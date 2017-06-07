Книги по фильмам: главная библиотека Алтайского края составила Топ за полугодие

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила очередной список произведений, пользовавшихся максимальной популярностью в I полугодии 2017 года. По итогам исследования количества выданных книг выяснилось, что в Топ «ворвались» некоторые из тех, которые недавно были или скоро будут экранизированы. Кроме того, популярность томам серьезно прибавляют презентации от самих авторов, говорится на сайте «Шишковки».

При формировании рейтинга основой стало фактическое количество книговыдач за период с 1 января по 30 июня 2017 года. Если разница между «соперниками» составляла одну выдачу, издания ставились на одну ступень. Интересно, что количество выдач в абсолютных значениях не указывается. Однако судя по тому, что на одно место всегда попало сразу несколько книг, эти значения невелики.

По итогам выяснилось, что в рейтинге полугодия в сравнении с прошлыми «турнирными таблицами» Евгений Водолазкин, Федор Достоевский, Захар Прилепин уверенно держатся на вершине Топ-10 третий год. Кроме них в нынешнем рейтинге любимцы читателей прошлого года Гузель Яхина, Грегори Дэвид Робертс, Марина Степнова, Диана Рубина, Людмила Улицкая, Борис Акунин, Василий Аксенов, Нарнэ Абгарян, Александр Иванов, Роман Сенчин и Эдвард Резерфорд. При этом у многих из перечисленных авторов в текущий рейтинг читательского интереса вышли уже новые книги.

Как показал опыт библиотекарей, особенный всплеск интереса к книгам бывает после удачной экранизации произведения, в связи с какой-то громкой датой (например, юбилеем автора) и перед или после презентации книги в «Шишковке». Последняя причина, в частности, обусловила стабильно высокий рейтинг книги «Зулейха открывает глаза». Также складывается ситуация с романами Евгения Водолазкина, который вскоре приедет на Алтай.

Что интересно, сразу несколько книг из представленных в Топе действительно явно попали туда благодаря вышедшим или готовящимся к выходу телесериалам и фильмам. Среди них «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниэла Киза, «Американские боги» Нила Геймана и «Темная башня» Стивена Кинга.

Полный Топ самых популярных произведений в главной библиотеке Алтайского края выглядит так:

1. «Зулейха открывает глаза» (Гузель Яхина), «Лавр» и «Авиатор» (Евгений Водолазкин);

2. «Синдром Петрушки» (Дина Рубина), «Лестница Якова» (Людмила Улицкая);

3. «Где-то под Гроссето» (Марина Степнова), «Преступление и наказание» (Федор Достоевский), «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков), «Три товарища» (Эрих Мария Ремарк);

4. «Люди, которые всегда со мной» (Наринэ Абгарян), «Обитель» (Захар Прилепин);

5. «Тигрушка» (Анатолий Гладилин), «Планета Вода» (Борис Акунин);

6. «Париж» (Эдвард Резерфорд), «Русская канарейка (Дина Рубина);

7. «Елтышевы» (Роман Сенчин), «Зимняя дорога» (Леонид Юзефович), «Таинственная страсть» (Василий Аксенов);

8. «Тень горы» (Грегори Дэвид Робертс), «Таинственная история Билли Миллигана» (Дэниел Киз), «Тобол. Много званых» (Алексей Иванов);

9. «Подожди, я умру – и приду» (Анна Матвеева), «Шелкопряд» (Роберт Гэлбрейт), «Американские боги» (Нил Гейман);

10. «Щегол» (Донна Тратт), «Я жизнь люблю!» (Роберт Рождественский), «Мой лейтенант» (Даниил Гранин), «Темная башня» (Стивен Кинг).

Напомним, впервые список самых востребованных изданий «Шишковка» представила по итогам 2015 года. Тогда в рейтинг читательского интереса вошли «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи, «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэлинджера, «1984» Джорджа Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, «Лавр» Евгения Водолазкина, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «К нам едет Пересвет» Захара Прилепина и «Оборванные нити» Александры Марининой.