Адвокат алтайского экс-чиновника Денисова потребовал «больше гуманизма» при вынесении приговора

3 июля прошло предпоследнее заседание Железнодорожного суда Барнаула по делу бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова. Стороны обвинения и защиты обменялись репликами. Судя по контексту сказанного адвокатом Сергеем Шмаковым, представители четы Денисовых морально уже готовы к тому, что приговор будет обвинительным.

Вначале гособвинитель прокуратуры Алтайского края Евгения Титаренко еще раз проанализировала собранные доказательства по делу, а также поведение защиты в ходе прений. Прокурор указала, что адвокаты основной упор сделали на постоянные отсылки к сведениям, не исследованным в судебном заседании. Также напрямую были искажены показания ряда свидетелей в прениях и выводы экспертов, продолжила г-жа Титаренко. Она особо подчеркнула, что противоположная сторона избрала тактику «лучшая защита — это нападение». Они применили ее, пытаясь скомпроментировать всех основных свидетелей из АКИПКРО. Всякий раз сторона защиты подчеркивала, что свидетели из института дружно оговаривают их клиента.

Другой момент, на которой обратила внимание суда Евгения Титаренко, касался того, что по материалам дела и показаниям самого Юрия Денисова, его налоговую декларацию время от времени заполняла жена. Между тем Татьяна Денисова, как следует с ее слов, якобы ничего о делах мужа не знала, и даже не лезла в них, многозначительно напомнила прокурор. Напоследок она воспроизвела историю с передачей взятки 4 марта 2016 года. Гособвинитель заявила, что Татьяна Денисова прекрасно видела, что бывшая проректор АКИПКРО Наталья Калашникова отдает деньги, а вовсе не шоколадку. «Во-первых, это был прозрачный сверток, сверху лежала пятитысячная купюра, да и фраза: «Здесь только 200», явно означала, что имелись ввиду не 200 граммов шоколада», - рассказала прокурор.

Затем слово взял адвокат Татьяны Денисовой Сергей Шмаков. Первым делом он отметил, что у прокуратуры нет морального и юридического права давать оценку представлению доказательств защитой. После этого, немного поговорив о противоречиях в показаниях ключевых свидетелей по делу, г-н Шмаков вдруг допустил ремарку, которая по сути означает, что защитник почти не сомневается в обвинительном приговоре: «Хочу сказать, что тот срок, который попросил прокурор, он не отражает гуманного подхода к целям, преследуемым наказанием». Здесь Сергей Шмаков пояснил, что он имеет в виду пенсионный возраст супругов, а также тот факт, что Юрий Денисов уже давно не занимает каких-либо должностей.

Взявший слово следом адвокат Андрей Лихторович упирал на то, что за те три месяца, что Наталья Калашникова сотрудничала с ФСБ, ни разу она и ее «кураторы» так и не дождались заветного слова «дай» или «занеси» со стороны Юрия Денисова. Именно это якобы и подтолкнуло силовиков самостоятельно инициировать операцию. «И тут подвернулось 8 марта», - иронично напомнил ключевой эпизод дела защитник. «Кстати, почему-то сторона обвинения этот эпизод трактует очень однобоко, забыв упомянуть, что подарок в связи с международным женским днем Татьяна Денисова тогда вручила, а не просто раскрыла сумку и приняла презент, как это нам пытаются втолковать», - с некоторой обидой пояснил г-н Лихторович.

При этих словах Татьяна Денисова не смогла сдержать эмоций: у нее на глазах выступили слезы. Кстати, в зале суда на сей раз присутствовала не только пресса, но и родственники подсудимых.

К слову, адвокат указал и на то, что со стороны Денисовой камера не стояла и утверждать, что она видела именно деньги ни в коем случае нельзя. «Где логика, ее просто нет, гособвинение ссылается преимущественно на голословные слова Калашниковой», - подвел итог г-н Лихторович. После чего воодушевленный своей предыдущей речью адвокат пошел дальше и упомянул показания одного из свидетелей в деле. Андрей Лихторович прямо уточнил, что дать их в обвинительном ключе настойчиво «посоветовали» после беседы в краевом следкоме. Этот факт якобы даже отражен в протоколе судебного заседания.

Татьяна Денисова отказалась от каких-либо реплик, однако ее мужу нашлось, что сказать суду. Г-н Денисов заявил, что, вероятно, тот срок (10 лет колонии строгого режима), что потребовала для него прокурор, соответствует нормам УК РФ, если оценивать те деяния, что настойчиво пытаются ему вменить в вину. Однако далее Юрий Денисов выразил недоумение, для чего гособвинитель потребовал конфисковать землю под коттеджем в поселке Мирный? При этом сам дом было позволено оставить. Почему вместо этого нельзя оставить квартиру в городе, задал резонный вопрос бывший замгубернатора.

Экс-чиновник отметил, что на его взгляд, прокуратура придерживается политики двойных стандартов в оценке показаний свидетелей. «Почему дочери Калашниковой можно безоговорочно верить, а моему сыну нет? - задал риторический вопрос обвиняемый. - Почему обвинение раз за разом так легко отвергает все наши доводы и доказательства?» Также бывший замгубернатора пояснил, что обвинение не захотело учесть тот факт, что в ходе судебного заседания свидетели уточняли свои показания. По мнению г-на Денисова, Наталья Калашникова и другие свидетели из института пытаются при помощи данного уголовного дела «списать» как можно больше средств на бывшего руководителя Главобразования. «Почему эпизоды со взятками начинаются в 2009 году, а затем вдруг прерываются сразу на три года — с 2010-го по 2012-ый, - вновь указал на нестыковки версии правоохранителей Юрий Денисов. - И странно выглядит сам факт обращения к ФСБ спустя столько лет под предлогом «надоело ему платить», хотя она [Наталья Калашникова] уже прекрасно знала, что вот-вот покинет институт».

«Опять же следствие изучало всю мою переписку по электронной почте, мой телефон — там нет ничего, что указывало бы на взятки. Прошу суд (хотя я знаю наверняка, что это и так будет сделано) внимательно и всесторонне оценить доказательства, ваша честь», - закончил свой длинный монолог обвиняемый. Затем судья Надежда Первухина объявила перерыв в заседании на полтора часа. Следующее заседание суда станет последним в этом затяжном деле. Скорее всего, вердикт станет известен в течение двух недель. На то, чтобы зачитать приговор, может уйти не менее пяти часов.