Молодой барнаульский байкер остался без ноги после ночной мотопрогулки

Авария на Юрина

31 августа вечером в Барнауле на улице Юрина случайные прохожие оказывали помощь молодому мотоциклисту, который попал в ДТП. Как утверждают горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», мужчина получил многочисленные травмы и лишился ноги, однако остался жив.

Со слов жительницы Барнаула Анны Старыгиной, участниками аварии стали легковой автомобиль и мотоцикл Kawasaki. Женщина утверждает, что водитель машины был в состоянии алкогольного опьянения. Он выворачивал с улицы Брянская на улицу Юрина и допустил столкновение с двигавшимся по улице Юрина мотоциклом. В результате ДТП байкер получил многочисленные ушибы и переломы, а также ему оторвало нижнюю конечность. Прохожие оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков. Несмотря на то, что барнаулец потерял много крови, он находился в сознании. Со слов горожан, пострадавшему около 27 лет, и его зовут Александр. На месте ДТП работали сотрудники полиции и «скорой помощи».