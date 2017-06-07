Жителям Бийска в очередной раз придется уступить в борьбе с куриным амбре

Жительница дома № 78 по улице Социалистической в Бийске Клавдия Данилова от лица жильцов соседних многоэтажек пожаловалась «Нашему Бийску» на отвратительный запах со стороны «Алтайского бройлера». По ее словам, людям приходится сидеть в квартирах при закрытых форточках и балконах. Среди населения бытуют различные предположения, вплоть до того, что на предприятии сжигают трупы кур, обливая их перед этим какими-то химикатами. Однако руководство предприятия в очередной раз официально аргументировало законность своего производства.

Как следует из ответа генерального директора АО «Алтайский бройлер» Леонида Сегала, на сегодняшний день на предприятии имеется вся необходимая природоохранная документация, согласно которой, выполняются все требования законодательства об охране окружающей среды. В соответствии с проектами ведется периодический контроль и учет состояния атмосферного воздуха, как на источниках выбросов, так и в санитарно-защитной зоне предприятия. Согласно СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03, завод по убою и переработке мяса птицы АО «Алтайский бройлер» относится к первому классу опасности и имеет нормативный размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Ближайшая жилая зона в Бийске расположена на расстоянии 1100 м от территории предприятия, поэтому установленные нормы соблюдены.

Кроме того, он заявил, что в течение пяти лет специалисты аккредитованных лабораторий (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и судебноэкспертное учреждение по СФО «Независимая аналитическая лаборатория») ежеквартально проводят производственный контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. По результатам расчетов рассеивания уровень загрязнения атмосферы от выбросов предприятия на границе СЗЗ и в ближайшем жилом массиве ниже предельно допустимых концентраций, и вклад загрязнения незначителен по всем веществам. Также сотрудники лабораторий раз в год отбирают пробы промышленных выбросов в атмосферный воздух — превышения ни разу не выявили. Гендиректор уверил СМИ и в том, что на предприятии ведется жесткий контроль соблюдения персоналом внутренних нормативных актов (технологических регламентов, технических условий, ГОСТ и т. д.).

Леонид Сегал, генеральный директор АО «Алтайский бройлер»: В АО «Алтайский бройлер» никакие виды отходов не сжигаются и уж тем более не поливаются химикатами. Все виды биологических отходов предприятия являются сырьем для производства кормовой муки, на которую имеются санитарные и ветеринарные документы. Поэтому предположение жителей неуместно. Хотелось бы также отметить, что в промышленной зоне Бийска находится еще десяток крупных и средних предприятий, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Учитывая все вышеизложенное, полагаю, что АО «Алтайский бройлер» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических норм и правил и не может ухудшить условия проживания жителей Бийска.

Отметим, что с данной проблемой бийчане обращаются в горадминистрацию и Роспотребнадзор с завидной регулярностью, но решить ее, по-видимому, не представляется возможным. Так, пять лет назад под прессом многочисленных жалоб администрация Бийска делала запрос на предприятие и в Роспотребнадзор. В ведомстве подтвердили, что никаких нарушений со стороны «Алтайского бройлера» действительно выявлено не было. На самом же предприятии заявили, что они и так делают все возможное, чтобы оградить горожан от запаха. К примеру, в 2012 году они внесли изменения в технологическую схему загрузки котлов, провели ревизию технологического оборудования, предназначенного для отвода и улавливания соковых паров и усовершенствовали разводку паропроводов. Однако, как видно, спустя пять лет предприятие все также сопровождает зловонный шлейф.