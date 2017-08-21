×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Юбилей отлили в бетоне

24 |
Есть мнение
Алтайские наблюдатели о переносе столицы из Москвы: «Мы слишком бедные, чтобы это себе позволить»
33
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

96

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчане танцуют под музыку группы «Лос Бакерос»
Экс-военнослужащий ФСБ на Алтае незаконно получил 1,3 млн рублей пенсии
Строительная компания «Жилищная инициатива» в День знаний сделала подарок жителям микрорайона «Дружный»


Резонанс
Темы недели
Активисты сообщества «Шпиль» организуют митинг против программы «реновации» зеленых зон Барнаула
42
В Алтайском крае накаляются страсти по скандальному фильму «Матильда»
67
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

94
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

65
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Молодой барнаульский байкер остался без ноги после ночной мотопрогулки

Молодой барнаульский байкер остался без ноги после ночной мотопрогулки

01.09.2017 09:55

Авария на Юрина
Авария на Юрина

31 августа вечером в Барнауле на улице Юрина случайные прохожие оказывали помощь молодому мотоциклисту, который попал в ДТП. Как утверждают горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», мужчина получил многочисленные травмы и лишился ноги, однако остался жив.

Со слов жительницы Барнаула Анны Старыгиной, участниками аварии стали легковой автомобиль и мотоцикл Kawasaki. Женщина утверждает, что водитель машины был в состоянии алкогольного опьянения. Он выворачивал с улицы Брянская на улицу Юрина и допустил столкновение с двигавшимся по улице Юрина мотоциклом. В результате ДТП байкер получил многочисленные ушибы и переломы, а также ему оторвало нижнюю конечность. Прохожие оказали мужчине первую помощь и вызвали медиков. Несмотря на то, что барнаулец потерял много крови, он находился в сознании. Со слов горожан, пострадавшему около 27 лет, и его зовут Александр. На месте ДТП работали сотрудники полиции и «скорой помощи».

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
Пузырёк

01.09.2017 12:18

Да и это-правильно,ночью надо детей делать,а не мотаться по городу на байке!
Гость

01.09.2017 14:13

Пузырёк- мочевой?!