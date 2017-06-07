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Главная Лента новостей Преподаватели АлтГУ обвинили в «дискриминации» собственное руководство

Преподаватели АлтГУ обвинили в «дискриминации» собственное руководство

30.06.2017 10:57

Группа преподавателей Алтайского госуниверситета утверждает, что руководство применяет дополнительные квалификационные требования к профессорско-преподавательскому составу. Примерно 50 человек может ожидать перспектива покинуть вуз. Между тем наличие дополнительных пунктов в трудовом договоре юристы считают незаконным требованием.

В редакцию ИА «Банкфакс» обратилось несколько преподавателей классического госуниверситета. Педагоги указывают, что на такой шаг пошли из-за безвыходной ситуации, сложившейся в вузе. В начале 2015 года в университете были введены собственные квалификационные требования. В их числе - публикации в изданиях РИНЦ, ВАК, Scopus, участие в конкурсах, где можно получить гранты. За прошедшие два года обстановка была относительно спокойной и с преподавателями заключали трудовые договоры. С приходом в текущем году нового проректора Евгения Швакова все резко поменялось: десятки преподавателей, у которых истекает срок контракта, оказались перед угрозой увольнения, как не соответствующие квалификационным требованиям вуза.

В этой ситуации якобы оказались преподаватели абсолютно всех факультетов, причем среди них есть не только начинающие, молодые педагоги, но и те, кто отработал в АлтГУ много лет. «Проректор по учебной работе давит на деканов, ученые советы факультетов, запрещая проводить своих коллег по конкурсу. По мнению ректората, все мы сибариты-бездельники. Не учитываются особенности научной работы, время и средства достижения научного результата, размер учебной нагрузки и прочее», - сетуют преподаватели.

Также собеседники «Банкфакса» указывают, что руководство вуза даже не пытается проявить гибкость в этом вопросе, невзирая на специфику отдельных направлений и факультетов: «Все должны показать текстовый материал. Остальное не имеет значения». В частности, из-за новых требований под угрозой увольнения оказался профессор факультета искусств, заслуженный деятель искусств России, создатель и руководитель университетского оркестра Николай Корниенко. «Оказывается, такие люди тоже не соответствуют «высоким» требованиям опорного вуза», - говорят в университете.

«Как с таким недостойным, неквалифицированным коллективом университет получил статус опорного вуза, как побеждает в конкурсах, как растет в рейтингах? Кто пойдет с вами дальше? Кто будет преподавать инструментальное исполнительство, физику, химию, биологию, математику, литературу, государство и право, искусствоведение, экономику и все остальное за зарплату 15-20 тысяч рублей у доцента и профессора? Ученые с мировыми именами из «оксфордов» и «гарвардов», - недоумевают педагоги.

Они также отмечают, что в атмосфере недоверия и угрозы увольнения куда-то жаловаться и даже обсуждать это с коллегами небезопасно. «Обстановка в университете напряженная, преподаватели запуганы, работать в таких условиях просто невыносимо. Отношение и обращение с преподавателями со стороны проректора Евгения Швакова подобно казарменному, такая кадровая политика - это опричнина. Это унижение и уничтожение кадров высшей школы нашего края, а не мотивирование к творческому поиску и росту», - заявили собеседники издания.

Как выяснил «Банкфакс», защищать «притесняемых» преподавателей из АлтГУ намеревается юрист Андрей Гашкин. Он считает, что если конфликт не удастся решить в досудебном порядке, вероятно, будет подготовлен коллективный иск от нескольких десятков педагогов. При этом юрист абсолютно уверен в том, что суд займет сторону его клиентов. Так, Минобрнауки России в письме от 12 марта 2016 года отмечало, что обязательность применения профессиональных стандартов для определения должностных обязанностей педработников законодательством не установлена. К слову, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что педагогические работники пользуются правом на творческую инициативу.

Андрей Гашкин, юрист:

Отбор претендентов на должность среди педагогов происходит посредством конкурса. Конституционный суд РФ в своем определении указал, что вуз производит отбор научно-педагогических кадров исходя, прежде всего, из всесторонней оценки квалификации претендентов, способности выполнять в составе конкретного научно-педагогического коллектива работу по должности, на замещение которой они претендуют, это гарантируется специальной процедурой принятия решения. Вуз, устанавливая дополнительные ограничения, требования к преподавательскому составу, создает препятствия для доступа всех обладающих необходимым набором критериев, к соответствующему виду деятельности, действует не основываясь на законе, а в угоду собственных желаний.

По информации ИА «Банкфакс», если руководство вуза не пойдет навстречу педагогам, последние готовы обратиться к губернатору Алтайского края, а также депутатам регионального Заксобрания и прокуратуре с просьбой «прекратить незаконное самоуправство в АлтГУ». «Консультировавшие нас юристы говорят о незаконности новых требований (законными являются наличие только ученых степеней и стажа работы). В данном случае речь идет о локальном акте университета, который, по убеждению юристов, не соответствует федеральному законодательству, новые требования являются мерой принуждения», - настаивают педагоги.

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Комментарий

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Комментариев 61
Наконец - то

30.06.2017 11:30

Невозможно всё время издеваться над людьми. когда - нибудь пружина лопнет и нанесёт удар в обратном направлении. И тогда не помогут витийства подхалимов Землюкова , вроде известного шукшиноведа Д.Марьина и липовые рейтинги АлтГу ,созданные второй древнейшей профессией из пресс - службы АлтГУ. Ведь главная задача администрации АлтГУ - убрать всех преподавателей, которые хоть что-то могут сказать против политики комсомольско - единоросской клики Зеилюкова - Шмакова. Посмотрите на исторический факультет АлтГУ. Безраздельное господство многомужницы - интригантка Демчик, увольнение имеющих собственное мнение преподавателей. Кстати, такая же обстановка и в политехе , где безмерно господствует диктатура бывшего колхозного счетовода Овчинников Я.Л. Наконец-то преподаватели стали бороться. Наконец-то создаётся очаг Сопротивления административному восторгу бывших комсомольцев В добрый час!
ФигВам

30.06.2017 11:37

Хм... Как бы в этой борьбе... далеко можно зайти. Хорошо ещё с армии запомнил, что есть "правда комбата" и есть "правда солдата". Иногда между ними диссонанс.
вот

30.06.2017 12:03

Правильно выгоняют бездельников и неучей

привет из гагу

30.06.2017 12:45

этого прохвоста швакова-загнивающего капиталиста с его буржуазно-меркантильными методами управления выперли из гагу, когда разобрались в его истинной сущности. Не завидую вам - ППС АлтГУ, единственный вариант - митинг! ОН первым делом в АлтГУ, что бы стать директором института, не подавился, когда съел своего научника по докторской. А сейчас, о чём вы пишите? Для него люди - пыль! А Ваши обращения в разные инстанции - это для него пиар.
Профессор АлтГУ

30.06.2017 12:46

Ноют те, кто ничего не делает. У того же Корниенко ни публикаций научных, ни серьезных научных достижений НЕТ!!! Это как можно? А деньги по профессорской ставке хотят ВСЕ получать и побольше! Почему одни должны вкалывать, а другие нет?
Всё ложь

30.06.2017 12:50

Буквально сейчас закончился ученый совет АлтГУ. ВСЕ указанные в статье люди прошли по конкурсу! О чем статья? Вранье полное!
Однако

30.06.2017 12:56

Канадские, британские и немецкие ученые в первом масштабном общеевропейском исследовании подтвердили, что неоникотиноиды отрицательно влияют на популяции пчел. Две соответствующих работы опубликованы в журнале Science.

В первом исследовании ученые наблюдали за тремя видами пчел, которые обитали в районах произрастания масличных культур, обработанных неоникотиноидами. Оказалось, что численность популяций насекомых резко снизились в Венгрии и Великобритании, но не в Германии (из-за доступа насекомых к широкому спектру цветковых). Во всех трех странах наблюдалось снижение репродуктивных возможностей пчел.

Во втором исследовании ученые наблюдали за канадскими пчелами, обитавшими вблизи кукурузных полей, также обработанных инсектицидами. Оказалось, что средняя продолжительность жизни рабочих пчел данных районов была ниже нормы, также сокращалась численность пчеломаток в семьях.

Всего ученые пронаблюдали за пчелами, которые обитают или располагаются вблизи полей суммарной площадью две тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в деградации популяций пчел участвует несколько факторов, использование неоникотиноидов является одним из них.
Зорин В.П.

30.06.2017 12:58

В АГУ за последние 2 года перешли на работу более 20 преподавателей из АлтГТУ, АГПУ , АГМУ и АГАУ. Тот же Седалищев, Пышнограй. А почему? Потому что здесь за работу платят и платят очень хорошо. Понятно местным ученым, которым приходится уступать место это не нравится. Но конкурс на змещение должностей -открытый по закону. Любой может подать и побеждает сильгнейший. А те кто не пахает, забивает "Кейс" всякой ерундой вроде выступления в СМИ, те и льют на Банкфаксе грязь. Таких гнать и надо!
Вау!!!

30.06.2017 13:00

Движение «бодипозитив» распространилось в интернете с невероятной скоростью. По словам многих женщин «с формами», благодаря этому им удалось почувствовать недостижимую прежде уверенность в себе и любовь к своему телу. В сети появляются все новые хештеги, объединяющие поклонников этого направления. Последней популярной меткой стала #HipDips, воспевающая бедра.
Колька-чистушешник

30.06.2017 13:07

бывайте-здравствуйте, робяты! Вот он я опять! опочки! Пришел поглядать на Вику-ту -разбойницу. Опять у девки секель трясется, истерика началась. Чтой-то парниши не суете-то ей? Замучает ведь людев-то! Ой что делат-то, что делат! А вот-ко чистушечку-то новую послухайте, веселее оно будит-то! Давай гарошичка, наяривай! УХ!
Вика лезет на забор
Крахмаля ловить за хвост
Не беда что без трусов
Друт ее в весь полный рост!

Опа! Вот так вот! Чудеса!

Ловко Вика чешет ...опу
Блохи все бегут скорей
Только есть такие блошки
Хоть чеши, хоть воду лей!

Вот Вика, где таких блох-от набрала? От девка гулящая, беспутная-то! Что с нею поделать?
Покеда, робяты! Отдохну маненько да вернуся к вам-то!
мнение

30.06.2017 13:12

Президент России Владимир Путин встретился с руководителями ведущих вузов страны и институтов Российской академии наук, а также Министерства образования и науки.
В своем вступительном слове Глава государства призвал «обеспечить безусловное развитие российской экономики, причём сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров».
Этот уклад должен быть подтвержден хорошей и перспективной научной базой, которая и развивается в АГУ. Это единственный вуз, который действительно двигает региональную науку и дает для нее кадры, а не липовые нанотехнологи и винокуры из распиаренного Банкафакасом и иже с ними СМИ!
Ермолай Пряников

30.06.2017 13:14

Выпускник АлтГУ 2015 года. Не жалею ни о чем. Хорошая работа, престижный диплом. Поэтому вот эта вот брехня - бред сивого банкфакса.
да, уж!

30.06.2017 13:22

Очень удобно Банкфакс выставил новость. Когда в АГУ, как и во всех вузах, идет приемная кампания, надо полить грязью кого укажут. А тем более, если за это заплачено. Только абитуриенты, "уважаемые", вашу помойку не читают. Они живут в соцсетях и желтуху со старперских сайтов не читают. Это факт! Это ж насколько надо быть черной душонке, чтобы получать удовольствие от того, что обгадил то одного, то другого! Но это ваша проблема. Здесь как у Крылова про "сильную" Моську, которая тявкает на не обращающего на нее слона.
О.Г.

30.06.2017 13:23

Уврольняет не ректор, а выживают с факультетов людей деканы и ученые советы факультетов. На одном "ФМКФИП", прежде филфаке, г-н Мансков хладнокровно уволил весь цвет профессуры и преподавателей, которые успешно работали здесь до его прихода и горя не знали. При этом работали хорошо и пользовались любовью и уважением студентов. Вместо этого Мансков взял на факультет брата, супругу, продвигает их. Устроил тут себе вотчину и полностью хозяйничает, прикрывшись лизоблюдами. Вот таких надо увольнять господ, которые доводят факультет до полного уничтожения!
социальная язва

30.06.2017 13:25

А мне вот это понравилось:
Наконец - то писал(а):
Ведь главная задача администрации АлтГУ - убрать всех преподавателей, которые хоть что-то могут сказать против политики комсомольско - единоросской клики Зеилюкова - Шмакова. Посмотрите на исторический факультет АлтГУ. Безраздельное господство многомужницы - интригантка Демчик, увольнение имеющих собственное мнение преподавателей. Кстати, такая же обстановка и в политехе , где безмерно господствует диктатура бывшего колхозного счетовода Овчинников Я.Л. Наконец-то преподаватели стали бороться. Наконец-то создаётся очаг Сопротивления административному восторгу бывших комсомольцев В добрый час!

Насколько я понял попытки администрации привести к норме научную деятельность и повысить рейтинг вуза вызвал у "озабоченной" своими правами на безделье и скудоумие части т.н. "научных работников" неподдельный "праведный" гнев))) В процитированном мной комменте любезные защитники своих прав на "неполноценность" как нельзя более точно выразили свои "научные" старания и умения))) Вместо аргументов что мешает им писать статьи и публиковаться в научных журналах - передача сплетен и склочное дерьмоплюйство)) А потом жалуемся, что качество образования у нас ухудшилось)) Чему могут научить подобные "защитники" безделья и халявы?)) Только тому чего они с пеной у рта так защищают)) Ну вот так как то, хи хи))
С. Б-к

30.06.2017 13:36

Работать надо, коллеги! А не поганить альмаматер! Кто публикуется, создает учебные пособия, обновляет учебные курсы - к тому претензий у кадровой комиссии не возникает. А вот тех, кто привык получть зарплату не напрягаясь - надо наставить на путь истиный.
вете

30.06.2017 13:41

Землюков просто хам и казнокрад. Какой ректор такой и универ. Позор
Наконец-то

30.06.2017 13:44

Начали будоражить это болото, засидевшееся ещё с 1980-1990-х гг. и обросшее себе подобными...
БАНКАФАКАСУ

30.06.2017 13:49

Как это свойственно желтоперым писакам из Банкфакса, оголтело обгадить все и вся не разобравшись в сути. Вы именно писаки, поскольку настоящий журналист перепроверяет факты, а не создает ЭФФЕКТЫ для толпы. Надеясь на бездумье массы, вы выбрасываете на свои страницы далекую от истины информацию. Но нормальные люди привыкли думать и анализировать
хи-хи

30.06.2017 13:53

вспомнившиеся "шедевры":
№1
Хорошо быть кошкою,
Хорошо собакаю -
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Выкопаю ямку,
Положу какашку -
И не надо попу
Вытирать бумажкой.

№2
Ёжик по травке идёт и хохочет -
Ёжику травка писю щекочет.
Кончилась травка - гравий пошёл...
Ёжик без писи до дома дошёл!
БАНКФАКС - МУСОРКА

30.06.2017 13:55

Сколько заплатил политех?
о сути!

30.06.2017 13:57

Есть у меня один
Маленький апельсин,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!

Он на шкафу лежит,
И на меня глядит,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!

Скоро его я съем,
Станет он мой совсем,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!

Вот уж его я съел,
Стал он мой совсем,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!

Я на горшке сижу,
И в потолок гляжу,
Это ты во всем виноват,
Маленький, тухлый гад!
Маша

30.06.2017 14:02

За что олигарх Прокопьев так не любит АлтГУ? Наверное за точ то здесь учились Кувшинова и Бессарабов. Его конкуренты и коллеги по партии и Думе. Гнобит изподтишка. Некрасиво! Ой, некрасиво! взять ситуацию на партийный контроль!
из детства

30.06.2017 14:05

мы спросили у электрика Петрова:
почему у вас на шее медный провод?
ничего он нам не отвечал,
только ветерок его качал...

дети в подвале играли в гестапо,
зверски замучен сантехник Потапов

дети в подвале играли в больницу,
умер при родах сантехеник Синицин
Респект профессору АлтГУ. 12.46

30.06.2017 14:06

Все "бирки" Корниенко (профессор, заслуженный деятель и пр.) были получены в институте культуры во времена ректорства Н.Г. Устенко. Оттуда он ушел по причине отсутствия не только научных достижений, но и творческих, т.е. не прошел по конкурсу. Нынешний т.н. оркестр Корниенко на 90 % состоит из музыкантов оркестра "Сибирь". Зачем профессор "приклеивает" коллективу прилагательные, навроде "университетский и филармонический", непонятно. Впрочем АГУ заведение богатое, пусть содержит оркестр, но только не надо смешить "инструментальным исполнительством" профессиональный мир музыкального искусства. Рядом есть консерватория в Новосибирске и на этом фоне "балалаечная кафедра" при АГУ выглядит балаганом.
Говнофакс

30.06.2017 14:33

Ребята, хватит уже фигней страдать. Возьмите уже серьезные темы. Проблем в городе чтоли других нет? Некрасиво так примитивно отрабатывать бабло конкурентов АлтГУ
Артур

30.06.2017 14:40

Странно, что БФ все время пишет только об АлтГУ. А в других вузах всё хорошо? Да нет. Вон в Педе Лазаренко втихаря свое дело делает, деньги на пару с главбухом рубит и ничего. В АлтГТУ преподавателей увольняют регулярно -и тишина. Кто на эти дела обратит внимание СМИ?
Голос Голубого Дома

30.06.2017 14:45

АлтГУ сам виноват. Ваш же Гундарин обсирает губернатора. Банкфакс опять очень хочет понравиться губернатору. Уберите Гундарина вон, и будет у вас щастье.
Призрак замка Морисвиль

30.06.2017 14:50

К сожалению, до кучи к тем безедльникам ,которых просят подвинуться сейчас надо добавить бы и таких вроде Гундарина, Шашковой, Манскова, Чернышова. Болтуны и словоблуды. Хреновые предсказатели хуже осьминога Они портят имидж вуза
гость

30.06.2017 15:00

Скандалы в местных вузах, массовые увольнения профессоров и преподавателей, уничтожение вполне успешных факультетов - вроде агушного филфака - все это началось, как только вместо ученых в ректорские кресла стали пересаживать вышедших в тираж чиновников. Началось с политеха, потом классический университет, медицинский... Ну почему, пока у власти в АГУ был Кирюшин - вуз активно развивался, прирастал новыми факультетами и направлениями, новыми научными кадрами? А как только пришел чиновник Землюков, ничего не смыслящий ни в науке, ни в педагогике - так начался обратный процесс, сопровождающийся интригами, публичными скандалами и потерей научных кадров? Те же филологи-журналисты, которым внезапно не нашлось места в "обновленном" АГУ, успешно устроились в ведущих вузах Москвы и Питера. Вывод напрашивается сам собой - вам не кажется?
Вопрос

30.06.2017 15:15

А может прежде чем требовать с других, Землюкову и Швакову начать с себя? Каким набором достойных публикаций они могут похвастаться перед общественностью?
Читатель

30.06.2017 15:17

БанКаФак(а)с вы почему всегда так однобоко подаете материал???!!! А почему не спросить позицию АГУ по этому вопросу? Я думаю они бы с удовольствием прокомментировали этот выпад со стороны своих работников. Я считаю, что АГУ (на фоне других вузов АК) правильно так поступает. Это дело университета - кто в нем работать будет, кто его продвигать и развивать будет, кто будет учить будущее нашей страны. И пусть ректора и Швакова обзываю как хотят - это плевок в спину, а раз плюют в спину, значит они впереди тех, кто плюет! Завидуют. А тем, кто высказывает утверждения о незаконности требований, предъявляемым к преподавателям, стоит изучить практику. Кажется мне, что в АГУ работают не самые глупые юристы и кадровики, раз они принимают такие приказы по требованиям к преподавателям, и лишним подтверждением этого является отсутствие исковых заявлений от самих же работников университета (например - юр.фак., которые бы первыми, как мне кажется, подняли бы этот вопрос, а "желтушка" бы уже раструбила об этом). А еще... те, кому не нравиться люди, находящиеся в руководстве университета, наверное, считают, что все руководство карьеристы. Но именно эти карьеристы тащат вперед вуз, они делают (пусть и в пределах образовательного пространства края) революцию, а ведь как писал К.Маркс: "Революции - локомотивы истории". Так что АГУ - молодцы!
Барнаулец

30.06.2017 15:18

То что написано в статье это правда. Землюков уничтожает ВУЗ!!!!!!!!!! Может хоть кто нибудь в Минобре задумается и поймет куда катиться АГУ. Это позор!
сифилоиду

30.06.2017 15:29

социальная язва писал(а):
Вместо аргументов что мешает им писать статьи и публиковаться в научных журналах - передача сплетен и склочное дерьмоплюйство)) А потом жалуемся, что качество образования у нас ухудшилось))

Ну, вот, наконец и отметился лучший друг всех учОных, главный литературовед всея Руси, и по совместительству лауреат Шнобелевской премии - сифилоид! А мы уж было потеряли сифилитика! Ну как же, без тебя сплошная засада - на тебя теперь уповаем, надёжа-сифилитик!
ГАГУ

30.06.2017 15:32

Нахлебаетесь вы с этим пристябаем пустоголовым Шваковым. Он сейчас сделает все, чтобы угодить Землюкову и стать Ректором. Но тогда это будут похороны АлтГУ
Инна

30.06.2017 15:36

Работать надо , а писать в желтую прессу. Люди не хотят работать и решили ещё и помощью губернатора заручиться. Гнать таких преподавателей. 15-20 тыс их типа не устраивает, а что же тогда так бьются то??? Привыкли ничего не делать ,(со студентами то и о жизни можно поговорить ), а деньги получать . В научных статьях о жизни то уже не наговоришься
Взгляд изнутри

30.06.2017 15:44

В статье чётко отражена правильная мысль, что коллективу стало гораздо тяжелее работать. Причём, коллектив де факто лишен права голоса. Протестные настроения задавливаются. Доброхоты, трендящие про лентяев преподавателей и отсутствие научных работ пусть сначала отчитают горловой нагрузки хотя бы 20 часов в неделю с подготовкой к каждому занятию, созданием электронного учебного курса, написанием рабочих программ, фондов оценочных средств и проч. за 20 тыс.руб. ставки доцента. И только потом получат моральное право вещать про развитие чистой науки. Сил для творчества просто не останется. Есть же физиологические пределы. Причем мы не говорим об отсутсвии статей вовсе. Статьи могут быть, но они опубликованы не в тех журналах, которые рекомендуются (а многие из них платные). Процедура перезаключения контракта стала людоедская и формальная, не учитывающая персональные заслуги и умения. Один - хороший педагог, но не может выдавать вал публикаций. А другой, наоборот, пишет хорошо, но со студентами не может найти общий язык. Это всегда регулировалось коллективом. А сейчас - формальными показателями. Обратите внимание - качества подготовки студентов в показателях нет. Как ваших детей качественно учить поофессии? Этого не понимает и само преподавательской сообщество. Студент не нужен, главное - показатели. Большинство педагогов пришли в университет по призванию и работают хорошо, невзирая на прямые указания - что не тем занимаются.
Понятно, что все изменения навязаны логикой реформы образования. Но почему в преподавателях перестали видеть людей? Перестали их уважать? И в статье правильно поставлен диагноз - это зависит от личностей руководителей. И жесткость только нарастает.
Молодежь не хочет идти в преподавательскую профессию: сначала отучись в аспирантуре, защити диссертацию. все это время получай по 10-12 тыс. А когда защитишься будешь получать 20-22 тыс. руб. без уважения со стороны руководства и чувства внутреннего достоинства. Да и как семью кормить?
Николай

30.06.2017 15:46

То что написано - это чистейшая правда! Как только журналисты решились на такой подвиг пойти против Землюкова? У него руки длинные и он мстителен.
ФигВам

30.06.2017 15:49

Колька-чистушешник писал(а):
Отдохну маненько

Николя! снова хулиганишь?
Препод

30.06.2017 15:50

Если у Землюкова есть хоть капля совести, то в августе он сам уйдет на пенсию и больше не будет уничтожать ВУЗ.
Ну-ну...

30.06.2017 15:54

Один из любимчиков Землюкова, в прошлом тоже - чиновник краевого разлива - не найдя применения в стенах родного вуза, был "успешно" пристроен в местный ИПК. Результат не заставил себя ждать - успешное прежде учреждение массово покинули наиболее квалифицированные кадры ученых и преподавателей, содержательную работу заменили безудержный пиар и скандалы. И это только начало...
Гость

30.06.2017 16:20

А кто вместо Гавло (светлая память) возгавил кафедру ?
А.

30.06.2017 16:28

Легко судить, незная сути! Большинство комментаторов сей статьи оказавшись в подобной ситуации, когда их будет ломать начальство, начнут глотки рвать за несправедливость к ним. Быть преподавателем не так просто, особенно, когда студенты приходят неучи и бездари!
социальная язва

30.06.2017 16:39

сифилоиду писал(а):
Ну, вот, наконец и отметился лучший друг всех учОных, главный литературовед всея Руси, и по совместительству лауреат Шнобелевской премии - сифилоид!

Ну уж лучше получить Шнобелевскую премию, чем премию им. Пердилы Впопуgayкина, вы же свой "премиальный" фонд из своей "еды" формируете))) В Запердухе килограммами отваливаете всем, кто похвалит вас лучше всех и выразит восхищение вашим "канализационным творчеством"))) Ну вот так как то, хи хи))
Преподаватель ИФ

30.06.2017 16:44

"Статьи могут быть, но они опубликованы не в тех журналах, которые рекомендуются (а многие из них платные)". Мадам! "Рекомендуются" журналы из баз РИНЦ, Scopus и Web of Science. Причем рекомендуются во ВСЕХ ВУЗАХ РОССИИ. И платных среди них нет! Платные - это хищные журналы или липовые агентства, занимающиеся размещением статей. Пишите сами и размещайте на равных условиях (если, конечно, есть ум и о чем писать). Так делают все лидеры "Кейса" АлтГУ! У них аудиторной нагрузки зачастую много больше, чем 20 часов в неделю. А если Вы выдохлись - уступите место молодым. Хватит песком трясти!
Колька-чистушешник

30.06.2017 16:57

Опять вот он я робятки! Чистушку-то новую сочинял. Вокно глядал, частушку сочинял! Про ниё всё, Вику мою ненаглядную-то! Во как девка! И за душу и ешо за чото береть, не отпускаеть! Спою-тко я про нее песню-чистушку! Пошла гармошечка в разнос! Ой! Ой! Мехи настрой!

На х..ра козе баян
А Викухе Селифан?
Селифан большим х..ем
Дрючит Вику токма днем!

Во дает парнина! Молодец! Багатырь!

Еду, еду на коне
Вижу Вику на х..е
Х.. метровой толщины
И такой вот глубины!

Чудеса какие! А бывает и не то еще!
Но про это в следуший раз-то! Пойду сочинять новую чистушечку! Покеда!
гость

30.06.2017 16:59

Преподаватель ИФ писал(а):
"Рекомендуются" журналы из баз РИНЦ, Scopus и Web of Science. Причем рекомендуются во ВСЕХ ВУЗАХ РОССИИ. И платных среди них нет!

А Вы точно преподаватель? Зайдите уж хотя бы на сайт Диссернета и посмотрите в диссеропедии ваковских журналов информацию о том, сколько из них платных и какие именно. Про Scopus и Web of Science вообще молчу. Даже те российские журналы из этих баз, которые не были платными, в последний год хоть по десятке, да стали брать. Особенно это касается гуманитарных и общественных наук.
Гость

30.06.2017 18:06

Очень странная логика у руководства. Работай за 7 тыс. оклада ассистента-преподавателя-ст. преподавателя, пиши диссертацию, плати за аспирантуру свыше 80 тыс. в год и потом защищай диссертацию с пожертвованием в адрес диссовета в пределах 300 т.р., чтобы работать за 15 тыс. ставки доцента. 15 тыс. и 300 тыс. - соизмерьте, умники! Чтобы как-то жить, народ набирает 1,5 ставки, это хоть что-то дает. Но 500 часов аудиторной нагрузки при этом. А лидеры кейса в аудитории уже сто лет не были, студентов не "нюхали" и вообще что такое преподавание не знают. Их отправить вести семинарские занятия в группу из 35 человек, где 80% папа с мамой запихали в универ и они по этой причине не хотят учиться. Да чтоб не одна группа, а 5-6, чтобы по 10-15 пар в неделю. Да заочников два раза в год добавить, чтобы глаза на лоб полезли. И пусть пишут параллельно статьи РИНЦ, или ВАК, или даже Скопус. Посмотрим тогда на них. Дифференциация должна быть. Для занимающегося наукой- не более 500 часов на ставку, но чтобы все отрабатывал, все статьи. А если у рабочего доцента 900 часов, при 500-та аудиторных, так и не надо его трогать, он работает не в научном, а в образовательном учреждении. Но у нас никогда по уму не поступали. Так что если ребята выиграют, и незаконный акт "квалификационные характеристики и требования" отменят - пожмем руку и выберем в руководители.
Гость

30.06.2017 18:08

Про Scopus и Web of Science вообще молчу.
Публикации в журналах из этих баз стоят очень дорого и месячной зарплаты преподавателя или доцента не хватит, чтобы в них опубликоваться. Журнал ВАКа "Вестник УФСИН" - бесплатный, а вот другие журналы - от 4,5 тыс. за статью. Требование наличия статей в Scopus или Web of Science - нарушение квалификационного справочника, ибо про это требование ничего нет...... А говорить можно много, но попробуйте написать хотя бы одну статью по требованиям журнала..........
гость

30.06.2017 18:14

Вообще годовая нагрузка ППС - 1440 час и там все-все-все: и преподавание, и научная работа, и другая внеаудиторка. так что локальный акт должен установить соотношение видов работ и количества часов......
социальная язва

30.06.2017 18:22

Взгляд изнутри писал(а):
Доброхоты, трендящие про лентяев преподавателей и отсутствие научных работ пусть сначала отчитают горловой нагрузки хотя бы 20 часов в неделю с подготовкой к каждому занятию, созданием электронного учебного курса, написанием рабочих программ, фондов оценочных средств и проч. за 20 тыс.руб. ставки доцента. И только потом получат моральное право вещать про развитие чистой науки. Сил для творчества просто не останется. Есть же физиологические пределы. Причем мы не говорим об отсутсвии статей вовсе. Статьи могут быть, но они опубликованы не в тех журналах, которые рекомендуются (а многие из них платные).

Ну хоть какие то аргументы появились у "нещастных" преподавателей, которые бьются, как рыба об лед, в непосильных попытках обучить детишек и продвинуть местную науку))) Дальше появляются проблески понимания ситуевины:
Взгляд изнутри писал(а):
Понятно, что все изменения навязаны логикой реформы образования.

Но дальше этого, видать, "светочи" алтайской высшей школы продвинуться не могут))) Вот мне интересно, если деньги будут выделяться тем, кто все таки будет вести научную деятельность так, как она ведется во всем мире, то к чему эти стенания про "непосильную преподавательскую ношу"?)) Ну не можете вы выполнять квалификационные требования, ну так и правильно вас гонят с насиженных мест, потому как, судя по рейтингу вуза, толку от ваших "преподавательских" усилий, не говоря уже о научных "достижениях", хрен да маленько))) Ну так вы либо попытайтесь сначала поработать прежде всего над собой, а уж потом кричите, что начальство вам житья не дает, либо увольняйтесь и ищите место на конкурсной основе в соответствии с вашей "высокой" квалификацией)) Очень сомневаюсь, что те кто уехал на работу в иногородние вузы сейчас очень тоскуют по "передовой" алтайской науке))) Ну вот так как то, хи хи))
социальная язва

30.06.2017 18:31

Гость писал(а):
Очень странная логика у руководства. Работай за 7 тыс. оклада ассистента-преподавателя-ст. преподавателя, пиши диссертацию, плати за аспирантуру свыше 80 тыс. в год и потом защищай диссертацию с пожертвованием в адрес диссовета в пределах 300 т.р., чтобы работать за 15 тыс. ставки доцента. 15 тыс. и 300 тыс. - соизмерьте, умники! Чтобы как-то жить, народ набирает 1,5 ставки, это хоть что-то дает.

А вот этот "перл" меня больше всего позабавил)) Любезный, стесняюсь спросить, а на кой хрен вы тратите столько денег на свою "остепененность", да и вообще на образование, если вы не удовлетворены "выхлопом" от этой деятельности?)) Может вам лучше поработать там, где вы "наскребли" на "непосильные" поборы о которых вы с таким негодованием пишите и все останутся довольны?))) Ну вот так как то, хи хи))
социальной язве

30.06.2017 19:30

ты бы приткнулся, если не знаешь о чем говоришь. А то много букв, и ноль смысла. Эксперт! Иди, поработай с дуболомами в условиях запрета на отчисление, а мы посмотрим на твою язву социальную, глядишь настоящую заработаешь.
Выхлопом довольны, не довольны отношением к преподавателям. Не хотите много платить - делайте бесплатные защиты. Хотите публикации в Скопус- создавайте российские журналы, будем публиковаться. А требовать невыполнимое, и потом ещё за это грозить увольнять - это в духе "хи-хи"-язвы.
Гостю 18-14

30.06.2017 19:34

Это откуда ж такая цифра, стесняюсь спросить? Оплачиваемая ставка преподавателя - 900 часов, и в этой оплачиваемой ставке есть только аудиторная нагрузка и чуть-чуть неаудиторной. И ни слова про науку. Не надо выдумывать и вводить в заблуждение. 1350 часов - полторы ставки, но это тоже только учебная нагрузка. Сверх этого ничего не оплачивается. И работают преподаватели на чистом энтузиазме, да на старом русском страхе потерять работу в условиях капитализма. Только и всего.
Еще съязвимся

30.06.2017 19:36

В цивилизованном мире, к сведению язвочки, у профессора 2-3 занятия в неделю и ни каких сохранностей контингента. И преподаватель там находится не в статусе животного, а в нормальном социальном статусе, не ниже статуса судьи среднего уровня. Вот тебе и непосильная ноша.
социальная язва

30.06.2017 19:50

социальной язве писал(а):
ты бы приткнулся, если не знаешь о чем говоришь. А то много букв, и ноль смысла. Эксперт! Иди, поработай с дуболомами в условиях запрета на отчисление, а мы посмотрим на твою язву социальную, глядишь настоящую заработаешь.
Выхлопом довольны, не довольны отношением к преподавателям.

Любезный "препоДАВАТЕЛЬ", вы для начала мне не тыкайте, а во вторых говорите то вы, а я просто уточняю некоторые моменты ваших "откровений"))) А вот насчет того, что "выхлопом" довольны, вы все таки определитесь, а то вроде "преподаватель" высшей школы, а логика как у неграмотной истеричной алкоголички)) Лень цитировать вашу безмозглую галиматью про "непосильный труд" и хроническое унижение, но обязательно это сделаю, если увижу в дальнейшем ваши хамско-быдлятские перлы про ущемленное "достоинство и тяжку жизсть" на фоне удовлетворения выхлопом от своего "непосильного" труда)))
P.S. Если для вас 2 абзаца это "много букв", то неудивительно, что научную статью вам просто не осилить ни в прочтении, ни уж тем более в написании))) Ну про хи хи вы в курсе)))
социальная язва

30.06.2017 20:04

Еще съязвимся писал(а):
В цивилизованном мире, к сведению язвочки, у профессора 2-3 занятия в неделю и ни каких сохранностей контингента.

Любезное Еще (простите, но вашу половую принадлежность идентифицировать не удалось), я неплохо осведомлен о цивилизованном мире и смею вас уверить, что почти любой западный профессор, так же как и отечественный в боле менее приличных вузах ( за исключением околополитической шушеры), высокий профессионал в своей области знаний, чего никак не скажешь о значительной части преподавательского состава местных вузов))) Кроме того, у этих профессоров за плечами ни один научный труд и публикация, в отличие от вас)) А у вас, как всегда: дайте денег и славы, удовлетворите мое космических размеров эго и материальные потребности, а уж потом я чего нибудь в науке сотворю значительное))) Причем вы это не скрываете, судя по вашим опусам))
P.S. Очень бы хотелось, чтобы вы научились выражать свои "мысли" внятно, потому как смысл фразы про "сохранность контингента" вообще не понятен, да и "никаких" пишется слитно, хотя для такого грамотея, как вы, эти абсолютно неважно)))
сифилоиду

30.06.2017 20:18

социальная язва писал(а):
потому как смысл фразы про "сохранность контингента" вообще не понятен, да и "никаких" пишется слитно, хотя для такого грамотея, как вы, эти абсолютно неважно)))

Хочу от имени и по поручению форума БФ поздравить, наконец, сифилоида - самого лучшего друга господина Вассермана - с долгожданным для него опорожнением на форуме, поскольку за три месяца воздержания его наверняка уже измучил дерьмотоксикоз (судя по фонтанирующему дерьмогейзеру), что на фоне хронического нейросифилиса является отягчающим фактором, полностью исключающим мыслительную деятельность, как мы и видим в данном печальном случае...
А насчет "никаких" - мы же не на диктанте, как однажды сифилоид сам же остроумно (на удивление) и заметил...

сифилоиду

30.06.2017 20:27

Вот до чего же сифилоид хочет примазаться к научно-педагогическому сообществу (лучший друг Вассерман не в счет), пытаясь вставить свои жалкие 5 копеек во все дыры, но при этом требующего расшифровать "сохранность контингента" (количество студентов). Ему мало Шнобелевской премии, хочет еще какую-нибудь Калошу! Угомонись, аналитик-сифилитик, не смеши науку!
социальная язва

30.06.2017 20:42

сифилоиду писал(а):
Хочу от имени и по поручению форума БФ поздравить

Ну по этому поводу я уже вам, любезный Пердилка, на соседней ветке ответил)) Здесь могу только добавить, что "форум БФ" это не пара умственных калек, жаждущих получить премию вашего имени в натуральном виде, так сильно обольщаться на предмет причисления себя к людям даже для гузноголовой птицы слишком опрометчиво)))
Ну а перл про не на "диктанте" лишний раз показал безмозглую попугайскую сучность этого канализационного "сущчества"))) Про хи хи даже не упоминаю и так уже живот от смеха над этой псевдомыслящей плесенью болит)))
сифилоиду

30.06.2017 20:55

социальная язва писал(а):
Здесь могу только добавить, что "форум БФ" это не пара умственных калек, жаждущих получить премию

А что, твой друг фуганок тоже претендует на Шнобелевскую премию, как и ты? Ну там не всяким умственным калекам дают, иногда просто обычным придуркам...