научной работы, время и средства достижения научного результата, размер учебной нагрузки и прочее», - сетуют преподаватели.

Также собеседники «Банкфакса» указывают, что руководство вуза даже не пытается проявить гибкость в этом вопросе, невзирая на специфику отдельных направлений и факультетов: «Все должны показать текстовый материал. Остальное не имеет значения». В частности, из-за новых требований под угрозой увольнения оказался профессор факультета искусств, заслуженный деятель искусств России, создатель и руководитель университетского оркестра Николай Корниенко. «Оказывается, такие люди тоже не соответствуют «высоким» требованиям опорного вуза», - говорят в университете.

«Как с таким недостойным, неквалифицированным коллективом университет получил статус опорного вуза, как побеждает в конкурсах, как растет в рейтингах? Кто пойдет с вами дальше? Кто будет преподавать инструментальное исполнительство, физику, химию, биологию, математику, литературу, государство и право, искусствоведение, экономику и все остальное за зарплату 15-20 тысяч рублей у доцента и профессора? Ученые с мировыми именами из «оксфордов» и «гарвардов», - недоумевают педагоги.

Они также отмечают, что в атмосфере недоверия и угрозы увольнения куда-то жаловаться и даже обсуждать это с коллегами небезопасно. «Обстановка в университете напряженная, преподаватели запуганы, работать в таких условиях просто невыносимо. Отношение и обращение с преподавателями со стороны проректора Евгения Швакова подобно казарменному, такая кадровая политика - это опричнина. Это унижение и уничтожение кадров высшей школы нашего края, а не мотивирование к творческому поиску и росту», - заявили собеседники издания.

Как выяснил «Банкфакс», защищать «притесняемых» преподавателей из АлтГУ намеревается юрист Андрей Гашкин. Он считает, что если конфликт не удастся решить в досудебном порядке, вероятно, будет подготовлен коллективный иск от нескольких десятков педагогов. При этом юрист абсолютно уверен в том, что суд займет сторону его клиентов. Так, Минобрнауки России в письме от 12 марта 2016 года отмечало, что обязательность применения профессиональных стандартов для определения должностных обязанностей педработников законодательством не установлена. К слову, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что педагогические работники пользуются правом на творческую инициативу.

Андрей Гашкин, юрист: Отбор претендентов на должность среди педагогов происходит посредством конкурса. Конституционный суд РФ в своем определении указал, что вуз производит отбор научно-педагогических кадров исходя, прежде всего, из всесторонней оценки квалификации претендентов, способности выполнять в составе конкретного научно-педагогического коллектива работу по должности, на замещение которой они претендуют, это гарантируется специальной процедурой принятия решения. Вуз, устанавливая дополнительные ограничения, требования к преподавательскому составу, создает препятствия для доступа всех обладающих необходимым набором критериев, к соответствующему виду деятельности, действует не основываясь на законе, а в угоду собственных желаний.

По информации ИА «Банкфакс», если руководство вуза не пойдет навстречу педагогам, последние готовы обратиться к губернатору Алтайского края, а также депутатам регионального Заксобрания и прокуратуре с просьбой «прекратить незаконное самоуправство в АлтГУ». «Консультировавшие нас юристы говорят о незаконности новых требований (законными являются наличие только ученых степеней и стажа работы). В данном случае речь идет о локальном акте университета, который, по убеждению юристов, не соответствует федеральному законодательству, новые требования являются мерой принуждения», - настаивают педагоги.