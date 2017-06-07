Преподаватели АлтГУ обвинили в «дискриминации» собственное руководство

30.06.2017 10:57
Группа преподавателей Алтайского госуниверситета утверждает, что руководство применяет дополнительные квалификационные требования к профессорско-преподавательскому составу. Примерно 50 человек может ожидать перспектива покинуть вуз. Между тем наличие дополнительных пунктов в трудовом договоре юристы считают незаконным требованием.
В редакцию ИА «Банкфакс» обратилось несколько преподавателей классического госуниверситета. Педагоги указывают, что на такой шаг пошли из-за безвыходной ситуации, сложившейся в вузе. В начале 2015 года в университете были введены собственные квалификационные требования. В их числе - публикации в изданиях РИНЦ, ВАК, Scopus, участие в конкурсах, где можно получить гранты. За прошедшие два года обстановка была относительно спокойной и с преподавателями заключали трудовые договоры. С приходом в текущем году нового проректора Евгения Швакова все резко поменялось: десятки преподавателей, у которых истекает срок контракта, оказались перед угрозой увольнения, как не соответствующие квалификационным требованиям вуза.
В этой ситуации якобы оказались преподаватели абсолютно всех факультетов, причем среди них есть не только начинающие, молодые педагоги, но и те, кто отработал в АлтГУ много лет. «Проректор по учебной работе давит на деканов, ученые советы факультетов, запрещая проводить своих коллег по конкурсу. По мнению ректората, все мы сибариты-бездельники. Не учитываются особенности научной работы, время и средства достижения научного результата, размер учебной нагрузки и прочее», - сетуют преподаватели.
Также собеседники «Банкфакса» указывают, что руководство вуза даже не пытается проявить гибкость в этом вопросе, невзирая на специфику отдельных направлений и факультетов: «Все должны показать текстовый материал. Остальное не имеет значения». В частности, из-за новых требований под угрозой увольнения оказался профессор факультета искусств, заслуженный деятель искусств России, создатель и руководитель университетского оркестра Николай Корниенко. «Оказывается, такие люди тоже не соответствуют «высоким» требованиям опорного вуза», - говорят в университете.
«Как с таким недостойным, неквалифицированным коллективом университет получил статус опорного вуза, как побеждает в конкурсах, как растет в рейтингах? Кто пойдет с вами дальше? Кто будет преподавать инструментальное исполнительство, физику, химию, биологию, математику, литературу, государство и право, искусствоведение, экономику и все остальное за зарплату 15-20 тысяч рублей у доцента и профессора? Ученые с мировыми именами из «оксфордов» и «гарвардов», - недоумевают педагоги.
Они также отмечают, что в атмосфере недоверия и угрозы увольнения куда-то жаловаться и даже обсуждать это с коллегами небезопасно. «Обстановка в университете напряженная, преподаватели запуганы, работать в таких условиях просто невыносимо. Отношение и обращение с преподавателями со стороны проректора Евгения Швакова подобно казарменному, такая кадровая политика - это опричнина. Это унижение и уничтожение кадров высшей школы нашего края, а не мотивирование к творческому поиску и росту», - заявили собеседники издания.
Как выяснил «Банкфакс», защищать «притесняемых» преподавателей из АлтГУ намеревается юрист Андрей Гашкин. Он считает, что если конфликт не удастся решить в досудебном порядке, вероятно, будет подготовлен коллективный иск от нескольких десятков педагогов. При этом юрист абсолютно уверен в том, что суд займет сторону его клиентов. Так, Минобрнауки России в письме от 12 марта 2016 года отмечало, что обязательность применения профессиональных стандартов для определения должностных обязанностей педработников законодательством не установлена. К слову, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что педагогические работники пользуются правом на творческую инициативу.
Андрей Гашкин, юрист:
Отбор претендентов на должность среди педагогов происходит посредством конкурса. Конституционный суд РФ в своем определении указал, что вуз производит отбор научно-педагогических кадров исходя, прежде всего, из всесторонней оценки квалификации претендентов, способности выполнять в составе конкретного научно-педагогического коллектива работу по должности, на замещение которой они претендуют, это гарантируется специальной процедурой принятия решения. Вуз, устанавливая дополнительные ограничения, требования к преподавательскому составу, создает препятствия для доступа всех обладающих необходимым набором критериев, к соответствующему виду деятельности, действует не основываясь на законе, а в угоду собственных желаний.
По информации ИА «Банкфакс», если руководство вуза не пойдет навстречу педагогам, последние готовы обратиться к губернатору Алтайского края, а также депутатам регионального Заксобрания и прокуратуре с просьбой «прекратить незаконное самоуправство в АлтГУ». «Консультировавшие нас юристы говорят о незаконности новых требований (законными являются наличие только ученых степеней и стажа работы). В данном случае речь идет о локальном акте университета, который, по убеждению юристов, не соответствует федеральному законодательству, новые требования являются мерой принуждения», - настаивают педагоги.
30.06.2017 11:30
30.06.2017 11:37
30.06.2017 12:03
30.06.2017 12:45
30.06.2017 12:46
30.06.2017 12:50
30.06.2017 12:56
В первом исследовании ученые наблюдали за тремя видами пчел, которые обитали в районах произрастания масличных культур, обработанных неоникотиноидами. Оказалось, что численность популяций насекомых резко снизились в Венгрии и Великобритании, но не в Германии (из-за доступа насекомых к широкому спектру цветковых). Во всех трех странах наблюдалось снижение репродуктивных возможностей пчел.
Во втором исследовании ученые наблюдали за канадскими пчелами, обитавшими вблизи кукурузных полей, также обработанных инсектицидами. Оказалось, что средняя продолжительность жизни рабочих пчел данных районов была ниже нормы, также сокращалась численность пчеломаток в семьях.
Всего ученые пронаблюдали за пчелами, которые обитают или располагаются вблизи полей суммарной площадью две тысячи гектаров. Эксперты отмечают, что в деградации популяций пчел участвует несколько факторов, использование неоникотиноидов является одним из них.
30.06.2017 12:58
30.06.2017 13:00
30.06.2017 13:07
Вика лезет на забор
Крахмаля ловить за хвост
Не беда что без трусов
Друт ее в весь полный рост!
Опа! Вот так вот! Чудеса!
Ловко Вика чешет ...опу
Блохи все бегут скорей
Только есть такие блошки
Хоть чеши, хоть воду лей!
Вот Вика, где таких блох-от набрала? От девка гулящая, беспутная-то! Что с нею поделать?
Покеда, робяты! Отдохну маненько да вернуся к вам-то!
30.06.2017 13:12
В своем вступительном слове Глава государства призвал «обеспечить безусловное развитие российской экономики, причём сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров».
Этот уклад должен быть подтвержден хорошей и перспективной научной базой, которая и развивается в АГУ. Это единственный вуз, который действительно двигает региональную науку и дает для нее кадры, а не липовые нанотехнологи и винокуры из распиаренного Банкафакасом и иже с ними СМИ!
30.06.2017 13:14
30.06.2017 13:22
30.06.2017 13:23
30.06.2017 13:25
Насколько я понял попытки администрации привести к норме научную деятельность и повысить рейтинг вуза вызвал у "озабоченной" своими правами на безделье и скудоумие части т.н. "научных работников" неподдельный "праведный" гнев))) В процитированном мной комменте любезные защитники своих прав на "неполноценность" как нельзя более точно выразили свои "научные" старания и умения))) Вместо аргументов что мешает им писать статьи и публиковаться в научных журналах - передача сплетен и склочное дерьмоплюйство)) А потом жалуемся, что качество образования у нас ухудшилось)) Чему могут научить подобные "защитники" безделья и халявы?)) Только тому чего они с пеной у рта так защищают)) Ну вот так как то, хи хи))
30.06.2017 13:36
30.06.2017 13:41
30.06.2017 13:44
30.06.2017 13:49
30.06.2017 13:53
№1
Хорошо быть кошкою,
Хорошо собакаю -
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Выкопаю ямку,
Положу какашку -
И не надо попу
Вытирать бумажкой.
№2
Ёжик по травке идёт и хохочет -
Ёжику травка писю щекочет.
Кончилась травка - гравий пошёл...
Ёжик без писи до дома дошёл!
30.06.2017 13:55
30.06.2017 13:57
Маленький апельсин,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!
Он на шкафу лежит,
И на меня глядит,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!
Скоро его я съем,
Станет он мой совсем,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!
Вот уж его я съел,
Стал он мой совсем,
Маленький и гнилой
Апельсинчик мой!
Я на горшке сижу,
И в потолок гляжу,
Это ты во всем виноват,
Маленький, тухлый гад!
30.06.2017 14:02
30.06.2017 14:05
почему у вас на шее медный провод?
ничего он нам не отвечал,
только ветерок его качал...
дети в подвале играли в гестапо,
зверски замучен сантехник Потапов
дети в подвале играли в больницу,
умер при родах сантехеник Синицин
30.06.2017 14:06
30.06.2017 14:33
30.06.2017 14:40
30.06.2017 14:45
30.06.2017 14:50
30.06.2017 15:00
30.06.2017 15:15
30.06.2017 15:17
30.06.2017 15:18
30.06.2017 15:29
Ну, вот, наконец и отметился лучший друг всех учОных, главный литературовед всея Руси, и по совместительству лауреат Шнобелевской премии - сифилоид! А мы уж было потеряли сифилитика! Ну как же, без тебя сплошная засада - на тебя теперь уповаем, надёжа-сифилитик!
30.06.2017 15:32
30.06.2017 15:36
30.06.2017 15:44
Понятно, что все изменения навязаны логикой реформы образования. Но почему в преподавателях перестали видеть людей? Перестали их уважать? И в статье правильно поставлен диагноз - это зависит от личностей руководителей. И жесткость только нарастает.
Молодежь не хочет идти в преподавательскую профессию: сначала отучись в аспирантуре, защити диссертацию. все это время получай по 10-12 тыс. А когда защитишься будешь получать 20-22 тыс. руб. без уважения со стороны руководства и чувства внутреннего достоинства. Да и как семью кормить?
30.06.2017 15:46
30.06.2017 15:49
Николя! снова хулиганишь?
30.06.2017 15:50
30.06.2017 15:54
30.06.2017 16:20
30.06.2017 16:28
30.06.2017 16:39
Ну уж лучше получить Шнобелевскую премию, чем премию им. Пердилы Впопуgayкина, вы же свой "премиальный" фонд из своей "еды" формируете))) В Запердухе килограммами отваливаете всем, кто похвалит вас лучше всех и выразит восхищение вашим "канализационным творчеством"))) Ну вот так как то, хи хи))
30.06.2017 16:44
30.06.2017 16:57
На х..ра козе баян
А Викухе Селифан?
Селифан большим х..ем
Дрючит Вику токма днем!
Во дает парнина! Молодец! Багатырь!
Еду, еду на коне
Вижу Вику на х..е
Х.. метровой толщины
И такой вот глубины!
Чудеса какие! А бывает и не то еще!
Но про это в следуший раз-то! Пойду сочинять новую чистушечку! Покеда!
30.06.2017 16:59
А Вы точно преподаватель? Зайдите уж хотя бы на сайт Диссернета и посмотрите в диссеропедии ваковских журналов информацию о том, сколько из них платных и какие именно. Про Scopus и Web of Science вообще молчу. Даже те российские журналы из этих баз, которые не были платными, в последний год хоть по десятке, да стали брать. Особенно это касается гуманитарных и общественных наук.
30.06.2017 18:06
30.06.2017 18:08
Публикации в журналах из этих баз стоят очень дорого и месячной зарплаты преподавателя или доцента не хватит, чтобы в них опубликоваться. Журнал ВАКа "Вестник УФСИН" - бесплатный, а вот другие журналы - от 4,5 тыс. за статью. Требование наличия статей в Scopus или Web of Science - нарушение квалификационного справочника, ибо про это требование ничего нет...... А говорить можно много, но попробуйте написать хотя бы одну статью по требованиям журнала..........
30.06.2017 18:14
30.06.2017 18:22
Ну хоть какие то аргументы появились у "нещастных" преподавателей, которые бьются, как рыба об лед, в непосильных попытках обучить детишек и продвинуть местную науку))) Дальше появляются проблески понимания ситуевины:
Но дальше этого, видать, "светочи" алтайской высшей школы продвинуться не могут))) Вот мне интересно, если деньги будут выделяться тем, кто все таки будет вести научную деятельность так, как она ведется во всем мире, то к чему эти стенания про "непосильную преподавательскую ношу"?)) Ну не можете вы выполнять квалификационные требования, ну так и правильно вас гонят с насиженных мест, потому как, судя по рейтингу вуза, толку от ваших "преподавательских" усилий, не говоря уже о научных "достижениях", хрен да маленько))) Ну так вы либо попытайтесь сначала поработать прежде всего над собой, а уж потом кричите, что начальство вам житья не дает, либо увольняйтесь и ищите место на конкурсной основе в соответствии с вашей "высокой" квалификацией)) Очень сомневаюсь, что те кто уехал на работу в иногородние вузы сейчас очень тоскуют по "передовой" алтайской науке))) Ну вот так как то, хи хи))
30.06.2017 18:31
А вот этот "перл" меня больше всего позабавил)) Любезный, стесняюсь спросить, а на кой хрен вы тратите столько денег на свою "остепененность", да и вообще на образование, если вы не удовлетворены "выхлопом" от этой деятельности?)) Может вам лучше поработать там, где вы "наскребли" на "непосильные" поборы о которых вы с таким негодованием пишите и все останутся довольны?))) Ну вот так как то, хи хи))
30.06.2017 19:30
Выхлопом довольны, не довольны отношением к преподавателям. Не хотите много платить - делайте бесплатные защиты. Хотите публикации в Скопус- создавайте российские журналы, будем публиковаться. А требовать невыполнимое, и потом ещё за это грозить увольнять - это в духе "хи-хи"-язвы.
30.06.2017 19:34
30.06.2017 19:36
30.06.2017 19:50
Любезный "препоДАВАТЕЛЬ", вы для начала мне не тыкайте, а во вторых говорите то вы, а я просто уточняю некоторые моменты ваших "откровений"))) А вот насчет того, что "выхлопом" довольны, вы все таки определитесь, а то вроде "преподаватель" высшей школы, а логика как у неграмотной истеричной алкоголички)) Лень цитировать вашу безмозглую галиматью про "непосильный труд" и хроническое унижение, но обязательно это сделаю, если увижу в дальнейшем ваши хамско-быдлятские перлы про ущемленное "достоинство и тяжку жизсть" на фоне удовлетворения выхлопом от своего "непосильного" труда)))
P.S. Если для вас 2 абзаца это "много букв", то неудивительно, что научную статью вам просто не осилить ни в прочтении, ни уж тем более в написании))) Ну про хи хи вы в курсе)))
30.06.2017 20:04
Любезное Еще (простите, но вашу половую принадлежность идентифицировать не удалось), я неплохо осведомлен о цивилизованном мире и смею вас уверить, что почти любой западный профессор, так же как и отечественный в боле менее приличных вузах ( за исключением околополитической шушеры), высокий профессионал в своей области знаний, чего никак не скажешь о значительной части преподавательского состава местных вузов))) Кроме того, у этих профессоров за плечами ни один научный труд и публикация, в отличие от вас)) А у вас, как всегда: дайте денег и славы, удовлетворите мое космических размеров эго и материальные потребности, а уж потом я чего нибудь в науке сотворю значительное))) Причем вы это не скрываете, судя по вашим опусам))
P.S. Очень бы хотелось, чтобы вы научились выражать свои "мысли" внятно, потому как смысл фразы про "сохранность контингента" вообще не понятен, да и "никаких" пишется слитно, хотя для такого грамотея, как вы, эти абсолютно неважно)))
30.06.2017 20:18
Хочу от имени и по поручению форума БФ поздравить, наконец, сифилоида - самого лучшего друга господина Вассермана - с долгожданным для него опорожнением на форуме, поскольку за три месяца воздержания его наверняка уже измучил дерьмотоксикоз (судя по фонтанирующему дерьмогейзеру), что на фоне хронического нейросифилиса является отягчающим фактором, полностью исключающим мыслительную деятельность, как мы и видим в данном печальном случае...
А насчет "никаких" - мы же не на диктанте, как однажды сифилоид сам же остроумно (на удивление) и заметил...
30.06.2017 20:27
30.06.2017 20:42
Ну по этому поводу я уже вам, любезный Пердилка, на соседней ветке ответил)) Здесь могу только добавить, что "форум БФ" это не пара умственных калек, жаждущих получить премию вашего имени в натуральном виде, так сильно обольщаться на предмет причисления себя к людям даже для гузноголовой птицы слишком опрометчиво)))
Ну а перл про не на "диктанте" лишний раз показал безмозглую попугайскую сучность этого канализационного "сущчества"))) Про хи хи даже не упоминаю и так уже живот от смеха над этой псевдомыслящей плесенью болит)))
30.06.2017 20:55
А что, твой друг фуганок тоже претендует на Шнобелевскую премию, как и ты? Ну там не всяким умственным калекам дают, иногда просто обычным придуркам...